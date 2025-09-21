低風險 DeFi：Vitalik Buterin 對以太坊殺手級應用的願景

以太坊從不缺乏雄心。從最初開始，它就打出了成為「世界電腦」的大膽標語。

以太坊網絡將成為一個全球性的、去中心化的平台，開發者可以在這裡構建從不受審查的社交網絡到下一代金融市場的一切。

然而十年過去了，那個能吸引數百萬甚至數十億人進入區塊鏈的「殺手級應用」仍然頑固地遙不可及。

現在，在一篇坦率的新文章《低風險 DeFi 對以太坊的意義就像搜索對 Google 的意義一樣》中，以太坊創始人 Vitalik Buterin 為平台的催化劑提出了論據：低風險 DeFi。

少想像加密貨幣賭場、ETH 價格賭博，更多地想像與 Google 搜索相當的東西。

一些普遍有用、安靜可靠，並且基礎牢固到足以支撐整個經濟生態系統的東西。

來源：Vitalik Buterin 在 X 上

以太坊：從世界電腦到 DeFi 工作馬

多年來，以太坊的敘事和 ETH 價格經歷了相當大的變化。在推出時，焦點全在智能合約和不可阻擋的應用上，一種新型互聯網。

然後是 ICO 熱潮，它將以太坊變成了一個籌集資金的機器，並引來了一波又一波的監管熱度。有一段時間，NFT 和數字藝術搶走了敘事。

接著，DeFi 夏季（及其後續的冬季）鞏固了以太坊作為加密貨幣金融管道和投機場所的角色。

每個敘事都反映了天才和成長的痛苦；這證明了平衡創新、採用和原則是多麼困難。

然而，在所有這些轉變中，有些東西一直缺失：那種在炒作消退很久後仍能存活的日常應用。

Buterin 認為 Google 有許多令人驚嘆的產品，但仍然是搜索和搜索廣告在支付賬單。

什麼能為以太坊提供類似的基礎目的並推動 ETH 價格上漲？

也許，他現在認為，不是最新的迷因幣彩票，而是建立在鏈上的傳統借貸、穩定幣和低波動性儲蓄產品（低風險 DeFi）。

低風險 DeFi 的崛起：安靜的成功故事

讓我們暫時避開閃光點，看看什麼在起作用。像 Aave 這樣的協議，為藍籌穩定幣持續提供 4-6% 的存款利率，已經成為鏈上金融的骨幹。

Compound、Summer.fi 和 JustLend 都成功地度過了多個市場週期，同時吸引了真實用戶、流動性和保守資本。

同時，像 Lido 和 Rocket Pool 這樣的流動性質押服務向數百萬人介紹了相對低技術風險的收益機會，讓用戶無需運行基礎設施就能獲得質押獎勵。

在保險方面，像 Nexus Mutual 和 Cover Protocol 這樣的協議提供了額外的安全網，提供對智能合約漏洞和黑客攻擊的保護，解決了將真實資產和嚴肅用戶帶到鏈上的主要焦慮之一。

殺手級應用很無聊，這正是重點

隨著超過 1700 億美元鎖定在 DeFi 協議中，這是自 2022 年初以來的最高水平，敘事正從投機狂熱轉向可靠的基礎設施。DeFi 正在成長。

這種增長在加密貨幣泡沫之外也受到了關注：像《數字資產市場清晰法案》這樣的新法規正在增加急需的合法性，調查顯示，如果有更清晰的規則，近一半的美國投資者會考慮 DeFi。

至關重要的是，低風險 DeFi 是機構和傳統金融的自然領域。所有那些大名鼎鼎的機構，從保險基金到資產管理公司，都在尋找高於通脹的收益，但對地毯式撤資和迷因代幣戲劇過敏。

對他們（以及被通脹燒傷的普通儲戶）來說，穩定的借貸市場、收益產品和保險協議最終可能使以太坊變得像 Google 搜索一樣無聊、值得信賴和具有黏性。

以太坊作為真正的價值儲存

不要把無聊誤認為無關緊要。以太坊聯合創始人、加密世界的獅子 Joseph Lubin 最近預測，這種機構遷移可能使 ETH 價格增加到 100 倍。

而且它甚至會超過比特幣成為全球金融的基礎層。

隨著流動性和使用率的上升，以及質押、DeFi 和代幣化鎖定更多 ETH，供應緊縮可能是真實的。

然而，隨著資本從純質押轉向更高收益、更低風險的 DeFi，價格波動性也可能平緩下來。

也許，僅僅是也許，使 ETH 成為即使是最厭惡風險的人也認可的真正價值儲存。

以太坊通過迷因幣、數字藝術、存在主義辯論以及比普通晚餐服務更多的分叉所經歷的旅程，顯示了構建不僅僅是革命性技術，而是實際經濟是多麼困難。

Vitalik 的最新論點不是為了登月計劃，而是為了使管道值得信賴、可擴展並對每個人都有用。

如果低風險 DeFi 真的成為以太坊的「搜索引擎時刻」，它可能最終實現舊世界電腦願景，成為明日互聯網安靜但必不可少的一部分。