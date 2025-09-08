大型鯨魚拋售威脅 Bitcoin 的短期反彈

大型比特幣持有者在短短一個月內拋售了價值超過120億美元的BTC，引發了對短期價格穩定性的新擔憂。
來自CryptoQuant的數據顯示，鯨魚錢包——那些持有1,000到10,000 BTC的錢包——在過去30天內減少了超過100,000枚比特幣的儲備。
自2022年以來最大規模拋售
分析師將這次資金外流描述為自2022年7月以來最大規模的鯨魚分配。以目前價格計算，約114,920 BTC被售出，價值約127億美元，這波拋售潮已經對比特幣的價格結構造成壓力，本週早些時候曾短暫將市場推低至108,000美元以下。
CryptoQuant的"caueconomy"指出，這一趨勢反映了大型投資者風險規避情緒的上升："主要參與者仍在減少他們的投資組合，這可能會在接下來的幾週內持續對價格造成壓力。"
放緩跡象
雖然9月初鯨魚在短短一週內轉移了近95,000 BTC——這是自2021年3月以來最大的七天變化——但最近的數據表明強度正在減弱。截至9月6日，每週資金外流降低到接近38,000 BTC。
儘管有所下降，比特幣在過去三天內穩定在一個狹窄的交易區間，在110,000美元至111,000美元之間波動。市場上的一些人，包括比特幣企業家David Bailey，認為如果拋售停止，價格甚至可能攀升至150,000美元。
然而，目前焦點仍然集中在鯨魚行為上，這繼續主導著近期的市場動能。
