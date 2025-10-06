MetaMask 推出 3000 萬美元 LINEA 獎勵計劃

此公告發布不久前，Consensys 執行長 Joseph Lubin 確認 MetaMask 自家代幣 MASK 正在開發中，並可能比預期更早推出。

獎勵計劃提供什麼

MetaMask 獎勵計劃將在第一季為用戶提供多種賺取 LINEA 代幣的方式。參與者可獲得推薦獎勵、mUSD 激勵、獨家合作夥伴獎勵，以及代幣早期存取權。

MetaMask 強調此計劃並非為收益耕作而設計。相反，他們將其定位為「一種定期回饋社群的真誠方式」。長期 MetaMask 用戶將獲得特別福利，且公司表示這些獎勵「將與未來的 MetaMask 代幣有意義的連結」。

來源：@MetaMask

該計劃特別旨在獎勵那些已與 MetaMask 合作多年的用戶，而非僅僅為了獎勵而加入的用戶。這種方式與許多主要專注於吸引新流動性的加密貨幣激勵計劃不同。

了解 LINEA 代幣

LINEA 是 Linea 的原生代幣，Linea 是同樣由 Consensys 開發的以太坊 Layer 2 網絡。該網絡於 2025 年 9 月推出其代幣，通過代幣生成事件向約 750,000 個符合條件的錢包分發了 93.6 億個代幣。

該代幣擁有一個有趣的經濟模型。與大多數 Layer 2 代幣不同，LINEA 不作為 Linea 網絡的燃料代幣。相反，所有 Linea 交易費用（以 ETH 支付）的 20% 在協議層面被銷毀。剩餘的 80% 用於從市場購買並銷毀 LINEA 代幣，創造通縮壓力。

LINEA 分配將總供應量的 85% 分配給生態系統，沒有分配給團隊成員或風險投資家。這種以社群為中心的方式與 MetaMask 的獎勵理念一致。

即將推出的 MASK 代幣

MetaMask 聯合創始人 Dan Finlay 先前表示，該代幣將直接在錢包內進行宣傳，使用戶能夠輕鬆存取。雖然 Lubin 沒有提供具體的推出日期，但他的評論表明團隊已有具體的前進計劃。

目前的 LINEA 獎勵與未來的 MASK 代幣之間的連結表明，MetaMask 可能在推出自己的代幣之前測試獎勵分配機制。

MetaMask 的 mUSD 穩定幣整合

MetaMask 最近還推出了 mUSD，這是通過 Stripe 旗下公司 Bridge 發行的自家穩定幣。mUSD 穩定幣由 1:1 的流動性美元等值資產支持，並在以太坊和 Linea Layer 2 網絡上可用。

獎勵計劃包括 mUSD 激勵，將穩定幣整合到 MetaMask 更廣泛的生態系統策略中。用戶將能夠在 MetaMask 內持有、交換、轉移和橋接 mUSD。該公司計劃在年底前實現使用 MetaMask 卡在接受 Mastercard 的商家消費。

市場反應和戰略影響

公告發布後，LINEA 的價格增加了約 2.31%，交易量激增超過 50%，達到每日 2.44 億美元的活動量。市場反應表明，儘管社交媒體上有一些批評反應，但對該計劃有著真正的興趣。

獎勵系統的代碼在公告發布前約三週被合併到 MetaMask 的 GitHub 存儲庫中，表明團隊已經準備這次推出一段時間了。

獎勵計劃在戰略時刻到來。Swift 最近宣布與 Consensys 和超過 30 家主要銀行合作，建立基於區塊鏈的跨境支付基礎設施，可能使用 Linea。這種機構興趣為 Linea 生態系統增添了可信度。

此外，加密貨幣錢包領域變得更具競爭力，傳統支付公司如 PayPal 正擴展到多鏈穩定幣產品。MetaMask 的獎勵計劃通過激勵持續的用戶參與，使其能夠保持市場領導地位。

未來之路

MetaMask 在全球擁有超過 1 億總用戶，每月活躍用戶約 3000 萬，為代幣分發計劃提供了相當大的覆蓋範圍。LINEA 獎勵、即將推出的 MASK 代幣和 mUSD 穩定幣整合的組合表明，Consensys 正在圍繞 MetaMask 建立一個相互連接的生態系統。

然而，該公司尚未披露具體的資格標準、反女巫攻擊措施，或某些司法管轄區是否將面臨限制。這些細節可能會在未來幾週完整計劃推出時出現。

有興趣參與的用戶應通過 MetaMask 的錢包界面和已驗證的社交媒體渠道關注官方公告。該公司警告說，任何 MASK 代幣的預市場交易與 Consensys 無關，且可能是欺詐性的。

這對未來意味著什麼

MetaMask 的 3000 萬美元承諾代表了對社群獎勵的重大投資，並為已建立的 Web3 平台如何回饋忠實用戶樹立了先例。通過將當前的 LINEA 獎勵與未來的 MASK 代幣連接起來，MetaMask 正在創建一座橋樑，連接當前激勵和長期平台參與。

該計劃的成功可能會影響其他加密錢包在日益競爭的市場中如何處理用戶留存和代幣分發。