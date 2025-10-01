若獲批准山寨幣 ETF，做多 Solana、做空 Litecoin 交易具吸引力：K33

如果替代幣 ETF 獲得 SEC 批准，做多 Solana、做空 Litecoin 的交易策略可能會很有吸引力。

Grayscale 的 SOL 信託基金佔 Solana 流通供應量的 0.1%，且從未低於其淨資產價值交易。

該公司的 LTC 信託基金佔 Litecoin 流通供應量的 2.65%，並經常以大幅折價交易其基礎資產。

如果美國證券交易委員會 (SEC) 批准替代幣交易所交易基金 (ETF)，相較於 Litecoin (LTC)，Solana (SOL) 受到 Grayscale 影響的潛在供應壓力的可能性較低。

Solana 和 Litecoin ETF 在 SEC 決定前引發討論

K33 研究主管 Vetle Lunde 在週二的報告中指出，如果 SEC 批准替代幣 ETF，Solana 和 Litecoin 可能會出現不同的投資者情緒。

Lunde 指出，如果替代幣 ETF 推出，"做多 SOL、做空 LTC" 的交易可能很有吸引力，他引用了 Grayscale 的 Solana 和 Litecoin 信託基金交易歷史的差異。

該公司的 Solana 信託基金於 2023 年開始交易，僅佔流通 SOL 供應量的 0.1%，且從未低於其淨資產價值 (NAV) 交易。K33 指出，如果 Grayscale 的 SOL 信託基金轉換為 ETF，這消除了過剩供應衝擊市場的風險。

另一方面，比其 Solana 同類產品更早公開的 Grayscale Litecoin 信託基金，在 2022 年熊市期間以及 2025 年大部分時間都以大幅折價交易。

Lunde 強調，Grayscale 持有 LTC 流通供應量的很大一部分 — 2.65%。鑑於其偶爾以折價交易的歷史，該公司的 Litecoin 信託基金在轉換為 ETF 後可能會經歷大量資金流出。

"我們認為在 ETF 推出後，做多 SOL、做空 LTC 的交易很有吸引力，假設它們大約在同一時間推出。鑑於 LTC 對正面消息反應強烈的歷史，我們可能會在推出後等待幾天再採取行動。"

Grayscale SOL 和 LTC 信託基金。來源：K33 Research

去年，Grayscale 比特幣和以太坊信託基金的大量資金流出也在各自推出時對 BTC 和 ETH ETF 造成了壓力。然而，流入其他幾個產品的資金在很大程度上能夠抵消 Grayscale 的資金流出。

與比特幣和以太坊 ETF 不同，Grayscale 是唯一三家申請 LTC ETF 的發行商之一，另外兩家是 Canary Capital 和 CoinShares，"這意味著能夠抵消潛在資金流出的發行商較少，"報告指出。

K33 的預測出現之際，美國證券交易委員會 (SEC) 已批准加密貨幣 ETF 的通用上市標準。監管機構預計將在 10 月初對 Litecoin 和 Solana ETF 申請做出決定，然後在本月晚些時候決定其他基金。

Solana 和 Litecoin 交易價格分別約為 210 美元和 107 美元，過去 24 小時內分別下降了 2% 和上漲了 0.1%。