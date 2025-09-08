Metaplanet 最新購買 1,500 萬美元，突破 20,000 BTC 里程碑

Bitcoin

Metaplanet 悄然鞏固了其作為全球最大比特幣持有者之一的地位，在本週又一次大規模收購後，其持有量已突破 20,000 BTC 大關。

這家總部位於日本的公司確認，它以略高於 1,500 萬美元的價格收購了 136 BTC，凸顯了其積極的累積策略。

攀升全球排名

根據 BitcoinTreasuries 的數據，此次購買使 Metaplanet 在擁有最大比特幣儲備的上市公司排行榜上躍升至第六位。目前只有少數幾家公司——由 Michael Saylor 的 Strategy 領先，持有超過 636,000 BTC——排在這家東京上市投資者前面。

他們花費了多少

執行長 Simon Gerovich 在 X 上透露，最新一筆購買的平均價格為每枚 111,666 美元。在所有收購中，Metaplanet 已經投入了約 20.8 億美元，使其平均入場價格大約為每枚比特幣 103,000 美元。

儘管加密貨幣收益增加，股價仍面臨壓力

雖然其比特幣資產負債表持續增長，但公司自身股票卻面臨壓力。在東京證券交易所交易的 Metaplanet 股票在週一下滑了 1.2%。這一跌幅延續了過去一個月 30% 的下降趨勢，儘管年初至今的表現仍然強勁，比 1 月水平高出 100% 以上。

機構對比特幣的信心

此舉的時機恰逢比特幣本身保持在 111,000 美元以上，在過去 24 小時內上漲了 0.5%。分析師認為，Metaplanet 持續買入的行為是對加密貨幣長期發展軌跡的信心投票——即使近期價格走勢和股票表現仍然波動。

對 Metaplanet 來說，策略很明確：建立全球最大的比特幣儲備之一，不管短期波動如何。

本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com 不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alexander Zdravkov 是一位總是尋找事物背後邏輯的人。他精通德語，在加密貨幣領域擁有超過 3 年的經驗，能夠熟練識別數字貨幣世界中的新趨勢。無論是提供深入分析還是所有主題的日常報告，他對所做事情的深刻理解和熱情使他成為團隊中的寶貴成員。

相關故事







下一篇文章