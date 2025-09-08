交易所DEX+
Lisa 與 Doja Cat 和 RAYE 合作的《Born Again》獲得 MTV VMA 最佳 K-Pop 獎

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:46
DOJA CAT、RAYE 和 LISA（照片由 Frank Micelotta/Disney 通過 Getty Images 提供）

Disney 通過 Getty Images

BLACKPINK 的 Lisa 再次證明了自己在 MTV 音樂錄影帶大獎上的實力，儘管她無法參加 2025 年的頒獎典禮。

這位泰國超級巨星憑藉與 Doja Cat 和 RAYE 合作的單曲《Born Again》在今年的 VMAs 最佳 K-Pop 類別中獲得了一項提名。雖然有人質疑這首英語流行單曲是否真的是 K-pop 歌曲，但 Lisa 今年的回歸單曲和與 BLACKPINK 的巡演至少在 2025 年將她帶回了韓國流行音樂產業。

雖然這位《Alter Ego》新星無法親自領取她的月球人獎座，但她錄製了一段獲獎感言，在 VMAs 前奏節目中播出。

「我很榮幸能獲得這個獎項，」Lisa 談到她獲得最佳 K-Pop 獎時說。「我要感謝 MTV 和 VMAs 的所有愛和支持。感謝 Doja Cat 和 RAYE 讓《Born Again》成為如此特別的歌曲，以及[我的]

RCA 家族和 Team LLOUD，感謝你們幫助我走到今天。最後，對於 Lilies 和 Blinks，沒有你們我無法做到這一切，所以謝謝你們，我愛你們。」

《Born Again》在最佳 K-Pop 類別中與 Lisa 的三位 BLACKPINK 隊友競爭，包括 Jisoo 的《Earthquake》、Jennie 的《Like Jennie》和 Rosé 的《Toxic Till the End》。BTS 的 Jimin 的《Who》也獲得提名，還有男團 Stray Kids 的《Chk Chk Boom》和女團 aespa 的《Whiplash》。

Lisa 獲得最佳 K-Pop 獎標誌著她在四年內第三次在該類別中獲勝。

在 2021 年以嘻哈單曲《Lalisa》進行 K-pop 個人首秀後，Lisa 贏得了 2022 年最佳 K-Pop 獎，她在 BLACKPINK 隊友的歡呼聲中親自領獎。除了在 2024 年的頒獎典禮上亮相和表演外，Lisa 還憑藉她首張專輯《Alter Ego》的主打單曲《Rockstar》獲得了最佳 K-Pop 獎。

現在，Lisa 已經在最佳 K-Pop 類別中獲得三次獎項，與同為國際超級巨星的 BTS 並列該類別最多獲獎次數。自 2019 年該獎項設立以來，兩者都獲得了三次獎座，而 Stray Kids 則在 2023 年獲得了一次獎項。有趣的是，就像 Lisa 一樣，BTS 獲得最佳 K-Pop 獎的歌曲主要是用韓語和英語演唱的。Lisa 是唯一一位每次獲提名都贏得最佳 K-Pop 獎的藝人。

《Born Again》的獲勝標誌著 Doja Cat 的第六個 VMA 獎項。這也是 RAYE 的首次獲獎，這位創作歌手去年首次因其突破性單曲《Genesis》在「Video for Good」類別中獲得認可。

MTV 音樂錄影帶大獎最佳 K-Pop 獎歷年獲獎者

MTV 首次在 2019 年的 VMAs 上設立了最佳 K-Pop 音樂錄影帶獎。雖然這讓更多 K-pop 領域的藝人在節目中獲得了更大的代表性，但它也招致了媒體和粉絲的一些批評，他們認為該類別將韓國藝人與更多主要類別隔離開來。

看看歷年獲獎者。

  • 2019: BTS（與 Halsey 合作），《Boy With Luv》
  • 2020: BTS，《ON》
  • 2021: BTS，《Butter》
  • 2022: Lisa，《Lalisa》
  • 2023: Stray Kids，《S-Class》
  • 2024: Lisa，《Rockstar》
  • 2025: Lisa，《Born Again（與 Doja Cat 和 Raye 合作）》

來源：https://www.forbes.com/sites/jeffbenjamin/2025/09/07/lisas-born-again-with-doja-cat-and-raye-wins-mtv-vma-for-best-k-pop/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

