MetaMask 推出獎勵計劃，為用戶提供價值 3000 萬美元的 LINEA

MetaMask 計劃在未來幾週內推出一項重大的鏈上獎勵計劃，在第一季度分發價值超過 3000 萬美元的 LINEA (LINEA) 代幣。

摘要 這一舉措表明 MetaMask 在可能的代幣發行前推動深化用戶參與，主要 Web3 平台正競相獎勵忠實用戶並鞏固社區生態系統。

通過結合鏈上激勵措施與即將推出的代幣敘事，MetaMask 正將自己定位為下一波去中心化用戶增長的中心。

史上最大規模的鏈上獎勵計劃之一

這個由 Consensys 擁有的 Web3 錢包將該計劃描述為「有史以來建立的最大規模鏈上獎勵計劃之一」，旨在定期回饋其社區。

該計劃將提供推薦獎金、mUSD 穩定幣激勵、合作夥伴獎勵和代幣訪問權限。長期 MetaMask 用戶將獲得特殊福利，這與 Consensys 首席執行官 Joseph Lubin 在九月暗示的未來 MetaMask 代幣相關聯。

MetaMask 澄清，早前關於該計劃細節的洩露並不反映其實際啟動參數。該平台正為不同用戶群體量身定制激勵措施，重點關注資深支持者。

LINEA 代幣將作為第一季度的主要獎勵。Linea 是同樣由 Consensys 孵化的以太坊 Layer 2 網絡，於九月通過 94 億代幣空投推出其原生代幣。

該計劃還整合了 MetaMask 的新 mUSD 穩定幣，由 Stripe 旗下的 Bridge 發行，已在以太坊和 Linea 上推出，但不提供收益功能。

關於地理資格和防止多帳戶濫用的反女巫攻擊措施仍存在疑問。

該公告在 X 平台上引起了褒貶不一的反應。加密貨幣直播主 Gainzy 諷刺地回應道：「這會很順利，沒有人會感到厭惡並侮辱你們。」

這種懷疑態度突顯了更廣泛的擔憂，即代幣和獎勵計劃往往偏向內部人士而非普通社區成員。

MetaMask 堅稱該計劃不是「挖礦遊戲」，似乎旨在緩解這些擔憂。與潛在 MASK 代幣的聯繫也引發了關於參與如何影響未來代幣分配的猜測。