Melania Trump 最近在數月不活躍後，以一段 AI 生成的影片重新推廣她基於 Solana 的 MELANIA 迷因幣。這則貼文引發了短暫的價格上漲，MELANIA 代幣從 $0.16 上升到 $0.19，隨後穩定在 $0.18。區塊鏈分析師對 MELANIA 項目的透明度提出了擔憂，特別是關於 1000 萬美元的代幣銷售。

梅拉尼婭·川普在沉默數月後再次推廣 MELANIA 幣

作者：Coincentral
2025/10/03 18:49
摘要

  • 梅蘭妮亞·川普在數月沒有活動後，最近透過一段新的 AI 生成影片重新推廣她基於 Solana 的 MELANIA 迷因幣。
  • 這則貼文引發了短暫的價格上漲，MELANIA 代幣從 $0.16 上漲到 $0.19，隨後穩定在 $0.18。
  • 區塊鏈分析師對 MELANIA 項目的透明度提出了擔憂，特別是關於價值 $1000 萬的代幣銷售。
  • 在四月，MELANIA 項目售出了價值超過 $3000 萬的代幣，其中 $1000 萬從社區資金池中被移除。
  • 該代幣在推出後不久價格飆升至歷史最高點 $13.73，但自崩盤以來一直未能恢復。

梅蘭妮亞·川普最近在數月沒有活動後重新推廣她基於 Solana 的 MELANIA 迷因幣。這一令人驚訝的舉動，通過在社交媒體上發布的 AI 生成影片標誌著，重新點燃了對該代幣的興趣。儘管價格短暫上漲，但該代幣仍然比一月份的歷史最高點大幅下跌。

AI 影片提升代幣價格，但對透明度的擔憂仍然存在

梅蘭妮亞·川普通過在 X 平台上發布的 AI 生成影片推廣她的迷因幣。這段標題為「邁向未來」的影片是她自六月以來的首次發文。這次意外的推廣導致代幣價格暫時上漲，從 $0.16 上漲到 $0.19，隨後穩定在 $0.18。

儘管價格上漲，但川普並未就今年早些時候數百萬美元的代幣銷售發表評論。區塊鏈分析師對 MELANIA 項目的透明度提出了擔憂，特別是關於社區資金的處理。「梅蘭妮亞·川普不會回應團隊錢包售出的價值 $1000 萬的社區代幣，」追蹤鏈上數據的分析平台 Bubblemaps 表示。

MELANIA 川普團隊售出價值 $3000 萬的代幣

在四月，MELANIA 項目移動並售出了價值超過 $3000 萬的代幣，引起了加密貨幣社區的嘩然。鏈上數據顯示，團隊錢包售出了價值 $1000 萬的代幣，引發了關於缺乏溝通的批評。投資者質疑為何如此大量的代幣在沒有任何解釋的情況下被售出。

區塊鏈專家還注意到，MELANIA 團隊在三天內售出了價值超過 $150 萬的代幣。這種分階段銷售的方法，類似於美元成本平均法，幫助避免了價格立即崩潰。這一策略使團隊能夠減少持有量，同時對代幣保持持續的賣出壓力。

MELANIA 幣價格從初始飆升後從未恢復

MELANIA 迷因幣在唐納德·川普總統就職典禮前不久推出，迅速達到了 $13.73 的歷史最高點。然而，代幣價格在崩盤後從未恢復。自那時起，MELANIA 幣一直難以維持任何顯著的上升勢頭。

梅蘭妮亞·川普的幣發行緊隨 TRUMP 代幣的成功。TRUMP 代幣曾多次價格飆升，特別是在關鍵政治公告之後。然而，這兩種代幣都面臨著重大的公眾審查，兩者都被指控市場操縱。

這篇文章「梅蘭妮亞·川普在數月沉默後再次推廣 MELANIA 幣」首次發表於 CoinCentral。

