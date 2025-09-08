交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「Metaplanet 在新購入 BTC 後年初至今收益接近 500%，Bitcoin 價格反彈」發表於 BitcoinEthereumNews.com。Metaplanet 在其 2025 年 Bitcoin 策略上的年初至今收益率接近 500%。該公司宣布通過新購入擴大其 BTC 持有量。作為反應，Bitcoin 價格在持續復甦過程中顯示穩定增長。Metaplanet 新購入 BTC 後年初至今收益接近 500% Metaplanet 宣布額外購入 136 個 BTC，價值 1520 萬美元。隨著這次最新收購，公司現在控制總共 20,136 個 BTC。這代表累計投資約 20.57 億美元。披露顯示，最近一批購買的平均價格為每個 BTC 111,000 美元。公司還強調了其 BTC 收益的表現，正接近 500% 的水平。這一指標用於衡量與其 Bitcoin 儲備策略相關的股東價值。這些基準旨在追蹤其積累計劃的效率，同時最小化稀釋風險。此次收購緊隨上週的購買行動。Metaplanet 以約 1.12 億美元獲得了 1,009 個 BTC。該交易使公司突破了 20,000 個 BTC 的里程碑。此外，Metaplanet 股東批准了一項計劃，在海外發行最多 5.5 億股新股。這估值為 8.84 億美元。籌集的資金將用於繼續擴大其 BTC 儲備。執行長 Simon Gerovich 確認了這一批准，稱其為加強治理並與公司積極的 Bitcoin 積累路線圖保持一致的重要一步。Bitcoin 價格復甦 這一公告也與 Bitcoin 價格的新動能同時發生。該代幣已恢復到 111,000 美元，在過去一天上漲了 1%，在過去一週上漲了近 7%。此外，交易量增加了 23%。這表明隨著 Bitcoin 在重要心理水平上保持其強勢，投資者興趣正在復甦。資料來源：TradingView；Bitcoin 價格日線圖 在其他儲備發展方面，MARA Holdings 確認...這篇文章「Metaplanet 在新購入 BTC 後年初至今收益接近 500%，Bitcoin 價格反彈」發表於 BitcoinEthereumNews.com。Metaplanet 在其 2025 年 Bitcoin 策略上的年初至今收益率接近 500%。該公司宣布通過新購入擴大其 BTC 持有量。作為反應，Bitcoin 價格在持續復甦過程中顯示穩定增長。Metaplanet 新購入 BTC 後年初至今收益接近 500% Metaplanet 宣布額外購入 136 個 BTC，價值 1520 萬美元。隨著這次最新收購，公司現在控制總共 20,136 個 BTC。這代表累計投資約 20.57 億美元。披露顯示，最近一批購買的平均價格為每個 BTC 111,000 美元。公司還強調了其 BTC 收益的表現，正接近 500% 的水平。這一指標用於衡量與其 Bitcoin 儲備策略相關的股東價值。這些基準旨在追蹤其積累計劃的效率，同時最小化稀釋風險。此次收購緊隨上週的購買行動。Metaplanet 以約 1.12 億美元獲得了 1,009 個 BTC。該交易使公司突破了 20,000 個 BTC 的里程碑。此外，Metaplanet 股東批准了一項計劃，在海外發行最多 5.5 億股新股。這估值為 8.84 億美元。籌集的資金將用於繼續擴大其 BTC 儲備。執行長 Simon Gerovich 確認了這一批准，稱其為加強治理並與公司積極的 Bitcoin 積累路線圖保持一致的重要一步。Bitcoin 價格復甦 這一公告也與 Bitcoin 價格的新動能同時發生。該代幣已恢復到 111,000 美元，在過去一天上漲了 1%，在過去一週上漲了近 7%。此外，交易量增加了 23%。這表明隨著 Bitcoin 在重要心理水平上保持其強勢，投資者興趣正在復甦。資料來源：TradingView；Bitcoin 價格日線圖 在其他儲備發展方面，MARA Holdings 確認...

Metaplanet 在新購買 BTC 後年初至今漲幅接近 500%，Bitcoin 價格反彈

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:17
比特幣
BTC$104,378.85-1.80%
CROSS
CROSS$0.12649-1.79%
TokenFi
TOKEN$0.006958-6.55%
COM
COM$0.0059-8.02%
GAINS
GAINS$0.0169-3.09%

Metaplanet 的 2025 年比特幣策略年初至今收益率接近 500%。該公司宣布通過新的購買擴大其 BTC 持有量。作為回應，比特幣價格在持續復甦過程中顯示穩定增長。

Metaplanet 新購 BTC 後年初至今收益接近 500%

Metaplanet 宣布以 1520 萬美元購買額外 136 個 BTC。隨著這次最新收購，該公司現在控制總計 20,136 個 BTC。這代表累計投資約 20.57 億美元。

披露顯示，最近一批購買的平均價格為每 BTC 111,000 美元。該公司還強調了其 BTC 收益率的表現，正接近 500% 的水平。 

這一指標用於衡量與其比特幣儲備策略相關的股東價值。這些基準旨在追蹤其積累計劃的效率，同時最小化稀釋風險。

此次收購緊隨上週的購買之後。Metaplanet 獲得了約 1.12 億美元的 1,009 個 BTC。該交易使公司突破了 20,000 個 BTC 的里程碑。

此外，Metaplanet 股東批准了一項計劃，在海外發行最多 5.5 億股新股。這價值 8.84 億美元。籌集的資金將用於繼續擴大其 BTC 儲備。執行長 Simon Gerovich 確認了這一批准，稱其為加強治理並與公司積極的比特幣積累路線圖保持一致的重要一步。

比特幣價格復甦

這一公告也與比特幣價格的新動能同時發生。該代幣已恢復到 111,000 美元，過去一天上漲了 1%，一週內上漲了近 7%。此外，交易量增加了 23%。這表明隨著比特幣在重要心理水平之上保持強勢，投資者興趣正在復甦。

資料來源：TradingView；比特幣價格日線圖

在其他資金儲備發展方面，MARA Holdings 確認其現在持有價值 59 億美元的比特幣。這使其保持全球最大企業持有者之一的地位，僅次於 Michael Saylor 的 Strategy。儘管近期市場波動，MARA 在八月份開採了 705 個 BTC，平均每日 22.7 個 BTC。

同時，Strategy 本身披露了新的購買，以 4.493 億美元購買 4,048 個 BTC，平均價格為每幣 110,981 美元。這使其年初至今的 BTC 收益率增加到 25.7%。Michael Saylor 甚至在 X 上發布了簡短的帖子，暗示可能進行另一次收購。

隨著 Metaplanet 的年初至今收益接近 500%，該公司已成為亞洲最積極的比特幣投資者之一。其不懈的購買支出展示了企業資金儲備如何影響市場性質。這些行動也對比特幣價格產生了直接影響，支持了它可以作為儲備資產的概念。

Michael Adeleke

Michael Adeleke 是一位熱情的加密貨幣記者，以將複雜的區塊鏈概念和市場趨勢轉化為清晰、引人入勝的敘述而聞名。他專注於提供及時的新聞和敏銳的市場分析，使加密貨幣愛好者保持知情並領先於趨勢。憑藉工程背景和伊巴丹大學的學位，Michael 為他撰寫的每一篇文章帶來分析深度和精確性。

為何信任 CoinGape：CoinGape 自 2017 年以來一直報導加密貨幣行業，旨在為讀者提供有見地的資訊。我們的記者和分析師在市場分析和區塊鏈技術方面擁有多年經驗，確保事實準確性和平衡報導。 通過遵循我們的 編輯政策，我們的作者驗證每個來源，核實每個故事，依賴可靠來源，並正確歸屬引用和媒體。在評估交易所和工具時，我們也遵循嚴格的 審查方法 。從新興區塊鏈項目和代幣發行到行業活動和技術發展，我們以對及時、相關資訊的堅定承諾，涵蓋數字資產領域的所有方面。

投資免責聲明：內容反映作者的個人觀點和當前市場狀況。在投資加密貨幣之前，請進行自己的研究，因為作者和出版物均不對任何財務損失負責。

廣告披露：本網站可能包含贊助內容和聯盟連結。所有廣告都清楚標明，廣告合作夥伴對我們的編輯內容沒有影響力。

來源：https://coingape.com/metaplanet-nears-500-ytd-following-new-btc-purchase-bitcoin-price-rebounds/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01271-0.39%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12408-0.64%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

當更廣泛的市場動盪不安，但一個預售卻在用戶、收入和需求方面持續攀升時會發生什麼？這正是為什麼數千名買家本週稱BlockchainFX為2025年最佳加密貨幣預售選擇的原因。Bitcoin正在下滑，Zcash正在突破水平，而BlockchainFX正在上升，因為它提供真實的實用性、每日USDT獎勵，[...] 這篇文章《2025年11月加密貨幣市場新聞：Bitcoin走弱，Zcash攀升，BlockchainFX在其早期交易許可證批准和LICENSE50獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣》首次發表於Blockonomi。
Nowchain
NOW$0.00232+1.31%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 20:17
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17661-2.96%
Swarm Network
TRUTH$0.02526-10.23%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,370.39
$104,370.39$104,370.39

-0.65%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,530.95
$3,530.95$3,530.95

+0.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.39
$162.39$162.39

-2.34%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4385
$2.4385$2.4385

-3.58%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17663
$0.17663$0.17663

-1.45%