Meteora DEX 正式確認其原生 MET 代幣的代幣生成事件 (TGE) 和空投

Meteora，一個基於 Solana 區塊鏈的領先去中心化交易所（DEX）和流動性協議，已正式確認其原生 $MET 代幣的代幣生成事件（TGE）將於今年十月舉行。

這一公告標誌著一個重要里程碑，因為 $MET 預計將作為治理和實用代幣，使用戶能夠對協議決策進行投票、質押獲取獎勵、享受費用折扣以及參與流動性激勵。

$MET 代幣的即將到來的 TGE 何時舉行？

在 Meteora 今天早些時候宣布即將進行的空投後，Solana 生態系統的氛圍得到了提振，該空投將針對在第 1 季和第 2 季通過平台上的流動性提供和交易獲得積分的用戶。

公告帖子包含了一個日期 — 2025 年 10 月 23 日 — 這被認為是 TGE 將發生的確切日期。

"我們宣言的點火時刻已經到來，"帖子標題寫道。"我們正在迎接下一波 LP 軍團並為代幣發行提供動力。$MET 將推動機會、創新和社區發展。屆時見。"

在 9 月 10 日公告前的幾天，Meteora 分享了一個五部分的更新，概述了發布路線圖。它揭示了團隊在幕後如何積極建設，這導致了 DBC 和 DAMM V2 的發布，這些已經為 Believe、Bags 和 DAOs.fun 等主要發射平台提供支持。

空投分配將由社區在過去一年中積累的積分分配決定。在團隊分享更新時，它透露其基礎設施正在擴展到原來的 10 倍，以處理用戶需求。

關於領取過程，Meteora 在其 9 月 10 日的帖子中表示，用戶將能夠通過 Meteora 界面無縫領取 $MET（以及可能的未來空投）。

甚至已經確認符合條件的參與者將在正式的 Meteora 代幣發布前享受幾次這樣的空投，所以在未來幾天還有更多值得期待的事情。

團隊還概述了"Met-ober"更新，包括 TGE 目標、Jupiter 質押者整合（附帶額外獎勵）以及啟動池策略，以支持平台上新代幣的發布。

其他值得關注的 DeFi 空投

$MET TGE 和空投只是今年第四季度計劃進行的 DeFi 專注空投之一。Degens 正在關注的其他類似項目包括 Abstract Chain、Pump.fun、Kamino Finance、Solayer、LayerZero、Backpack 和 Hyperliquid 等。

在這些項目中，一些如 LayerZero、Hyperliquid 和 Kamino Finance 已經發起了之前的空投活動，現在只是獎勵用戶參與另一季度的互動。然而，像 Solayer、Abstract Chain、Pump.fun 和 Backpack 這樣的項目則是首次向符合條件的用戶空投代幣。

上述所有項目預計都將在今年第四季度進行空投，除了 Backpack，據報導其計劃在 2026 年第一季度發布。

在 $MET 代幣和今年剩餘的空投之間，觀察者聲稱高達 5 億美元以上可能會注入加密貨幣行業。

