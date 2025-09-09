Metaplanet 透過額外購買 136 BTC 增加了比特幣儲備

東京上市公司 Metaplanet (MTPLF) 已向其資金庫增加了額外 136 個比特幣 BTC$111,922.95，此前本月初其持有量已增加到超過 20,000 枚幣。

此次收購的平均購買價格略低於每比特幣 $112,000，使該公司在 BTC 上的總支出增加到超過 $20 億。

Metaplanet 通過 BTC 收益率指標追蹤其投資表現，該指標衡量的是每完全稀釋股份所持有比特幣的增長，而非傳統的資產持有收益率。

從四月到六月，Metaplanet 公布的 BTC 收益率為 129.4%。截至目前的第三季度，該數字為 30.8%。

該公司擁有 20,136 BTC 的儲備，使其成為第六大公開交易的比特幣資金庫公司。這些公司共同持有超過 100 萬 BTC，其中大部分來自 Strategy 的 638,460 比特幣資金庫。

過去一個月，股價下跌了超過 30%，受到比特幣價格適度下降以及 mNAV 縮小的影響——mNAV 是公司市值相對於其比特幣持有量的溢價。