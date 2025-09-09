交易所DEX+
Metaplanet 和薩爾瓦多在市場穩定時增加了 Bitcoin 持有量

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:34
重點摘要：

  • Metaplanet 增加了 136 BTC，使總持有量增加到價值 22 億美元的 20,136 枚幣。
  • 薩爾瓦多在 Bitcoin 法定貨幣四週年之際購買了 21 BTC。
  • Bitcoin 恐懼與貪婪指數在經歷數天恐懼後回歸中性。

日本投資公司 Metaplanet 已向其儲備增加了 136 個 Bitcoin，使其總持有量增加到 20,136 BTC，按當前價格計算價值超過 22 億美元。該公司每枚幣支付了約 1,655 萬日元（111,830 美元）。

6 月，執行長 Simon Gerovich 確認了公司計劃在 2027 年前獲得 210,000 個 Bitcoin 的目標，這將使 Metaplanet 成為繼 Strategy 之後第二大企業 Bitcoin 持有者。

前 10 大企業 Bitcoin 持有者。資料來源：Bitcoin Treasuries

Metaplanet 在被追蹤的 186 家上市公司中排名第六，是日本最大的企業 Bitcoin 持有者。

Metaplanet 於 2024 年 7 月 22 日首次宣布購買 Bitcoin，使股價上漲 19% 至 1.10 美元。後續購買並未產生相同效果。在最新交易中，股價下跌近 3% 至 4.65 美元，但年初至今仍上漲了 92.45%。

該公司還計劃在股價下跌對其籌資策略造成壓力後，通過海外公開發行籌集 8.8 億美元。

薩爾瓦多慶祝 Bitcoin 四週年

薩爾瓦多購買了 21 個 Bitcoin，作為"Bitcoin 日"的一部分，紀念 2021 年 9 月使 Bitcoin 成為法定貨幣的法律。該國的總持有量現已達到 6,313 BTC。

儘管 7 月國際貨幣基金組織報告稱，自 2024 年 12 月簽署 14 億美元貸款以來，該國未購買新的 Bitcoin，但政府繼續擴大其儲備。

Strategy 準備另一次購買

Strategy 董事長 Michael Saylor 宣布了新的 Bitcoin 收購，透露公司已購買了 1,955 BTC，投資額為 2.174 億美元。

MicroStrategy 仍然是最大的企業 Bitcoin 持有者，擁有 638,460 BTC，並經常在額外購買前分享更新，強化其長期積累策略。

最近的購買與 Bitcoin 恐懼與貪婪指數回歸到 51 的情況同時發生，這表明在經歷三天"恐懼"區間後情緒回歸中性。

即使在市場不確定性時期，大型企業 Bitcoin 購買仍在繼續，這證實了專注於積累數字資產的長期策略。

資料來源：https://coincodex.com/article/72816/metaplanet-and-el-salvador-increase-bitcoin-holdings-as-market-stabilizes/

資料來源：https://coincodex.com/article/72816/metaplanet-and-el-salvador-increase-bitcoin-holdings-as-market-stabilizes/

