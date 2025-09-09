交易所DEX+
Metaplanet 在持續的 Bitcoin 策略中向國庫增加了 136 BTC

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:55
比特幣財庫公司 Metaplanet 作為其持續的比特幣財庫策略的一部分，已購入價值約 22.51 億日元的額外 136 個比特幣。這些 BTC 的平均購買價格為每個比特幣 16,554,535 日元（約 111,666 美元）。

Metaplanet 最新的收購使其比特幣總持有量增加到 20,136 BTC，平均價格約為每個 BTC 1510 萬日元。該公司的比特幣總持有量現在價值 3045.63 億日元（20.8 億美元）。

Metaplanet 在比特幣財庫公司中排名第六

這家比特幣財庫公司從 2025 年 7 月 1 日到 2025 年 9 月 8 日的 BTC 收益率為 30.8%。該公司在 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期間有更高的 BTC 收益率，達 129.4%。

Metaplanet 最新的收購建立在其計劃上，旨在增長其數字資產儲備至 2026 年底達到 100,000 BTC。該公司目前的 20,136 BTC 儲備表明，它已經實現了 2025 年目標的約 67% 和 2026 年目標的 20%。該公司還計劃到 2027 年獲得 210,000 BTC，這將佔流通中總比特幣的 10%。

比特幣財庫公司 Jetking Infotrain India 的獨立董事 Pranav Agarwal 認為，Metaplanet 可能正在按計劃實現其雄心勃勃的時間表。他認為，今年還剩 4 個月，公司還有三分之一的目標要達成，這對 Metaplanet 實現其目標來說已經足夠。他還認為，公司市場價格與其 BTC 淨資產價值非常接近的壓縮可能會減緩其收購勢頭。

Metaplanet 的 20,136 BTC 儲備使其在全球採用比特幣財庫策略的公共公司中排名第六。Agarwal 承認，比特幣財庫公司現在已經儲存了超過一百萬 BTC，大約佔流通中總 BTC 的 5%。他相信這些公司將繼續購買和增長，並補充說這一策略將為數字資產提供非常強大的購買基礎。

Agarwal 還表示，BTC 財庫公司銷售壓力的減少可能會導致短時間內價格大幅上漲，他說這最終將通過新供應被賣出。他還聲稱，與其總風險敞口和 BTC 淨資產價值相比，Metaplanet 目前通過低結構化債務義務很好地管理其風險。

在最新收購消息之後，Metaplanet 的股價下跌了近 4%，降低到 682 日元。該公司的股價也從其峰值每股 1,930 日元暴跌了約 65%。在發稿時，比特幣的交易價格為 112,030 美元，過去 7 天上漲了 2.64%。

Metaplanet 著眼於新一輪融資以擴大比特幣財庫

這家比特幣財庫公司還透露計劃在 8 月通過海外市場的公開股票發行籌集超過 8.8 億美元。該公司表示，這一舉措是在其股票下跌的背景下進行的，給其資本籌集飛輪帶來了壓力。

該計劃還包括發行最多 5.55 億股新股。Metaplanet 相信它可以將其總流通股從 7.22 億股增加到約 12.7 億股。該公司將在 9 月 9 日至 11 日之間確定股票發行價格，並將在稍後日期結算付款。

這家比特幣財庫公司表示它將把資金引導向增加更多 BTC 到其 20,136 比特幣儲備中。Metaplanet 還希望該策略將保護公司免受日本疲軟日元的影響，降低通脹風險，並提升企業價值。Agarwal 認為，Metaplanet 平衡的股權發行和債務計劃可以防止其在未來面臨被迫清算的情況。

該公司還計劃將進一步的 4500 萬美元用於其比特幣收入業務。該業務通過出售其 BTC 持有量的覆蓋看漲期權來產生收入。據該公司稱，該計劃已經獲得利潤，並將在未來通過新資金進一步擴大。

來源：https://www.cryptopolitan.com/metaplanet-adds-136-btc-treasury/

