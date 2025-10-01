交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
如果美國證券交易委員會（SEC）批准山寨幣交易所交易基金（ETF），相比 Litecoin（LTC），Solana（SOL）受到 Grayscale 影響而產生潛在供應壓力的可能性較低。如果美國證券交易委員會（SEC）批准山寨幣交易所交易基金（ETF），相比 Litecoin（LTC），Solana（SOL）受到 Grayscale 影響而產生潛在供應壓力的可能性較低。

若獲批准山寨幣 ETF，做多 Solana、做空 Litecoin 交易具吸引力：K33

作者：Fxstreet
2025/10/01 05:35
Polytrade
TRADE$0.05217-3.08%
Solana
SOL$163.02-3.40%
萊特幣
LTC$101.84-4.70%
  • 如果替代幣 ETF 獲得 SEC 批准，做多 Solana、做空 Litecoin 的交易策略可能會很有吸引力。
  • Grayscale 的 SOL 信託基金佔 Solana 流通供應量的 0.1%，且從未低於其淨資產價值交易。
  • 該公司的 LTC 信託基金佔 Litecoin 流通供應量的 2.65%，並經常以大幅折價交易其基礎資產。

如果美國證券交易委員會 (SEC) 批准替代幣交易所交易基金 (ETF)，相較於 Litecoin (LTC)，Solana (SOL) 受到 Grayscale 影響的潛在供應壓力的可能性較低。

Solana 和 Litecoin ETF 在 SEC 決定前引發討論

K33 研究主管 Vetle Lunde 在週二的報告中指出，如果 SEC 批准替代幣 ETF，Solana 和 Litecoin 可能會出現不同的投資者情緒。

Lunde 指出，如果替代幣 ETF 推出，"做多 SOL、做空 LTC" 的交易可能很有吸引力，他引用了 Grayscale 的 Solana 和 Litecoin 信託基金交易歷史的差異。

該公司的 Solana 信託基金於 2023 年開始交易，僅佔流通 SOL 供應量的 0.1%，且從未低於其淨資產價值 (NAV) 交易。K33 指出，如果 Grayscale 的 SOL 信託基金轉換為 ETF，這消除了過剩供應衝擊市場的風險。

另一方面，比其 Solana 同類產品更早公開的 Grayscale Litecoin 信託基金，在 2022 年熊市期間以及 2025 年大部分時間都以大幅折價交易。

Lunde 強調，Grayscale 持有 LTC 流通供應量的很大一部分 — 2.65%。鑑於其偶爾以折價交易的歷史，該公司的 Litecoin 信託基金在轉換為 ETF 後可能會經歷大量資金流出。

"我們認為在 ETF 推出後，做多 SOL、做空 LTC 的交易很有吸引力，假設它們大約在同一時間推出。鑑於 LTC 對正面消息反應強烈的歷史，我們可能會在推出後等待幾天再採取行動。"

Grayscale SOL 和 LTC 信託基金。來源：K33 Research

去年，Grayscale 比特幣和以太坊信託基金的大量資金流出也在各自推出時對 BTC 和 ETH ETF 造成了壓力。然而，流入其他幾個產品的資金在很大程度上能夠抵消 Grayscale 的資金流出。

與比特幣和以太坊 ETF 不同，Grayscale 是唯一三家申請 LTC ETF 的發行商之一，另外兩家是 Canary Capital 和 CoinShares，"這意味著能夠抵消潛在資金流出的發行商較少，"報告指出。

K33 的預測出現之際，美國證券交易委員會 (SEC) 已批准加密貨幣 ETF 的通用上市標準。監管機構預計將在 10 月初對 Litecoin 和 Solana ETF 申請做出決定，然後在本月晚些時候決定其他基金。

Solana 和 Litecoin 交易價格分別約為 210 美元和 107 美元，過去 24 小時內分別下降了 2% 和上漲了 0.1%。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.709-5.44%
Union
U$0.006097-1.21%
Index Cooperative
INDEX$0.882+0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-57.58%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,331.87
$104,331.87$104,331.87

-0.68%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,555.43
$3,555.43$3,555.43

+1.02%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.02
$163.02$163.02

-1.96%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4600
$2.4600$2.4600

-2.73%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17775
$0.17775$0.17775

-0.82%