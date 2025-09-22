交易所DEX+
以太坊聯合創始人Vitalik Buterin表示迷因幣不能成為以太坊的收入旗艦。「低風險DeFi」可能會

作者：Coinstats
2025/09/22 01:34
以太坊長期以來一直在與"非自我循環"問題作鬥爭：如何在其區塊鏈上產生超越投機性買賣和槓桿代幣循環的真實收入。

根據 DefiLlama 數據，多年來，迷因幣、非同質化代幣和激勵驅動的去中心化金融應用程序雖然支撐了活動，但未能為以太坊近 1000 億美元的 DeFi 經濟提供可持續的基礎。

現在，隨著華爾街越來越看好以太坊作為穩定幣繁榮的支柱，聯合創始人 Vitalik Buterin 認為，"低風險 DeFi"（包括支付、儲蓄和抵押貸款等）最終可能為網絡提供其旗艦收入引擎。

"非金融和更具實驗性的應用對以太坊在世界中的角色及其文化至關重要，"Buterin 在週日發布的博客文章中寫道。"但它們不需要被視為收入產生者。"

這與以太坊早期有很大不同，當時 DeFi 與高風險流動性農場的雙位數收益率和卡通 NFT 的狂熱同義。

Buterin 承認他當時"對 DeFi 更加懷疑"，描述其主要吸引力為"通過交易高度投機性代幣賺錢"。

如今，他表示，重心已轉向更簡單的金融產品。

原始數據和其他分析師也同意這一觀點。

自 2021 年初以來，以太坊上的穩定幣供應量已增加了 700%，達到超過 1600 億美元，而像代幣化美國國債這樣的真實世界資產則從幾乎為零增加到了 90 億美元的市場規模。

"穩定幣是加密貨幣的'ChatGPT'，"以太坊財政公司 BitMine 主席 Tom Lee 在八月告訴 DL News。"而以太坊是其支柱。它得到法律認可，且零停機時間。"

加密市場動向

  • Bitcoin 在過去 24 小時內下降了 0.4%，交易價格為 115,440 美元。
  • 以太坊在同期下降了 0.3%，至 4,472 美元。

我們正在閱讀

  • Saylor 表示 Strategy 股票正遭受空頭資助的機器人大軍攻擊 — DL News
  • PayPal 的 PYUSD 整合 LayerZero 以擴展跨區塊鏈功能 — Unchained
  • 本週你錯過了什麼 — Milk Road
  • 關於 Hyperliquid 穩定幣競賽的疑問仍然存在，批評者指控存在不公平優勢 — DL News

Kyle Baird 是 DL News 的週末編輯。有線索嗎？請發送電子郵件至 kbaird@dlnews.com

