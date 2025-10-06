交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
MetaMask 於 2025 年 10 月 4 日宣布，將在未來幾週內通過一個新的獎勵計劃分發價值超過 3000 萬美元的 LINEA 代幣。這款熱門加密錢包將其描述為「有史以來建立的最大鏈上獎勵計劃之一」。MetaMask 於 2025 年 10 月 4 日宣布，將在未來幾週內通過一個新的獎勵計劃分發價值超過 3000 萬美元的 LINEA 代幣。這款熱門加密錢包將其描述為「有史以來建立的最大鏈上獎勵計劃之一」。

MetaMask 推出 3000 萬美元 LINEA 獎勵計劃

作者：Brave Newcoin
2025/10/06 05:45
LINEA
LINEA$0.01269-3.86%
4
4$0.06228-4.72%
Ambire Wallet
WALLET$0.01963-2.53%
Everscale
EVER$0.01021+1.69%
MetaMask 推出 3000 萬美元 LINEA 獎勵計劃

此公告發布不久前，Consensys 執行長 Joseph Lubin 確認 MetaMask 自家代幣 MASK 正在開發中，並可能比預期更早推出。

獎勵計劃提供什麼

MetaMask 獎勵計劃將在第一季為用戶提供多種賺取 LINEA 代幣的方式。參與者可獲得推薦獎勵、mUSD 激勵、獨家合作夥伴獎勵，以及代幣早期存取權。

MetaMask 強調此計劃並非為收益耕作而設計。相反，他們將其定位為「一種定期回饋社群的真誠方式」。長期 MetaMask 用戶將獲得特別福利，且公司表示這些獎勵「將與未來的 MetaMask 代幣有意義的連結」。

獎勵計劃提供什麼

來源：@MetaMask

該計劃特別旨在獎勵那些已與 MetaMask 合作多年的用戶，而非僅僅為了獎勵而加入的用戶。這種方式與許多主要專注於吸引新流動性的加密貨幣激勵計劃不同。

了解 LINEA 代幣

LINEA 是 Linea 的原生代幣，Linea 是同樣由 Consensys 開發的以太坊 Layer 2 網絡。該網絡於 2025 年 9 月推出其代幣，通過代幣生成事件向約 750,000 個符合條件的錢包分發了 93.6 億個代幣。

該代幣擁有一個有趣的經濟模型。與大多數 Layer 2 代幣不同，LINEA 不作為 Linea 網絡的燃料代幣。相反，所有 Linea 交易費用（以 ETH 支付）的 20% 在協議層面被銷毀。剩餘的 80% 用於從市場購買並銷毀 LINEA 代幣，創造通縮壓力。

LINEA 分配將總供應量的 85% 分配給生態系統，沒有分配給團隊成員或風險投資家。這種以社群為中心的方式與 MetaMask 的獎勵理念一致。

即將推出的 MASK 代幣

MetaMask 聯合創始人 Dan Finlay 先前表示，該代幣將直接在錢包內進行宣傳，使用戶能夠輕鬆存取。雖然 Lubin 沒有提供具體的推出日期，但他的評論表明團隊已有具體的前進計劃。

目前的 LINEA 獎勵與未來的 MASK 代幣之間的連結表明，MetaMask 可能在推出自己的代幣之前測試獎勵分配機制。

MetaMask 的 mUSD 穩定幣整合

MetaMask 最近還推出了 mUSD，這是通過 Stripe 旗下公司 Bridge 發行的自家穩定幣。mUSD 穩定幣由 1:1 的流動性美元等值資產支持，並在以太坊和 Linea Layer 2 網絡上可用。

獎勵計劃包括 mUSD 激勵，將穩定幣整合到 MetaMask 更廣泛的生態系統策略中。用戶將能夠在 MetaMask 內持有、交換、轉移和橋接 mUSD。該公司計劃在年底前實現使用 MetaMask 卡在接受 Mastercard 的商家消費。

市場反應和戰略影響

公告發布後，LINEA 的價格增加了約 2.31%，交易量激增超過 50%，達到每日 2.44 億美元的活動量。市場反應表明，儘管社交媒體上有一些批評反應，但對該計劃有著真正的興趣。

獎勵系統的代碼在公告發布前約三週被合併到 MetaMask 的 GitHub 存儲庫中，表明團隊已經準備這次推出一段時間了。

獎勵計劃在戰略時刻到來。Swift 最近宣布與 Consensys 和超過 30 家主要銀行合作，建立基於區塊鏈的跨境支付基礎設施，可能使用 Linea。這種機構興趣為 Linea 生態系統增添了可信度。

此外，加密貨幣錢包領域變得更具競爭力，傳統支付公司如 PayPal 正擴展到多鏈穩定幣產品。MetaMask 的獎勵計劃通過激勵持續的用戶參與，使其能夠保持市場領導地位。

未來之路

MetaMask 在全球擁有超過 1 億總用戶，每月活躍用戶約 3000 萬，為代幣分發計劃提供了相當大的覆蓋範圍。LINEA 獎勵、即將推出的 MASK 代幣和 mUSD 穩定幣整合的組合表明，Consensys 正在圍繞 MetaMask 建立一個相互連接的生態系統。

然而，該公司尚未披露具體的資格標準、反女巫攻擊措施，或某些司法管轄區是否將面臨限制。這些細節可能會在未來幾週完整計劃推出時出現。

有興趣參與的用戶應通過 MetaMask 的錢包界面和已驗證的社交媒體渠道關注官方公告。該公司警告說，任何 MASK 代幣的預市場交易與 Consensys 無關，且可能是欺詐性的。

這對未來意味著什麼

MetaMask 的 3000 萬美元承諾代表了對社群獎勵的重大投資，並為已建立的 Web3 平台如何回饋忠實用戶樹立了先例。通過將當前的 LINEA 獎勵與未來的 MASK 代幣連接起來，MetaMask 正在創建一座橋樑，連接當前激勵和長期平台參與。

該計劃的成功可能會影響其他加密錢包在日益競爭的市場中如何處理用戶留存和代幣分發。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.683-6.38%
Union
U$0.0061-1.11%
Index Cooperative
INDEX$0.881+0.22%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.062-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06144-3.96%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,315.55
$104,315.55$104,315.55

-0.70%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,554.54
$3,554.54$3,554.54

+0.99%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.17
$163.17$163.17

-1.87%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4595
$2.4595$2.4595

-2.75%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17777
$0.17777$0.17777

-0.81%