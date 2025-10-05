美國主要城市試行新基本收入試點計劃，準備向每人發放 $12,000 無附加條件的免費加密貨幣

史無前例，美國首次推出保證收入試點計劃，將發放無附加條件的加密貨幣，而非現金。

根據彭博社的最新報導，非營利組織 GiveDirectly 正與美國頂級加密貨幣交易所 Coinbase 合作管理這項新計劃，Coinbase 使用 Circle 的美元穩定幣 USDC 提供資金支持。

這項名為「Future First」的計劃將在五個月內向紐約的低收入年輕居民提供價值 12,000 美元的加密貨幣。共有 160 名參與者，年齡在 18 至 30 歲之間，他們是通過抽籤選出的。他們剛開始在 Coinbase 帳戶中收到這些款項。

這是美國已知的首個使用加密貨幣而非現金的保證收入試點計劃。

參與者將收到一筆 8,000 美元的一次性付款以及五筆 800 美元的付款。

GiveDirectly 美國項目負責人 Emma Kelsey 表示，

「你可以想像一筆一次性款項可用於支付保證金，例如...

我們有一個假設，對於這個年齡段的人來說，考慮到這個關鍵的人生階段，一次性付款模式也很有意義。」

Coinbase 美國政策和基層倡導主管 Darin Carter 表示，這項努力將「提供財務支持」並「展示基於區塊鏈的支付如何產生積極影響」。

