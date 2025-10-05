MetaMask 推出獎勵計劃，為用戶提供價值 3000 萬美元的 LINEA

MetaMask 計劃在未來幾週內推出一項重大的鏈上獎勵計劃，在第一季度分發價值超過 3000 萬美元的 LINEA (LINEA) 代幣。
這個由 Consensys 擁有的 Web3 錢包將該計劃描述為「有史以來建立的最大規模鏈上獎勵計劃之一」，旨在定期回饋其社區。
該計劃將提供推薦獎金、mUSD 穩定幣激勵、合作夥伴獎勵和代幣訪問權限。長期 MetaMask 用戶將獲得特殊福利，這與 Consensys 首席執行官 Joseph Lubin 在九月暗示的未來 MetaMask 代幣相關聯。
MetaMask 澄清，早前關於該計劃細節的洩露並不反映其實際啟動參數。該平台正為不同用戶群體量身定制激勵措施，重點關注資深支持者。
LINEA 代幣將作為第一季度的主要獎勵。Linea 是同樣由 Consensys 孵化的以太坊 Layer 2 網絡，於九月通過 94 億代幣空投推出其原生代幣。
該計劃還整合了 MetaMask 的新 mUSD 穩定幣，由 Stripe 旗下的 Bridge 發行，已在以太坊和 Linea 上推出，但不提供收益功能。
關於地理資格和防止多帳戶濫用的反女巫攻擊措施仍存在疑問。
該公告在 X 平台上引起了褒貶不一的反應。加密貨幣直播主 Gainzy 諷刺地回應道：「這會很順利，沒有人會感到厭惡並侮辱你們。」
這種懷疑態度突顯了更廣泛的擔憂，即代幣和獎勵計劃往往偏向內部人士而非普通社區成員。
MetaMask 堅稱該計劃不是「挖礦遊戲」，似乎旨在緩解這些擔憂。與潛在 MASK 代幣的聯繫也引發了關於參與如何影響未來代幣分配的猜測。