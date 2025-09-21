Metaplanet 在 Bitcoin 積累策略中評估股票回購 AI: Metaplanet 在 Bitcoin 積累策略中評估股票回購

交易所DEX+
作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:11
重點：
  • Metaplanet 轉變策略以避免稀釋性股份發行。
  • 專注於合規驅動的 BTC 積累。
  • 新金融策略可能影響市場趨勢。

Metaplanet 執行長 Simon Gerovich 強調，在 1x mNAV 以下發行新股會損害價值，促使公司專注於優先股和股票回購以優化 BTC 收益。

這一策略突顯了 Metaplanet 致力於最大化股東價值並遵守合規的承諾，影響全球 BTC 市場動態和投資利益。

比特幣估值和監管一致性提升 Metaplanet 的可信度

執行長 Simon Gerovich 公開談及變更 Metaplanet 的資本策略，特別是關於比特幣採購。這些變更包括當價格跌至 1 倍 mNAV 以下時避免發行新股，他表示這會破壞股東價值。相反，優先股和股票回購等選項正在評估中。

Gerovich 認為在 mNAV 以下發行股票是有害的，因為這會對公司的 BTC 收益產生負面影響。該公司將通過考慮股票回購來應對這一情況，與日本經紀商合規的 BTC 目標保持一致。

市場對這些公告的反應突顯了對賣空的擔憂，日本經紀商強調如果通過新股分配來掩蓋賣空行為是非法的。更廣泛的加密貨幣社區認為 Metaplanet 的策略與合規性一致，因為它呼應了 MicroStrategy 的 BTC 積累模式，增強了他們作為比特幣重要持有者的地位。

市場數據和未來洞見

你知道嗎？ Simon Gerovich 堅持戰略性 BTC 積累時間表為 Metaplanet 在波動市場中提供了韌性和連續性，反映了其他比特幣資金中心公司歷史上證明有效的策略。

截至 2025 年 9 月 20 日，比特幣 (BTC) 交易價格為 $115,787.86，市值為 $2.31 兆，根據 CoinMarketCap 的數據，24 小時交易量降低了 42.60%。BTC 顯示輕微價格變化，24 小時內上漲 0.32%，反映了 Gerovich 謹慎的市場時機把握以進行戰略性積累。

比特幣(BTC)，日線圖，2025 年 9 月 21 日凌晨 3:06 (UTC +8) 在 CoinMarketCap 上的截圖。來源：CoinMarketCap

Coincu Research 強調 Metaplanet 與監管協議的一致性提升了其市場可信度，確保最佳 BTC 收益而無額外稀釋風險。歷史上，使用資金中心策略的公司已經獲得了顯著的股東回報，這由先前的市場趨勢和數據證明。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/news/metaplanet-stock-buybacks-btc-strategy/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

