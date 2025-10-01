交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Meteora，一個基於 Solana 區塊鏈的領先去中心化交易所（DEX）和流動性協議，已正式確認其原生 $MET 代幣的代幣生成事件（TGE）將於今年十月舉行。這一公告標誌著一個重要里程碑，因為 $MET 預計將作為治理和實用代幣，使用戶能夠對協議決策進行投票，[...]Meteora，一個基於 Solana 區塊鏈的領先去中心化交易所（DEX）和流動性協議，已正式確認其原生 $MET 代幣的代幣生成事件（TGE）將於今年十月舉行。這一公告標誌著一個重要里程碑，因為 $MET 預計將作為治理和實用代幣，使用戶能夠對協議決策進行投票，[...]

Meteora DEX 正式確認其原生 MET 代幣的代幣生成事件 (TGE) 和空投

作者：Cryptopolitan
2025/10/01 06:10
TokenFi
TOKEN$0.006997-5.78%
Major
MAJOR$0.10248-1.53%

Meteora，一個基於 Solana 區塊鏈的領先去中心化交易所（DEX）和流動性協議，已正式確認其原生 $MET 代幣的代幣生成事件（TGE）將於今年十月舉行。 

這一公告標誌著一個重要里程碑，因為 $MET 預計將作為治理和實用代幣，使用戶能夠對協議決策進行投票、質押獲取獎勵、享受費用折扣以及參與流動性激勵。 

$MET 代幣的即將到來的 TGE 何時舉行？

在 Meteora 今天早些時候宣布即將進行的空投後，Solana 生態系統的氛圍得到了提振，該空投將針對在第 1 季和第 2 季通過平台上的流動性提供和交易獲得積分的用戶。

公告帖子包含了一個日期 — 2025 年 10 月 23 日 — 這被認為是 TGE 將發生的確切日期。 

"我們宣言的點火時刻已經到來，"帖子標題寫道。"我們正在迎接下一波 LP 軍團並為代幣發行提供動力。$MET 將推動機會、創新和社區發展。屆時見。"

在 9 月 10 日公告前的幾天，Meteora 分享了一個五部分的更新，概述了發布路線圖。它揭示了團隊在幕後如何積極建設，這導致了 DBC 和 DAMM V2 的發布，這些已經為 Believe、Bags 和 DAOs.fun 等主要發射平台提供支持。

空投分配將由社區在過去一年中積累的積分分配決定。在團隊分享更新時，它透露其基礎設施正在擴展到原來的 10 倍，以處理用戶需求。 

關於領取過程，Meteora 在其 9 月 10 日的帖子中表示，用戶將能夠通過 Meteora 界面無縫領取 $MET（以及可能的未來空投）。

甚至已經確認符合條件的參與者將在正式的 Meteora 代幣發布前享受幾次這樣的空投，所以在未來幾天還有更多值得期待的事情。 

團隊還概述了"Met-ober"更新，包括 TGE 目標、Jupiter 質押者整合（附帶額外獎勵）以及啟動池策略，以支持平台上新代幣的發布。 

其他值得關注的 DeFi 空投 

$MET TGE 和空投只是今年第四季度計劃進行的 DeFi 專注空投之一。Degens 正在關注的其他類似項目包括 Abstract Chain、Pump.fun、Kamino Finance、Solayer、LayerZero、Backpack 和 Hyperliquid 等。 

在這些項目中，一些如 LayerZero、Hyperliquid 和 Kamino Finance 已經發起了之前的空投活動，現在只是獎勵用戶參與另一季度的互動。然而，像 Solayer、Abstract Chain、Pump.fun 和 Backpack 這樣的項目則是首次向符合條件的用戶空投代幣。

上述所有項目預計都將在今年第四季度進行空投，除了 Backpack，據報導其計劃在 2026 年第一季度發布。 

在 $MET 代幣和今年剩餘的空投之間，觀察者聲稱高達 5 億美元以上可能會注入加密貨幣行業。

最聰明的加密貨幣專家已經在閱讀我們的通訊。想加入嗎？加入他們吧。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.683-6.38%
Union
U$0.0061-1.11%
Index Cooperative
INDEX$0.881+0.22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.062-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06144-3.96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,257.16
$104,257.16$104,257.16

-0.75%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,549.61
$3,549.61$3,549.61

+0.85%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.06
$163.06$163.06

-1.94%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4544
$2.4544$2.4544

-2.95%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17758
$0.17758$0.17758

-0.92%