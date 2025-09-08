大型鯨魚拋售威脅 Bitcoin 的短期反彈

Bitcoin

大型比特幣持有者在短短一個月內拋售了價值超過120億美元的BTC，引發了對短期價格穩定性的新擔憂。

來自CryptoQuant的數據顯示，鯨魚錢包——那些持有1,000到10,000 BTC的錢包——在過去30天內減少了超過100,000枚比特幣的儲備。

自2022年以來最大規模拋售

分析師將這次資金外流描述為自2022年7月以來最大規模的鯨魚分配。以目前價格計算，約114,920 BTC被售出，價值約127億美元，這波拋售潮已經對比特幣的價格結構造成壓力，本週早些時候曾短暫將市場推低至108,000美元以下。

CryptoQuant的"caueconomy"指出，這一趨勢反映了大型投資者風險規避情緒的上升："主要參與者仍在減少他們的投資組合，這可能會在接下來的幾週內持續對價格造成壓力。"

放緩跡象

雖然9月初鯨魚在短短一週內轉移了近95,000 BTC——這是自2021年3月以來最大的七天變化——但最近的數據表明強度正在減弱。截至9月6日，每週資金外流降低到接近38,000 BTC。

儘管有所下降，比特幣在過去三天內穩定在一個狹窄的交易區間，在110,000美元至111,000美元之間波動。市場上的一些人，包括比特幣企業家David Bailey，認為如果拋售停止，價格甚至可能攀升至150,000美元。

然而，目前焦點仍然集中在鯨魚行為上，這繼續主導著近期的市場動能。

本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alexander Zdravkov是一個總是尋找事物背後邏輯的人。他精通德語，在加密貨幣領域擁有超過3年的經驗，他能夠熟練地識別數字貨幣世界中的新趨勢。無論是提供深入分析還是所有主題的日常報告，他對所做事情的深刻理解和熱情使他成為團隊中的寶貴成員。

相關故事







下一篇文章