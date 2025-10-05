交易所DEX+
MAGACOIN FINANCE 突破 $14.5M，而 DOGE 和 LINK 投資者紛紛湧入

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 22:27

MAGACOIN FINANCE的預售成功已成為頭條新聞。其預售剛剛突破1450萬美元，吸引了零售支持者和大型錢包的關注。更引人注目的是：據報導，來自DOGELINK社區的鯨魚和聰明資金正在將資金重新導向這個崛起中的預售。

隨著關於機構輪動和山寨幣"重新排名"的猜測漩渦，MAGACOIN FINANCE被譽為2025年最佳加密貨幣預售候選之一。以下，我們分析其動力、風險和需要監控的關鍵下一步。

MAGACOIN FINANCE達到1450萬美元里程碑

MAGACOIN FINANCE預售已經取得了重要里程碑。預售活動已籌集超過1400萬美元，擁有13,500名代幣持有者。該項目迄今已售出其總代幣分配的75%。

該項目的代幣經濟學系統通過稀缺機制運作，包括12%的交易燃燒和無交易稅。MAGACOIN FINANCE的競爭市場信任發展是通過CertiK和HashEx進行的雙重安全審計實現的。

代幣快速積累和市場興趣增長的結合使分析師和加密媒體機構認可MAGACOIN FINANCE為2025年頂級加密貨幣預售之一。

DOGE鯨魚尋求輪動

隨著MAGACOIN FINANCE持續獲得人氣，DOGE生態系統報告資金流動。DOGE鯨魚積累了985.6億DOGE，引發了市場對即將到來的價格上漲的猜測。

機構市場通過Thumzup Media對DOGE表現出興趣，該公司在為即將推出的DOGE ETF獲得5000萬美元資金後購買了價值200萬美元的DOGE。

對DOGE的興趣增加了，因為對即將推出的ETF的期望，這可能創造新的投資機會。

模式？希望在DOGE中維持利潤的DOGE持有者可能選擇將資金繼續投資於加密貨幣，同時將資產轉移到其他投資。

LINK (Chainlink) 的預言機網絡實用性並未導致不活躍。鯨魚積累和最小交易所儲備的結合使LINK對計劃長期持有資產的投資者更具吸引力。

通過山寨幣的資金流動包括參與此過程的LINK鯨魚。一些投資者將LINK視為過渡性資產，這導致他們投資於提供更大潛在收益的預售。

將LINK的既定實用性與投機性預售投資相結合的投資者尋求實現基本面曝光和高風險預售回報。

為什麼MAGACOIN FINANCE脫穎而出

  • 速度和規模：在這麼早的階段籌集超過1450萬美元表明市場需求強勁。
  • 代幣經濟學保障：燃燒機制和審計支持為常見的預售批評提供了防禦。
  • 跨生態系統信號：來自DOGE和LINK的鯨魚興趣增加了超出純投機炒作的合法性。
  • 時機：隨著許多山寨幣被拉伸，預售提供了新的入場點。

然而，風險是真實的：執行、交易所上市、監管變化和市場情緒波動都很重要。

接下來要關注什麼

  • 交易所上市公告 — 這些通常作為流動性解鎖
  • 鯨魚動向和錢包流動 — 追蹤在DOGE、LINK和MAGACOIN FINANCE之間移動的大地址
  • 代幣解鎖時間表 — 歸屬透明度保護防止拋售風險
  • 市場範圍內的山寨幣輪動 — 資金是否從大型市值流向預售

    結論

    MAGACOIN FINANCE超過1450萬美元的預售不僅僅是另一個故事 — 它正在開啟2025年預售競賽的新篇章。據報導，隨著來自DOGE和LINK生態系統的鯨魚加入這一勢頭，該項目吸引的興趣遠超純零售炒作。

    雖然DOGE和LINK繼續在加密貨幣領域發揮基礎作用，但MAGACOIN FINANCE正在將自己定位為值得關注的預售。對於尋求最佳加密貨幣預售和投機上行空間組合的投資者來說，這個項目值得密切關注。

    您可以在這裡了解更多關於MAGACOIN FINANCE的信息：

    免責聲明：TheNewsCrypto不認可本頁面上的任何內容。本新聞稿中描述的內容不代表任何投資建議。TheNewsCrypto建議我們的讀者根據自己的研究做出決定。TheNewsCrypto對與本新聞稿中所述內容、產品或服務相關的任何損害或損失不承擔責任。

    來源：https://thenewscrypto.com/best-crypto-presale-2025-magacoin-finance-surpasses-14-5m-while-doge-and-link-investors-pile-in/

    免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

