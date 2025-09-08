Megan Moroney 贏得新「最佳鄉村」獎項

Megan Moroney（右）於2025年9月7日在紐約埃爾蒙特的UBS競技場參加2025年MTV音樂錄影帶大獎。（照片：Roy Rochlin/Getty Images for MTV） Getty Images for MTV

週日晚上，Megan Moroney成為首位在MTV音樂錄影帶大獎中贏得最佳鄉村音樂獎盃的藝人。

Moroney在紐約UBS競技場黃金時段節目開始前走紅毯時接受了粉絲投票選出的「月球人」獎項。Moroney憑藉「Am I Okay?」獲獎，這是她2024年同名專輯的主打單曲。

「非常感謝大家的投票。感謝一切，感謝今年所有的支持，」Moroney在頒獎前的致辭中說道。「各位，我去年聖誕節時在白象交換禮物活動中真的為了一個『月球人』雕像而爭搶，現在我有了一個真的。我太興奮了。這比Home Goods賣的好多了。」

在感謝了一些合作夥伴和支持者後，她後來補充道：「這太酷了。我就像，我到底在這裡做什麼？」

Moroney擊敗了一群強勁的競爭對手，包括Jelly Roll（憑藉歌曲「Liar」獲提名）、Chris Stapleton（憑藉「Think I'm In Love With You」）、Cody Johnson和Carrie Underwood（憑藉二重唱「I'm Gonna Love You」）、Lainey Wilson（憑藉「4x4xU」）以及Morgan Wallen（憑藉「Smile」）。

節目製作人上個月宣布了最佳鄉村音樂獎項；這是週日晚間現場節目中頒發的兩個新獎項之一，另一個是最佳流行藝人獎。2025年VMAs於週日晚間在CBS和MTV播出。

VMAs增加最佳鄉村音樂類別

最佳鄉村音樂類別的增加是在MTV姊妹網絡CMT取消2025年CMT音樂獎幾個月後發生的，部分原因是母公司Paramount與Skydance Media的合併。Underwood經常主導粉絲投票的CMT音樂獎，在2007年至2021年間九次獲得年度音樂錄影帶獎。Jelly Roll是最後一位獲得年度音樂錄影帶獎的藝人，他在2024年憑藉單曲「Need A Favor」獲得該獎項。

一些鄉村音樂藝人也在全類型類別中獲得提名。快速崛起的熱門歌手Ella Langley在她2024年突破性專輯Hungover之後獲得了最佳新人獎提名。Jelly Roll競爭四個獎項：最佳鄉村音樂、最佳公益視頻、最佳嘻哈（與Eminem合作）和最佳另類音樂（與MGK二重唱）。

此外，備受矚目的藝人Shaboozey和Dasha各自在MTV Push年度表演類別中獲得提名，而Wallen則競爭年度藝人、最佳專輯和夏日之歌獎項。