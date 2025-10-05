交易所DEX+
史上首次，美國推出一項保障收入試點計劃，將發放無附加條件的加密貨幣，而非現金。根據 Bloomberg 的最新報導，非營利組織 GiveDirectly 正與美國頂級加密貨幣交易所 Coinbase 合作管理這項新計劃，Coinbase 使用 Circle 的美元穩定幣為該計劃提供資金 [...]

美國主要城市試行新基本收入試點計劃，準備向每人發放 $12,000 無附加條件的免費加密貨幣

作者：The Daily Hodl
2025/10/05 04:00
史無前例，美國首次推出保證收入試點計劃，將發放無附加條件的加密貨幣，而非現金。

根據彭博社的最新報導，非營利組織 GiveDirectly 正與美國頂級加密貨幣交易所 Coinbase 合作管理這項新計劃，Coinbase 使用 Circle 的美元穩定幣 USDC 提供資金支持。

這項名為「Future First」的計劃將在五個月內向紐約的低收入年輕居民提供價值 12,000 美元的加密貨幣。共有 160 名參與者，年齡在 18 至 30 歲之間，他們是通過抽籤選出的。他們剛開始在 Coinbase 帳戶中收到這些款項。

這是美國已知的首個使用加密貨幣而非現金的保證收入試點計劃。

參與者將收到一筆 8,000 美元的一次性付款以及五筆 800 美元的付款。

GiveDirectly 美國項目負責人 Emma Kelsey 表示，

「你可以想像一筆一次性款項可用於支付保證金，例如...

我們有一個假設，對於這個年齡段的人來說，考慮到這個關鍵的人生階段，一次性付款模式也很有意義。」

Coinbase 美國政策和基層倡導主管 Darin Carter 表示，這項努力將「提供財務支持」並「展示基於區塊鏈的支付如何產生積極影響」。

免責聲明：The Daily Hodl 上表達的觀點並非投資建議。投資者在進行比特幣、加密貨幣或數字資產的高風險投資前應進行盡職調查。請注意，您的轉賬和交易風險自負，任何可能發生的損失都是您的責任。The Daily Hodl 不推薦購買或出售任何加密貨幣或數字資產，The Daily Hodl 也不是投資顧問。請注意，The Daily Hodl 參與聯盟營銷。

生成圖片：Midjourney

這篇文章「美國主要城市試行新基本收入試點計劃，準備向每人發放 12,000 美元無附加條件的免費加密貨幣」首次發表於 The Daily Hodl。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

