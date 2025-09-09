交易所DEX+
這篇文章「可能在146.55至149.55區間交易 – 大華銀行集團」發表於BitcoinEthereumNews.com。美元(USD)的快速上漲有空間在趨緩前測試148.80；149.55不太可能受到威脅。長期來看，前景喜憂參半；美元目前可能在146.55至149.55之間交易。大華銀行集團的外匯分析師郭思良和Peter Chia指出，美元上週二大幅上漲。美元/日元前景喜憂參半 24小時觀點：「上週五，美元急劇下跌至146.80的低點，隨後強勁反彈並收於147.38（-0.74%）。今天美元高開繼續上漲。這種快速上漲有空間在趨緩前測試148.80。即使美元突破148.80，也不太可能威脅到149.15的主要阻力位。下行方面，支撐位在147.90和147.50。」1-3週觀點：「在我們上週三（9月30日，現貨價148.55）的最新更新中，我們強調『雖然美元前景積極，但它能否保持快速上漲步伐仍有待觀察。』我們補充說，『需要關注的水平是149.55。』美元隨後上漲至149.13的高點，但上週五，它暴跌並跌破我們的『強支撐』水平。從先前的強勁上漲回落後，上週五的急劇下跌並未轉化為有意義的下行動能積累。此外，美元今天高開。這種急劇但短暫的波動導致前景喜憂參半。目前，美元可能在146.55和149.55之間交易。」來源：https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142

可能在146.55和149.55之間交易 – 大華銀行集團

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:37
美元（USD）的快速上漲有望在趨緩前測試148.80；149.55不太可能受到威脅。從長期來看，前景喜憂參半；美元目前可能在146.55至149.55之間交易。大華銀行集團外匯分析師郭思良和謝彼得指出，美元上週二大幅上漲。

美元/日元前景喜憂參半

24小時觀點："上週五，美元急劇下跌至146.80的低點，隨後強勁反彈並收於147.38（-0.74%）。今天美元高開並繼續上漲。這種快速上漲有望在趨緩前測試148.80。即使美元突破148.80，也不太可能威脅到149.15的主要阻力位。下行方面，支撐位在147.90和147.50。"

1-3週觀點："在我們上週三（9月30日，現貨價格為148.55）的最新更新中，我們強調'雖然美元前景樂觀，但它能否保持快速上漲的步伐仍有待觀察。'我們補充道，'需要關注的水平是149.55。'隨後美元上漲至149.13的高點，但上週五，它暴跌並跌破了我們的'強支撐'水平。從之前的強勁上漲回落後，上週五的急劇下跌並未轉化為有意義的下行動能積累。此外，今天美元高開。這種急劇但短暫的波動導致前景喜憂參半。目前，美元可能在146.55和149.55之間交易。"

來源：https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

