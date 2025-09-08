交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
大規模鯨魚拋售威脅比特幣短期反彈的文章發表在BitcoinEthereumNews.com。比特幣大型比特幣持有者在短短一個月內拋售了價值超過120億美元的BTC，引發了對短期價格穩定性的新擔憂。來自CryptoQuant的數據顯示，鯨魚錢包——那些持有1,000到10,000 BTC的錢包——在過去30天內減少了超過100,000枚比特幣的儲備。 自2022年以來最大規模拋售 分析師將這種資金外流描述為自2022年7月以來最嚴重的鯨魚分配。以目前價格水平計算，約114,920 BTC被售出，價值約127億美元，這一拋售潮已經對比特幣的價格結構造成壓力，本週早些時候曾短暫將市場推低到108,000美元以下。CryptoQuant的"caueconomy"指出，這一趨勢反映了大型投資者風險規避情緒上升："主要參與者仍在減少他們的投資組合，這可能會在未來幾週內持續對價格造成壓力。" 放緩跡象 雖然9月初鯨魚在短短一週內轉移了近95,000 BTC——這是自2021年3月以來最大的七天變化——但最近的數據表明強度正在減弱。截至9月6日，每週外流量降低到接近38,000 BTC。 儘管有所下降，比特幣在過去三天內穩定在一個狹窄的交易區間，在110,000美元和111,000美元之間波動。市場上的一些人，包括比特幣企業家David Bailey，認為如果拋售停止，價格甚至可能攀升至150,000美元。然而，目前，焦點仍然集中在鯨魚行為上，這繼續主導著近期走勢。 本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。作者Alexander Zdravkov是一個總是尋找事物背後邏輯的人。他精通德語並有更多...大規模鯨魚拋售威脅比特幣短期反彈的文章發表在BitcoinEthereumNews.com。比特幣大型比特幣持有者在短短一個月內拋售了價值超過120億美元的BTC，引發了對短期價格穩定性的新擔憂。來自CryptoQuant的數據顯示，鯨魚錢包——那些持有1,000到10,000 BTC的錢包——在過去30天內減少了超過100,000枚比特幣的儲備。 自2022年以來最大規模拋售 分析師將這種資金外流描述為自2022年7月以來最嚴重的鯨魚分配。以目前價格水平計算，約114,920 BTC被售出，價值約127億美元，這一拋售潮已經對比特幣的價格結構造成壓力，本週早些時候曾短暫將市場推低到108,000美元以下。CryptoQuant的"caueconomy"指出，這一趨勢反映了大型投資者風險規避情緒上升："主要參與者仍在減少他們的投資組合，這可能會在未來幾週內持續對價格造成壓力。" 放緩跡象 雖然9月初鯨魚在短短一週內轉移了近95,000 BTC——這是自2021年3月以來最大的七天變化——但最近的數據表明強度正在減弱。截至9月6日，每週外流量降低到接近38,000 BTC。 儘管有所下降，比特幣在過去三天內穩定在一個狹窄的交易區間，在110,000美元和111,000美元之間波動。市場上的一些人，包括比特幣企業家David Bailey，認為如果拋售停止，價格甚至可能攀升至150,000美元。然而，目前，焦點仍然集中在鯨魚行為上，這繼續主導著近期走勢。 本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。作者Alexander Zdravkov是一個總是尋找事物背後邏輯的人。他精通德語並有更多...

大型鯨魚拋售威脅 Bitcoin 的短期反彈

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:22
NEAR
NEAR$2.658-6.07%
LooksRare
LOOKS$0.007383-5.50%
ChangeX
CHANGE$0.00139201-0.53%
比特幣
BTC$104,382.97-1.79%
Moonveil
MORE$0.004153-13.17%
Bitcoin

大型比特幣持有者在短短一個月內拋售了價值超過120億美元的BTC，引發了對短期價格穩定性的新擔憂。

來自CryptoQuant的數據顯示，鯨魚錢包——那些持有1,000到10,000 BTC的錢包——在過去30天內減少了超過100,000枚比特幣的儲備。

自2022年以來最大規模拋售

分析師將這次資金外流描述為自2022年7月以來最大規模的鯨魚分配。以目前價格計算，約114,920 BTC被售出，價值約127億美元，這波拋售潮已經對比特幣的價格結構造成壓力，本週早些時候曾短暫將市場推低至108,000美元以下。

CryptoQuant的"caueconomy"指出，這一趨勢反映了大型投資者風險規避情緒的上升："主要參與者仍在減少他們的投資組合，這可能會在接下來的幾週內持續對價格造成壓力。"

放緩跡象

雖然9月初鯨魚在短短一週內轉移了近95,000 BTC——這是自2021年3月以來最大的七天變化——但最近的數據表明強度正在減弱。截至9月6日，每週資金外流降低到接近38,000 BTC。

儘管有所下降，比特幣在過去三天內穩定在一個狹窄的交易區間，在110,000美元至111,000美元之間波動。市場上的一些人，包括比特幣企業家David Bailey，認為如果拋售停止，價格甚至可能攀升至150,000美元。

然而，目前焦點仍然集中在鯨魚行為上，這繼續主導著近期的市場動能。

本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alexander Zdravkov是一個總是尋找事物背後邏輯的人。他精通德語，在加密貨幣領域擁有超過3年的經驗，他能夠熟練地識別數字貨幣世界中的新趨勢。無論是提供深入分析還是所有主題的日常報告，他對所做事情的深刻理解和熱情使他成為團隊中的寶貴成員。

相關故事



下一篇文章

來源：https://coindoo.com/massive-whale-sell-off-threatens-bitcoins-short-term-rally/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,382.97
$104,382.97$104,382.97

-0.63%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,532.24
$3,532.24$3,532.24

+0.36%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.48
$162.48$162.48

-2.29%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4365
$2.4365$2.4365

-3.66%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17676
$0.17676$0.17676

-1.37%