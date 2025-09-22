Lyno AI 押注套利，BlockchainFX 推動可擴展性，BlockDAG 部署全球礦工經濟！您現在應該購買哪種加密貨幣？

許多投資者在關注 BlockchainFX (BFX) 時看到了熟悉的挑戰：大量關於實用性的宣傳，但仍然沒有實際基礎設施來證明其持久力。而 Lyno AI (LYNO) 的情況感覺類似，預售勢頭和 AI 驅動的討論確實存在，但執行仍然主要停留在紙面上。所以問題很簡單：為什麼要選擇那些仍在等待交付的項目，當另一個選擇已經在現實世界中運行？

這個選擇就是 BlockDAG，這個項目正在 2025 年最佳加密貨幣預售中創造歷史。數千台 X10、X30 和 X100 礦機已經運送到超過 130 個國家，並將在 9 月 25 日通過 Awakening 測試網開始運行！沒有其他預售幣種曾在上市前就有真實硬體挖礦。FOMO 是真實的，因為這不是未來的承諾；它正在此刻發生。

BlockDAG：上市前的真實硬體挖礦！

BlockDAG 正在證明其與眾不同之處：即使在正式上市前就已經有真實的硬體挖礦。數千台 X10、X30 和 X100 礦機正在運送到超過 130 個國家，並將在 9 月 25 日通過 Stratum 協議與 Awakening 測試網積極同步。

這不是模擬或佔位符。這些設備將被插入、運行並驗證交易。沒有其他預售曾經實現這一點，這使得 BlockDAG 的地位獨特且比那些仍然停留在理論階段的項目更具說服力。

硬體礦工與區塊鏈之間的連接是投資者通常只在啟動後才期望的關鍵步驟。在這裡，它已經在發生。這意味著當主網上線時，網絡不會從零開始；它將在實際使用中經過測試和證明。通過數千名獨立礦工的早期去中心化建立了信任並創造了緊迫感。這正是為什麼許多人將 BlockDAG 視為 2025 年最佳加密貨幣預售之一。

預售本身也證明了這一點。BlockDAG 已經籌集了近 4.1 億美元，僅在上個月就籌集了 4000 萬美元，平均每天約 100 萬美元。代幣最初僅為 0.001 美元，目前在第 30 批次中定價為 0.03 美元。此外，這個價格在有限時間內已被降低到了 0.0013 美元，使回報潛力增加了十倍！

確認的上市價格為 0.05 美元，早期 ROI 非常明確。在早期階段進入的投資者已經坐擁超過 2,900% 的回報。這種真實硬體、不斷增長的採用率和有利可圖的預售里程碑的組合，正是為什麼 BlockDAG 繼續被稱為 2025 年最佳加密貨幣預售中的頂級選擇，也是為什麼 FOMO 每天都在增長。

BlockchainFX：仍然是對未來可擴展性的押注

BlockchainFX (BFX) 正在推進其預售，將自己定位為一個旨在將速度和可擴展性帶入實際使用的項目。該幣目前的價格為每個代幣 0.015 美元，確認的上市價格為 0.05 美元。這種設置為早期參與者提供了明確的潛在收益空間，如果上市按計劃進行。

投資者也在關注該項目承諾的更快交易和改進的網絡性能，儘管這些功能仍在等待全面展示。隨著預售的活躍，BFX 代幣持有者本質上是在押注團隊將技術聲明轉化為工作基礎設施的能力。

早期興趣與現實世界交付之間的這種差距，正是使其與已經顯示執行證明的項目之間的比較保持活躍的原因。目前，BlockchainFX (BFX) 將自己定位為一種風險-回報遊戲，對那些願意進入預售的人有吸引力。

它在 2025 年最佳加密貨幣預售的討論中有一席之地，但它是否能加入 2025 年頂級加密貨幣預售的名單，將完全取決於它如何將願景轉化為超越紙面的生態系統。

Lyno AI：套利野心，等待起飛

Lyno AI (LYNO) 已經進入預售領域，強調圍繞多個區塊鏈的 AI 驅動套利。該代幣目前在其早鳥階段的價格為 0.05 美元，銷售已經超過 498,000 個代幣，籌集了約 24,911 美元。

一旦這個階段結束，價格將上升到 0.055 美元，目標預售價格為 0.10 美元。總供應量為 4,206.9 億個代幣，花費超過 100 美元的買家有機會通過預售贈品從 100,000 個 LYNO 代幣池中獲勝。這種結構旨在吸引生態系統中的大小參與者。

LYNO 代幣的支持者正在關注這些預售數字是否能轉化為長期採用。該項目因其審計聲明和路線圖而受到關注，但交付將決定其真正的實力。

隨著分析師討論其上升潛力，該項目經常與 2025 年最佳加密貨幣預售一起被提及。有些人也認為它是 2025 年頂級加密貨幣預售之一，但真正的考驗是執行是否與勢頭相匹配。目前，入場價格仍然使其成為投機投資者的談話點。

總結

BlockchainFX (BFX) 已將其預售價格設定為 0.015 美元，上市目標價格為 0.05 美元，如果團隊能夠實現其以速度為重點的目標，這將為投資者提供一條直接的利潤路徑。Lyno AI (LYNO) 在其早鳥階段的價格為 0.05 美元，通過代幣贈品和計劃在最終階段移至 0.10 美元來吸引關注。這兩個項目都在創造興趣，但它們仍處於證明其現實世界實用性的階段。

這就是 BlockDAG 與眾不同的地方。隨著數千台 X 系列礦機運送到 130 多個國家，該項目不等到啟動就展示其骨幹。這種罕見的設置，加上近 4.1 億美元的預售收入，使其成為 2025 年最佳加密貨幣預售中的明確領導者。對許多人來說，它已經感覺像是今年的頂級加密貨幣預售。

預售：https://purchase.blockdag.network

網站：https://blockdag.network

Telegram：https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord：https://discord.gg/Q7BxghMVyu

本出版物為贊助內容。Coindoo 不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo 不會直接或間接對使用或依賴任何內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

文章 Lyno AI 押注套利，BlockchainFX 推動可擴展性，BlockDAG 部署全球礦工經濟！您現在應該購買哪種加密貨幣？ 首次發表於 Coindoo。