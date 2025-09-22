Metaplanet 增加了 5,419 BTC 到總計 25,555 BTC 的 Bitcoin 持有量

重點摘要

Metaplanet，一家日本上市公司，購買了5,419個BTC，使總持有量增加到25,555個BTC。

按照Bitcoin目前的價格，Metaplanet的BTC價值約29億美元。

Metaplanet，一家日本公開上市的科技和投資公司，今天將其Bitcoin持有量增加了5,419個BTC，使總持有量達到25,555個BTC。

這次收購反映了該公司在2025年全年積極的Bitcoin積累策略，它遵循了由Strategy開創的模式，後者持有638,985個BTC。

按照目前每個Bitcoin約114,433美元的市場價格，Metaplanet的持有量價值約29億美元。

這次購買符合企業採用Bitcoin的更廣泛趨勢，特別是在經濟不確定性中尋求多元化儲備的亞洲公司。自2020年以來，機構投資者已經集體購買了超過100萬個BTC。

Bitcoin在2025年經歷了顯著的波動，其漲勢得到了包括Trump政府下美國監管環境等因素的支持。

Metaplanet已表示計劃在年底前獲取30,000個Bitcoin，將這種數字資產視為通脹對沖和核心財庫持有。