交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Maxi Doge，一個結合病毒式迷因文化與實用功能的區塊鏈項目，在其預售中籌集了令人印象深刻的260萬美元，展示了市場對這種新資產的強烈需求。隨著其預售獲得顯著關注，各類投資者正在詢問MAXI是否能夠帶來通常與迷因幣領域相關的指數級回報。這...閱讀更多 這篇文章《Maxi Doge ($MAXI) 2025年、2026年、2030年價格預測：購買指南》首次發表於BiteMyCoin。Maxi Doge，一個結合病毒式迷因文化與實用功能的區塊鏈項目，在其預售中籌集了令人印象深刻的260萬美元，展示了市場對這種新資產的強烈需求。隨著其預售獲得顯著關注，各類投資者正在詢問MAXI是否能夠帶來通常與迷因幣領域相關的指數級回報。這...閱讀更多 這篇文章《Maxi Doge ($MAXI) 2025年、2026年、2030年價格預測：購買指南》首次發表於BiteMyCoin。

Maxi Doge ($MAXI) 價格預測 2025, 2026, 2030: 購買指南

作者：Bitemycoin
2025/10/03 15:05
狗狗幣
DOGE$0,17787-%2,60
Memecoin
MEME$0,001611-%5,12
RealLink
REAL$0,06764-%3,90
Moonveil
MORE$0,004175-%12,65

Maxi Doge，一個結合病毒式迷因文化與實用性的區塊鏈項目，在其預售中籌集了令人印象深刻的260萬美元，展示了市場對這種新資產的強烈需求。隨著其預售獲得顯著關注，各種投資者都在詢問MAXI是否能夠提供通常與迷因幣領域相關的指數級回報。

本文將通過預測Maxi Doge的長期和短期價格走勢，檢視其是否是一個有價值且真實的投資選擇。除了提供詳細的價格預測外，我們還將深入探討購買指南並分析網絡的可信度。讓我們開始吧。

Maxi Doge最新消息

在進入預測之前，讓我們先了解Maxi Doge周圍發生的事情。Maxi的預售活動一直在成功進行，多個鯨魚主導了購買。零售參與也值得稱讚，主要是由於生態系統建立充滿樂趣社區的宗旨。

迷因幣身份與實用性的結合使其成為一種值得探索的獨特幣種。在美國政府關閉期間，Bitcoin價格的上漲也促進了Maxi Doge的增長。

什麼是Maxi Doge？

Maxi Doge建立在Ethereum區塊鏈上，是一種迷因幣和實用型代幣，允許用戶在友好的氛圍中建立充滿樂趣的社區並交易基於區塊鏈的資產。除了作為一種文化現象外，$MAXI還為持有者提供了許多功能：

  • 高質押APY：預售提供初始APY為669%的吸引人質押功能。這允許買家質押他們的代幣以增加獎勵，並減輕上市後的賣出壓力。
  • 社區Alpha：該項目擁有一個去中心化社區，允許持有者獲得高級交易功能和策略。
  • 遊戲化獎勵：為了創造一個競爭和有趣的氛圍，團隊組織每週交易排行榜和挑戰，以表彰最活躍的參與者。

MAXI代幣：用例和代幣經濟學

代幣代號

$MAXI

Ethereum區塊鏈

合約地址

待公布

總供應量

150,240,000,000

$MAXI代幣是Maxi Doge社區的原生資產，主要用於治理和交易。代幣分配詳情如下：

  • Maxi基金：25%
  • 營銷 – 40%
  • 開發 – 15%
  • 流動性 – 15%
  • 質押 – 5%

Maxi Doge預期的TGE/上市/掛牌價格

在上市後，隨著最後一階段預售結束和新交易者的流動性進入交易所，預計會有初始2倍至5倍的漲幅，目前價格為$0.0002605。因此，我們可以假設價值在$0.0005$0.0012之間。如果任何鯨魚在上市時進入該幣，我們將看到它超出預期的飆升。然而，由於獲利狂潮，也可能會出現短期拋售。

Maxi Doge年度價格預測：2025年至2030年

如果Maxi Doge長期保持其社區產生的樂觀情緒，我們可以預期該幣的以下價格走勢。

年份最低價格平均價格最高價格潛在ROI
2025$ 0.000199$ 0.0002371$ 0.000260.00%
2026$ 0.000196$ 0.000386$ 0.000764170.26%
2027$ 0.000267$ 0.000399$ 0.00051481.99%
2028$ 0.000276$ 0.000298$ 0.00039740.51%
2029$ 0.000351$ 0.000431$ 0.000566100.39%
2030$ 0.000556$ 0.000735$ 0.001161310.67%

Maxi Doge TGE和上市日期

確切的TGE（代幣生成事件）和上市日期將僅在最後一個預售階段結束後公布，預計將在2025年10月底發生。關注Maxi Doge的官方社交媒體帳戶和公告渠道以獲取最新信息。

在哪裡以及如何購買Maxi Doge？預售參與指南

您可以訪問Maxi Doge的官方預售頁面，並使用ETH、USDT、USDC或BNB購買。一個主要吸引點是預售帶有質押功能，提供初始APY為669%的獎勵。

  • 訪問Maxi Doge的官方網站並點擊"連接錢包"。
  • 向下滾動以訪問預售小工具。
  • 輸入您希望購買的MAXI數量。
  • 點擊購買選項並選擇付款方式。
  • 點擊"購買"並購買代幣。

另請閱讀：Dogecoin會達到1美元嗎？：2025-2030年價格預測

結論思考：Maxi Doge是有價值的投資嗎？

Maxi Doge對那些對最新迷因幣感興趣的人來說是一個不錯的投資選擇，其預售成功是一個巨大的優勢，表明市場歡迎新的基於Doge的資產。儘管MAXI有產生巨大利潤的潛力，但這仍然是一種投機性資產。因此，謹慎投資。在購買之前始終進行自己的研究。

文章《Maxi Doge ($MAXI) 2025年、2026年、2030年價格預測：購買指南》首次發表於BiteMyCoin。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2,683-%6,38
Union
U$0,0061-%1,11
Index Cooperative
INDEX$0,881+%0,22
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0,062-%5,06
Sleepless AI
AI$0,06144-%3,96
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104.365,76
$104.365,76$104.365,76

-%0,65

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3.558,56
$3.558,56$3.558,56

+%1,10

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,22
$163,22$163,22

-%1,84

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4604
$2,4604$2,4604

-%2,71

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17787
$0,17787$0,17787

-%0,75