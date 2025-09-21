Metaplanet 在 Bitcoin 積累策略中評估股票回購 AI: Metaplanet 在 Bitcoin 積累策略中評估股票回購

重點： Metaplanet 轉變策略以避免稀釋性股份發行。

專注於合規驅動的 BTC 積累。

新金融策略可能影響市場趨勢。

Metaplanet 執行長 Simon Gerovich 強調，在 1x mNAV 以下發行新股會損害價值，促使公司專注於優先股和股票回購以優化 BTC 收益。

這一策略突顯了 Metaplanet 致力於最大化股東價值並遵守合規的承諾，影響全球 BTC 市場動態和投資利益。

比特幣估值和監管一致性提升 Metaplanet 的可信度

執行長 Simon Gerovich 公開談及變更 Metaplanet 的資本策略，特別是關於比特幣採購。這些變更包括當價格跌至 1 倍 mNAV 以下時避免發行新股，他表示這會破壞股東價值。相反，優先股和股票回購等選項正在評估中。

Gerovich 認為在 mNAV 以下發行股票是有害的，因為這會對公司的 BTC 收益產生負面影響。該公司將通過考慮股票回購來應對這一情況，與日本經紀商合規的 BTC 目標保持一致。

市場對這些公告的反應突顯了對賣空的擔憂，日本經紀商強調如果通過新股分配來掩蓋賣空行為是非法的。更廣泛的加密貨幣社區認為 Metaplanet 的策略與合規性一致，因為它呼應了 MicroStrategy 的 BTC 積累模式，增強了他們作為比特幣重要持有者的地位。

市場數據和未來洞見

你知道嗎？ Simon Gerovich 堅持戰略性 BTC 積累時間表為 Metaplanet 在波動市場中提供了韌性和連續性，反映了其他比特幣資金中心公司歷史上證明有效的策略。

截至 2025 年 9 月 20 日，比特幣 (BTC) 交易價格為 $115,787.86，市值為 $2.31 兆，根據 CoinMarketCap 的數據，24 小時交易量降低了 42.60%。BTC 顯示輕微價格變化，24 小時內上漲 0.32%，反映了 Gerovich 謹慎的市場時機把握以進行戰略性積累。

比特幣(BTC)，日線圖，2025 年 9 月 21 日凌晨 3:06 (UTC +8) 在 CoinMarketCap 上的截圖。來源：CoinMarketCap

Coincu Research 強調 Metaplanet 與監管協議的一致性提升了其市場可信度，確保最佳 BTC 收益而無額外稀釋風險。歷史上，使用資金中心策略的公司已經獲得了顯著的股東回報，這由先前的市場趨勢和數據證明。