重點摘要：根據冪律分位數模型，Metaplanet股票提供了逢低買入的機會，該模型顯示底部價格為705日元。股票的中位數公允價值為1,332日元，為長期投資者提供了潛在上漲空間。Metaplanet現持有價值20.8億美元的20,136 BTC，達成了其年底30,000 BTC目標的66%。儘管這家日本公司宣布額外購買價值1520萬美元的136 BTC（BTC $111,301，24小時波動率：0.4%，市值：$2.22 T，24小時交易量：$25.83 B），Metaplanet股價在9月8日仍下跌了4%。雖然該日本公司繼續增加其BTC持有量，但其股價已滑落至700日元以下。 投資者應該買入Metaplanet股票的下跌嗎？ 過去一週，Metaplanet股價在東京證券交易所上修正了超過17%，跌至700日元以下。自6月份1,900日元的峰值以來，股價已修正了63%，一些投資者視之為買入機會。分析師Zynx強調了Metaplanet冪律分位數模型，稱其為展示比特幣積累與Metaplanet Inc.（3350.T）股價關係的最清晰視覺化之一。根據該模型，705日元代表Metaplanet股票的潛在底部價格，而中位數公允價值估計為1,332日元。隨著Metaplanet股票現在滑落至底部價格以下，長期投資者有機會逢低買入。 這是你將看到的Metaplanet冪律分位數模型最美麗的圖表之一。它幫助可視化BTC積累與3350.T 🇯🇵股價之間的關係。它表明¥705接近絕對底部，而中位數公允價值=... pic.twitter.com/ze3Rq4BJQa — Zynx (@ZynxBTC) 2025年9月8日 上週，市場分析師指出，Metaplanet的飛輪模型在最近...

Metaplanet 股票下跌儘管持有價值 $2B 的 Bitcoin — 現在買入？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:09
重點摘要

  • 根據冪律分位數模型，Metaplanet股票提供了逢低買入的機會，該模型顯示底價為705日元。
  • 該股票的中位數公允價值為1,332日元，為長期投資者提供了潛在上漲空間。
  • Metaplanet目前持有價值20.8億美元的20,136 BTC，達成了其年底30,000 BTC目標的66%。

儘管這家日本公司宣布額外購入136 BTC

BTC
$111 301



24小時波動率:
0.4%


市值:
$2.22 T



24小時交易量:
$25.83 B

價值1520萬美元，Metaplanet股價在9月8日仍下跌了4%。雖然這家日本公司持續增加其BTC持有量，但其股價已滑落至700日元以下。

投資者應該趁Metaplanet股價下跌時買入嗎？

過去一週，Metaplanet股價在東京證券交易所已修正了超過17%，滑落至700日元以下。自6月份達到1,900日元的峰值以來，該股票已修正了63%，一些投資者視此為買入機會。


分析師Zynx強調了Metaplanet冪律分位數模型，將其描述為展示Bitcoin積累與Metaplanet Inc. (3350.T)股價關係的最清晰視覺化之一。

根據該模型，705日元代表Metaplanet股票的潛在底價，而中位數公允價值估計為1,332日元。隨著Metaplanet股票現在滑落至底價以下，長期投資者獲得了逢低買入的機會。

上週，市場分析師注意到Metaplanet的飛輪模型在最近幾週已放緩。該模型依賴其上漲的股價來資助額外的Bitcoin購買。

因此，其Bitcoin持有量的溢價已從近八倍降低到約兩倍。這進一步引發了投資者對潛在股東稀釋的擔憂。

宣布新的Bitcoin購買

9月8日，Metaplanet宣布以約1520萬美元購買136 Bitcoin (BTC)，平均價格為每BTC 111,666美元。該公司報告2025年至今的Bitcoin收益率為487%。截至目前，Metaplanet總共持有20,136 BTC，以平均每幣103,196美元的價格購入，總計約20.8億美元。

公司目前的BTC持有量佔Metaplanet年底目標在其財庫中持有30,000 BTC的66%。它計劃到2026年底將其持有量擴大到100,000 BTC，並在2027年底達到210,000 BTC。

最新的BTC購買是在獲得股東批准籌集額外5550億日元（即38億美元）以資助其Bitcoin購買的一週內進行的。

下一頁

免責聲明：Coinspeaker致力於提供公正透明的報導。本文旨在提供準確及時的信息，但不應被視為財務或投資建議。由於市場狀況可能迅速變化，我們鼓勵您自行驗證信息，並在根據本內容做出任何決定前諮詢專業人士。

加密貨幣新聞，新聞


Bhushan是一位金融科技愛好者，對理解金融市場有很好的天賦。他對經濟和金融的興趣吸引他關注新興的區塊鏈技術和加密貨幣市場。他不斷學習，並通過分享所獲得的知識來保持自己的動力。在空閒時間，他閱讀驚悚小說，有時也探索他的烹飪技能。

Bhushan Akolkar在X上


來源：https://www.coinspeaker.com/metaplanet-buy-the-dip-after-stock-dip-bitcoin-purchase/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

