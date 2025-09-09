交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《Metaplanet 通過額外購買 136 BTC 增加比特幣儲備》發表於 BitcoinEthereumNews.com。東京上市公司 Metaplanet (MTPLF) 已經增加了額外 136 個比特幣 BTC$111,922.95 到其儲備中，此前本月初該公司的持有量已增加到超過 20,000 枚幣。此次收購的平均購買價格略低於每比特幣 $112,000，使公司在 BTC 上的總支出增加到超過 $20 億。Metaplanet 通過 BTC 收益率指標追蹤其投資表現，該指標衡量的是每完全稀釋股份持有的比特幣增長，而非傳統的資產持有收益率。從四月到六月，Metaplanet 公布的 BTC 收益率為 129.4%。截至第三季度，該數字為 30.8%。該公司 20,136 BTC 的儲備使其成為第六大公開交易的比特幣儲備公司。這些公司共持有超過 100 萬 BTC，其中大部分來自 Strategy 的 638,460 比特幣儲備。過去一個月，股價下跌了超過 30%，受到比特幣價格適度下跌以及 mNAV 縮小的影響 — mNAV 是公司市值相對於其比特幣持有量的溢價。資料來源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/metaplanet-brings-bitcoin-holdings-to-more-than-20k-with-latest-purchase這篇文章《Metaplanet 通過額外購買 136 BTC 增加比特幣儲備》發表於 BitcoinEthereumNews.com。東京上市公司 Metaplanet (MTPLF) 已經增加了額外 136 個比特幣 BTC$111,922.95 到其儲備中，此前本月初該公司的持有量已增加到超過 20,000 枚幣。此次收購的平均購買價格略低於每比特幣 $112,000，使公司在 BTC 上的總支出增加到超過 $20 億。Metaplanet 通過 BTC 收益率指標追蹤其投資表現，該指標衡量的是每完全稀釋股份持有的比特幣增長，而非傳統的資產持有收益率。從四月到六月，Metaplanet 公布的 BTC 收益率為 129.4%。截至第三季度，該數字為 30.8%。該公司 20,136 BTC 的儲備使其成為第六大公開交易的比特幣儲備公司。這些公司共持有超過 100 萬 BTC，其中大部分來自 Strategy 的 638,460 比特幣儲備。過去一個月，股價下跌了超過 30%，受到比特幣價格適度下跌以及 mNAV 縮小的影響 — mNAV 是公司市值相對於其比特幣持有量的溢價。資料來源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/metaplanet-brings-bitcoin-holdings-to-more-than-20k-with-latest-purchase

Metaplanet 透過額外購買 136 BTC 增加了比特幣儲備

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:53
比特幣
BTC$104,392.27-1.78%
Moonveil
MORE$0.004154-13.15%
Capverse
CAP$0.1117-1.71%
COM
COM$0.0059-8.02%
Juneo Supernet
JUNE$0.0231-7.22%

東京上市公司 Metaplanet (MTPLF) 已向其資金庫增加了額外 136 個比特幣 BTC$111,922.95，此前本月初其持有量已增加到超過 20,000 枚幣。

此次收購的平均購買價格略低於每比特幣 $112,000，使該公司在 BTC 上的總支出增加到超過 $20 億。

Metaplanet 通過 BTC 收益率指標追蹤其投資表現，該指標衡量的是每完全稀釋股份所持有比特幣的增長，而非傳統的資產持有收益率。

從四月到六月，Metaplanet 公布的 BTC 收益率為 129.4%。截至目前的第三季度，該數字為 30.8%。

該公司擁有 20,136 BTC 的儲備，使其成為第六大公開交易的比特幣資金庫公司。這些公司共同持有超過 100 萬 BTC，其中大部分來自 Strategy 的 638,460 比特幣資金庫。

過去一個月，股價下跌了超過 30%，受到比特幣價格適度下降以及 mNAV 縮小的影響——mNAV 是公司市值相對於其比特幣持有量的溢價。

來源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/metaplanet-brings-bitcoin-holdings-to-more-than-20k-with-latest-purchase

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01271-0.39%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12408-0.64%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

當更廣泛的市場動盪不安，但一個預售卻在用戶、收入和需求方面持續攀升時會發生什麼？這正是為什麼數千名買家本週稱BlockchainFX為2025年最佳加密貨幣預售選擇的原因。Bitcoin正在下滑，Zcash正在突破水平，而BlockchainFX正在上升，因為它提供真實的實用性、每日USDT獎勵，[...] 這篇文章《2025年11月加密貨幣市場新聞：Bitcoin走弱，Zcash攀升，BlockchainFX在其早期交易許可證批准和LICENSE50獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣》首次發表於Blockonomi。
Nowchain
NOW$0.00232+1.31%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 20:17
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17661-2.96%
Swarm Network
TRUTH$0.02526-10.23%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,378.85
$104,378.85$104,378.85

-0.64%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,530.40
$3,530.40$3,530.40

+0.30%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.39
$162.39$162.39

-2.34%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4383
$2.4383$2.4383

-3.59%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17670
$0.17670$0.17670

-1.41%