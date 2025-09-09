可能在146.55和149.55之間交易 – 大華銀行集團

美元（USD）的快速上漲有望在趨緩前測試148.80；149.55不太可能受到威脅。從長期來看，前景喜憂參半；美元目前可能在146.55至149.55之間交易。大華銀行集團外匯分析師郭思良和謝彼得指出，美元上週二大幅上漲。

美元/日元前景喜憂參半

24小時觀點："上週五，美元急劇下跌至146.80的低點，隨後強勁反彈並收於147.38（-0.74%）。今天美元高開並繼續上漲。這種快速上漲有望在趨緩前測試148.80。即使美元突破148.80，也不太可能威脅到149.15的主要阻力位。下行方面，支撐位在147.90和147.50。"

1-3週觀點："在我們上週三（9月30日，現貨價格為148.55）的最新更新中，我們強調'雖然美元前景樂觀，但它能否保持快速上漲的步伐仍有待觀察。'我們補充道，'需要關注的水平是149.55。'隨後美元上漲至149.13的高點，但上週五，它暴跌並跌破了我們的'強支撐'水平。從之前的強勁上漲回落後，上週五的急劇下跌並未轉化為有意義的下行動能積累。此外，今天美元高開。這種急劇但短暫的波動導致前景喜憂參半。目前，美元可能在146.55和149.55之間交易。"