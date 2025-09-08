Metaplanet 在新購買 BTC 後年初至今漲幅接近 500%，Bitcoin 價格反彈

Metaplanet 的 2025 年比特幣策略年初至今收益率接近 500%。該公司宣布通過新的購買擴大其 BTC 持有量。作為回應，比特幣價格在持續復甦過程中顯示穩定增長。

Metaplanet 新購 BTC 後年初至今收益接近 500%

Metaplanet 宣布以 1520 萬美元購買額外 136 個 BTC。隨著這次最新收購，該公司現在控制總計 20,136 個 BTC。這代表累計投資約 20.57 億美元。

披露顯示，最近一批購買的平均價格為每 BTC 111,000 美元。該公司還強調了其 BTC 收益率的表現，正接近 500% 的水平。

這一指標用於衡量與其比特幣儲備策略相關的股東價值。這些基準旨在追蹤其積累計劃的效率，同時最小化稀釋風險。

此次收購緊隨上週的購買之後。Metaplanet 獲得了約 1.12 億美元的 1,009 個 BTC。該交易使公司突破了 20,000 個 BTC 的里程碑。

此外，Metaplanet 股東批准了一項計劃，在海外發行最多 5.5 億股新股。這價值 8.84 億美元。籌集的資金將用於繼續擴大其 BTC 儲備。執行長 Simon Gerovich 確認了這一批准，稱其為加強治理並與公司積極的比特幣積累路線圖保持一致的重要一步。

比特幣價格復甦

這一公告也與比特幣價格的新動能同時發生。該代幣已恢復到 111,000 美元，過去一天上漲了 1%，一週內上漲了近 7%。此外，交易量增加了 23%。這表明隨著比特幣在重要心理水平之上保持強勢，投資者興趣正在復甦。

資料來源：TradingView；比特幣價格日線圖

在其他資金儲備發展方面，MARA Holdings 確認其現在持有價值 59 億美元的比特幣。這使其保持全球最大企業持有者之一的地位，僅次於 Michael Saylor 的 Strategy。儘管近期市場波動，MARA 在八月份開採了 705 個 BTC，平均每日 22.7 個 BTC。

同時，Strategy 本身披露了新的購買，以 4.493 億美元購買 4,048 個 BTC，平均價格為每幣 110,981 美元。這使其年初至今的 BTC 收益率增加到 25.7%。Michael Saylor 甚至在 X 上發布了簡短的帖子，暗示可能進行另一次收購。

隨著 Metaplanet 的年初至今收益接近 500%，該公司已成為亞洲最積極的比特幣投資者之一。其不懈的購買支出展示了企業資金儲備如何影響市場性質。這些行動也對比特幣價格產生了直接影響，支持了它可以作為儲備資產的概念。

Michael Adeleke Michael Adeleke 是一位熱情的加密貨幣記者，以將複雜的區塊鏈概念和市場趨勢轉化為清晰、引人入勝的敘述而聞名。他專注於提供及時的新聞和敏銳的市場分析，使加密貨幣愛好者保持知情並領先於趨勢。憑藉工程背景和伊巴丹大學的學位，Michael 為他撰寫的每一篇文章帶來分析深度和精確性。