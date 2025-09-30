M3 DAO 與 LinkLayerAI 攜手合作，為 Web3 用戶帶來智能功能，推動客戶參與度

M3 DAO，一個通過 DeFi、區塊鏈和元宇宙解決方案構建和管理數字生態系統的前沿 Web3 實體，宣布與 LinkLayerAI 建立戰略合作關係，LinkLayerAI 是一個由 AI 驅動的智能激勵協議。基於這一合作夥伴關係，M3 DAO 利用 LinkLayerAI 的智能激勵基礎設施來加速 Web3 的採用並將 Web2 用戶引入去中心化領域。
M3 DAO 是一個專注於讓人們利用 Web3 生態系統的去中心化網絡。通過這個網絡，人們參與重要討論。它是一個連接元宇宙、區塊鏈和 DeFi 應用程序的成長平台，使人們能夠與各種去中心化解決方案互動以達到有益目的。另一方面，LinkLayerAI 是一個由策略代理驅動的激勵協議，允許用戶和數字平台通過其鏈上激勵結構高效地執行鏈上活動（包括更智能的交易）。
這一合作關係突顯了一個關鍵問題：用戶參與和留存對許多 Web3 協議仍然是一個重大挑戰。M3 DAO 正通過與 LinkLayerAI 的聯盟來解決這一問題，以推進去中心化生態系統中的用戶互動。通過利用 LinkLayerAI 的智能基礎設施，M3 DAO 為其成員提供更智能的鏈上活動能力，使他們能夠訪問由 LinkLayerAI 的策略代理提供的智能和自動化。這種戰略方法提升了 M3 DAO 用戶在數字環境中的決策能力，並增強了他們在去中心化市場中的能力。
通過聯合力量，兩個平台使 Web3 用戶能夠利用 AI 驅動的智能工具來：
M3 DAO 和 LinkLayerAI 之間的合作突顯了 AI 和 Web3 技術整合的價值和影響。這一聯盟是旨在增強人們在數字環境中體驗的另一項進步。通過改善實用性和客戶互動，兩個項目展示了對使去中心化世界更加無縫、可訪問和便捷的承諾。
對於 LinkLayerAI 來說，這次合作為其提供了一個機會，在為 Web3 客戶提供切實利益的同時，增強其在國際去中心化市場中的足跡。同時，M3 DAO 利用 LinkLayerAI 的智能專業知識來彌合去中心化應用程序和切實獎勵之間的差距。這一聯盟在推動整個去中心化經濟的進步和採用方面發揮著重要作用。憑藉先進的可訪問性、數字獎勵和鏈上功能，M3 DAO 和 LinkLayerAI 正在革新人們與 DApps 互動的方式。