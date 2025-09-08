交易所DEX+
Metaplanet、薩爾瓦多增加了 Bitcoin 持有量，Saylor 暗示新購買

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:29
日本投資公司 Metaplanet 和加密貨幣友好國家薩爾瓦多在週一購買了更多 Bitcoin，此時 Bitcoin 恐懼與貪婪指數在經歷了數天的「恐懼」後回歸到「中性」。  

Metaplanet 在週一的最新披露中表示，該公司已購買了額外的 136 個 Bitcoin (BTC)，使其總持有量增加到 20,136 個，按當前價格計算價值超過 22 億美元。

6 月，執行長 Simon Gerovich 表示，公司的長期目標是到 2027 年總共獲取 210,000 個 Bitcoin，根據 Bitbo 的數據，這將使其成為公開公司中第二大 Bitcoin 持有者，僅次於 Strategy。

Metaplanet 目前是在追蹤的 186 家公司中第六大且是日本最大的 Bitcoin 庫存持有者。它每枚 Bitcoin 支付了約 16,554,535 日元（111,830 美元）。

來源：Metaplanet

股價下跌

Metaplanet 首次在 2024 年 7 月 22 日宣布購買 Bitcoin，其股價跳漲了 19% 至 1.10 美元。

然而，後續的購買並未產生相同的結果。在最近的交易中，Metaplanet 的股價下跌了近 3% 至 4.65 美元。年初至今，股價仍上漲了 92.45%。

Metaplanet 還表示計劃在 8 月 27 日通過海外市場的公開股票發行籌集另外 8.8 億美元，此前其股價下跌給其資本籌集「飛輪」帶來了壓力。

薩爾瓦多購買更多 Bitcoin 作為週年紀念禮物

同時，薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 在週一表示，該國已購買了另外 21 個 Bitcoin 作為 Bitcoin 日的一部分，使其總持有量增加到 6,313 個，這是由其 Bitcoin 辦公室披露的。

該國的 Bitcoin 辦公室正在慶祝「Bitcoin 日」，這是將 Bitcoin 作為法定貨幣的法律生效週年紀念日，該法律於 2021 年 9 月生效。

國際貨幣基金組織在 7 月發布的報告中聲稱，自 2024 年 12 月簽署 14 億美元貸款協議以來，薩爾瓦多沒有購買任何新的 Bitcoin，該協議要求該國縮減購買規模。

相關：薩爾瓦多將價值 6.78 億美元的 Bitcoin 分散到 14 個錢包以降低量子風險

Saylor 發出另一個購買信號

週日，Saylor 暗示即將進行另一次 Bitcoin 購買。在週日發布到 X 的帖子中，這位執行主席分享了公司 Bitcoin 投資組合的截圖，並配文「需要更多橙色」。

來源：Michael Saylor

Saylor 通常在 Strategy 為其庫存購買更多 Bitcoin 之前分享 Bitcoin 追蹤器。

根據 Bitbo 的數據，Strategy 目前是最大的企業 Bitcoin 持有者，持有量達 636,505 個，遙遙領先。

其股價（MSTR）在 8 月大部分時間都在下跌，但在最近的交易中，股價上漲了 2.5% 至 335.87 美元，年初至今仍上漲了近 12%。 

與此同時，加密貨幣恐懼與貪婪指數回到了 51，在「恐懼」區間度過三天後達到中性。 

雜誌：Bitcoin 在西裝革履者與密碼朋克之間的無形拔河

來源：https://cointelegraph.com/news/metaplanet-el-salvador-bitcoin-purchase-2025?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

