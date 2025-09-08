Metaplanet 股票下跌儘管持有價值 $2B 的 Bitcoin — 現在買入？

重點摘要

根據冪律分位數模型，Metaplanet股票提供了逢低買入的機會，該模型顯示底價為705日元。

該股票的中位數公允價值為1,332日元，為長期投資者提供了潛在上漲空間。

Metaplanet目前持有價值20.8億美元的20,136 BTC，達成了其年底30,000 BTC目標的66%。

價值1520萬美元，Metaplanet股價在9月8日仍下跌了4%。雖然這家日本公司持續增加其BTC持有量，但其股價已滑落至700日元以下。

投資者應該趁Metaplanet股價下跌時買入嗎？

過去一週，Metaplanet股價在東京證券交易所已修正了超過17%，滑落至700日元以下。自6月份達到1,900日元的峰值以來，該股票已修正了63%，一些投資者視此為買入機會。







分析師Zynx強調了Metaplanet冪律分位數模型，將其描述為展示Bitcoin積累與Metaplanet Inc. (3350.T)股價關係的最清晰視覺化之一。

根據該模型，705日元代表Metaplanet股票的潛在底價，而中位數公允價值估計為1,332日元。隨著Metaplanet股票現在滑落至底價以下，長期投資者獲得了逢低買入的機會。

上週，市場分析師注意到Metaplanet的飛輪模型在最近幾週已放緩。該模型依賴其上漲的股價來資助額外的Bitcoin購買。

因此，其Bitcoin持有量的溢價已從近八倍降低到約兩倍。這進一步引發了投資者對潛在股東稀釋的擔憂。

宣布新的Bitcoin購買

9月8日，Metaplanet宣布以約1520萬美元購買136 Bitcoin (BTC)，平均價格為每BTC 111,666美元。該公司報告2025年至今的Bitcoin收益率為487%。截至目前，Metaplanet總共持有20,136 BTC，以平均每幣103,196美元的價格購入，總計約20.8億美元。

公司目前的BTC持有量佔Metaplanet年底目標在其財庫中持有30,000 BTC的66%。它計劃到2026年底將其持有量擴大到100,000 BTC，並在2027年底達到210,000 BTC。

最新的BTC購買是在獲得股東批准籌集額外5550億日元（即38億美元）以資助其Bitcoin購買的一週內進行的。

