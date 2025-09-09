Metaplanet 在持續的 Bitcoin 策略中向國庫增加了 136 BTC

比特幣財庫公司 Metaplanet 作為其持續的比特幣財庫策略的一部分，已購入價值約 22.51 億日元的額外 136 個比特幣。這些 BTC 的平均購買價格為每個比特幣 16,554,535 日元（約 111,666 美元）。

Metaplanet 最新的收購使其比特幣總持有量增加到 20,136 BTC，平均價格約為每個 BTC 1510 萬日元。該公司的比特幣總持有量現在價值 3045.63 億日元（20.8 億美元）。

Metaplanet 在比特幣財庫公司中排名第六

這家比特幣財庫公司從 2025 年 7 月 1 日到 2025 年 9 月 8 日的 BTC 收益率為 30.8%。該公司在 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期間有更高的 BTC 收益率，達 129.4%。

Metaplanet 最新的收購建立在其計劃上，旨在增長其數字資產儲備至 2026 年底達到 100,000 BTC。該公司目前的 20,136 BTC 儲備表明，它已經實現了 2025 年目標的約 67% 和 2026 年目標的 20%。該公司還計劃到 2027 年獲得 210,000 BTC，這將佔流通中總比特幣的 10%。

比特幣財庫公司 Jetking Infotrain India 的獨立董事 Pranav Agarwal 認為，Metaplanet 可能正在按計劃實現其雄心勃勃的時間表。他認為，今年還剩 4 個月，公司還有三分之一的目標要達成，這對 Metaplanet 實現其目標來說已經足夠。他還認為，公司市場價格與其 BTC 淨資產價值非常接近的壓縮可能會減緩其收購勢頭。

Metaplanet 的 20,136 BTC 儲備使其在全球採用比特幣財庫策略的公共公司中排名第六。Agarwal 承認，比特幣財庫公司現在已經儲存了超過一百萬 BTC，大約佔流通中總 BTC 的 5%。他相信這些公司將繼續購買和增長，並補充說這一策略將為數字資產提供非常強大的購買基礎。

Agarwal 還表示，BTC 財庫公司銷售壓力的減少可能會導致短時間內價格大幅上漲，他說這最終將通過新供應被賣出。他還聲稱，與其總風險敞口和 BTC 淨資產價值相比，Metaplanet 目前通過低結構化債務義務很好地管理其風險。

在最新收購消息之後，Metaplanet 的股價下跌了近 4%，降低到 682 日元。該公司的股價也從其峰值每股 1,930 日元暴跌了約 65%。在發稿時，比特幣的交易價格為 112,030 美元，過去 7 天上漲了 2.64%。

Metaplanet 著眼於新一輪融資以擴大比特幣財庫

這家比特幣財庫公司還透露計劃在 8 月通過海外市場的公開股票發行籌集超過 8.8 億美元。該公司表示，這一舉措是在其股票下跌的背景下進行的，給其資本籌集飛輪帶來了壓力。

該計劃還包括發行最多 5.55 億股新股。Metaplanet 相信它可以將其總流通股從 7.22 億股增加到約 12.7 億股。該公司將在 9 月 9 日至 11 日之間確定股票發行價格，並將在稍後日期結算付款。

這家比特幣財庫公司表示它將把資金引導向增加更多 BTC 到其 20,136 比特幣儲備中。Metaplanet 還希望該策略將保護公司免受日本疲軟日元的影響，降低通脹風險，並提升企業價值。Agarwal 認為，Metaplanet 平衡的股權發行和債務計劃可以防止其在未來面臨被迫清算的情況。

該公司還計劃將進一步的 4500 萬美元用於其比特幣收入業務。該業務通過出售其 BTC 持有量的覆蓋看漲期權來產生收入。據該公司稱，該計劃已經獲得利潤，並將在未來通過新資金進一步擴大。

