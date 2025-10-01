麻薩諸塞州將在即將舉行的聽證會上審查提議的比特幣儲備法案

TLDR

麻薩諸塞州即將就提議的比特幣儲備法案舉行聽證會。

該法案可能允許麻薩諸塞州將其穩定基金的10%投資於比特幣。

只有少數州，如德克薩斯州和新罕布什爾州，已批准類似的比特幣儲備法案。

該法案遵循支持比特幣和加密貨幣儲備的聯邦行政命令。

麻薩諸塞州即將舉行聽證會，考慮一項提議的法案，該法案可能為該州持有比特幣作為其戰略儲備的一部分鋪平道路。這項由共和黨州參議員Peter Durant提出的立法，旨在通過利用該州穩定基金的一部分，允許麻薩諸塞州投資於加密貨幣，包括比特幣。這項法案增加到了州級提案的不斷增長的清單中，這些提案探索將數字資產整合到州財政中。

聽證會考慮比特幣儲備法案

麻薩諸塞州聯合收入委員會將舉行聽證會，討論"比特幣戰略儲備"法案。這項提議的立法是由共和黨州參議員Peter Durant於今年早些時候提出的。

該法案將允許該州將其聯邦穩定基金的最多10%投資於比特幣或其他數字資產。它還允許將該州沒收的任何加密貨幣添加到儲備基金中。

這項提案是幾個州的共和黨立法者更廣泛推動將加密貨幣整合到州預算和儲備基金中的一部分。該州尚未做出任何決定，但聽證會標誌著討論數字資產在州財政中潛在角色的重要一步。該法案作為更大的全國趨勢的一部分引起了關注，其中一些州正在探索加密貨幣儲備。

提案的政治背景

由於麻薩諸塞州當前的政治格局，該法案面臨著不確定的道路。雖然州立法機構由民主黨控制，在眾議院和參議院都擁有絕對多數，但像Durant參議員這樣的共和黨立法者繼續推動與加密貨幣相關的立法。

該法案需要兩黨的大量支持才能通過，但政治氣候可能會影響其機會。

麻薩諸塞州，像一些其他美國州一樣，經常被稱為"聯邦"。然而，這個術語並不改變其與聯邦政府的法律關係或其作為一個州的地位。如果該法案通過，它可能為尋求創建類似比特幣儲備措施的其他州設立先例。

其他州的類似提案

麻薩諸塞州加入了幾個已經考慮或通過立法持有比特幣作為其戰略儲備一部分的州。截至2025年9月，新罕布什爾州和德克薩斯州是已經實施類似措施的州之一。

其他州，如蒙大拿州、北達科他州和南達科他州，在2025年拒絕了類似的法案，而密歇根州和俄亥俄州仍在考慮這類提案。

州級對比特幣儲備的興趣增長是跟隨前總統Donald Trump發起的聯邦倡議。在2025年3月，Trump簽署了一項行政命令，旨在建立聯邦政府的比特幣和其他加密貨幣儲備。這項倡議旨在通過當局沒收的資產建立儲備，一些立法者正在努力通過國會將這一命令編入法律。

比特幣作為金融策略

對比特幣儲備的推動也與採用加密貨幣作為對抗通貨膨脹和經濟不確定性的對沖的更廣泛趨勢相連。一些公司和個人，包括像MicroStrategy這樣的公司中擔任領導角色的人，長期以來一直將比特幣視為多樣化金融持股的一種方式。

這種觀點正在被州政府慢慢採納，特別是那些擁有共和黨多數席位且渴望探索替代金融策略的州。

在麻薩諸塞州，提議的比特幣儲備法案可能是朝這個方向邁出的重要一步。然而，聽證會的結果和隨後的立法過程仍然不確定。與其他州一樣，麻薩諸塞州將不得不權衡持有數字資產的潛在好處與此類投資相關的風險。

