Metaplanet 年初至今收益率在獲得 136 BTC 後增加到近 500%

重要洞見：

Metaplanet 年初至今收益率接近 500%。

此公告緊隨 Metaplanet 以 1520 萬美元購入額外 136 個 BTC 之後。

在 30 天期間內，長期持有者供應量減少了 241,000 個 BTC

Metaplanet 在達到 487% 後，有望實現 500% 的年初至今收益率。該公司通過新增購買 136 個 BTC 擴大了其 BTC 持有量，同時 Bitcoin 價格繼續穩步回升。

Metaplanet 宣布以 1520 萬美元購買額外 136 個 BTC。通過此次收購，公司的總持有量增加到了 20,136 個 BTC，代表約 20.57 億美元的累計投資。

根據申報文件，最新購買的平均價格為每個 BTC 111,000 美元。此外，該公司強調其 BTC 收益率正接近 500%。

這一指標衡量與公司 Bitcoin 儲備策略相關的股東價值。它還追蹤該計劃如何在限制稀釋風險的同時有效地向其投資組合中添加更多 BTC。

此次收購緊隨上週的購買，當時 Metaplanet 以約 1.12 億美元獲得了 1,009 個 BTC。因此，該公司的總持有量超過了 20,000 個 BTC。

此外，Metaplanet 股東還批准了一項計劃，在海外發行最多 5.5 億股新股，價值 8.84 億美元。這些資金將支持其 BTC 儲備的擴張。執行長 Simon Gerovich 將此舉描述為加強治理和改善公司 Bitcoin 積累策略的關鍵步驟。

長期持有者拋售價值 260 億美元的 Bitcoin

根據 CryptoQuant 的 Maartunn 分析的新數據，Bitcoin 長期持有者（LTHs），即至少持有六個月的投資者，在 8 月 BTC 攀升至 124,500 美元以上時開始賣出。在 30 天期間內，LTH 供應量減少了 241,000 個 BTC，按週一價格計算價值約 268 億美元。

這一趨勢可能會在未來幾週繼續對 Bitcoin 價格造成壓力，尤其是在同一時期內鯨魚賣出了超過 115,000 個 BTC。

同時，Bitcoin 儲備公司現在持有創紀錄的 100 萬個 BTC，儘管過去一個月增長明顯放緩。

來源：X

CryptoQuant 的數據顯示，Strategy 的月度購買量大幅下降，從 2024 年 11 月的超過 134,000 個 BTC 降低到 2025 年 8 月僅 3,700 個 BTC。

儘管如此，企業採用在 2025 年顯著擴大，現在有超過 200 家上市公司將 Bitcoin 納入其儲備中。

Bitcoin 價格攀升至 112,000 美元以上

同時，Bitcoin 展現出renewed動力，重新攀升至 112,000 美元。它在過去一天增加了 2%，在過去一週增加了近 8%。此外，交易量增加了 23%，表明隨著代幣保持在關鍵心理水平之上，投資者活動更加強勁。

另外，MARA Holdings 報告持有價值 59 億美元的 Bitcoin，保持其作為 Michael Saylor 的 Strategy 之後第二大企業持有者的排名。儘管市場波動，該公司在 8 月開採了 705 個 BTC，日均 22.7 個 BTC。

同時，Strategy 報告上週以平均成本每幣 110,981 美元購買了 4,048 個 BTC，價值 4.493 億美元，隨後在 9 月 8 日又購買了 1,955 個 BTC。這使其年初至今的 BTC 收益率增加到 25.7%。Michael Saylor 在週末通過一則簡短的 X 帖子暗示了這次購買。