《最後儀式》主演 Patrick Wilson 相信超自然現象嗎？

Patrick Wilson、Ben Hardy和Vera Farmiga在《厲陰宅：最終儀式》中。 華納兄弟影業/新線影業

在五部《厲陰宅電影宇宙》電影中飾演Ed Warren長達12年後，Patrick Wilson對超自然現象的看法是否有所改變？

當然，Wilson再次與飾演Ed妻子兼驅魔學家Lorraine Warren的Vera Farmiga合作，出演《厲陰宅：最終儀式》。該片在週末於影院取得了驚人的開局，國內票房估計達到了8300萬美元。

Wilson和Farmiga首次在2013年恐怖片《厲陰宅》中飾演Ed和Lorraine Warren，隨後在2016年的《厲陰宅2》和2021年的《厲陰宅3：是惡魔逼我的》中繼續扮演這些角色。在第二部和第三部《厲陰宅》電影之間，Wilson和Farmiga在2019年的《厲陰宅電影宇宙》衍生作品《安娜貝爾回家囉》中再次飾演Ed和Lorraine Warren。

在二月份為他的電影《婚姻中的米勒一家》進行的Zoom對話中，Wilson反思了他在《厲陰宅》電影中的工作，以及這是否改變了他在2012年首次飾演Ed Warren之前對超自然現象的看法。

「我感覺我已經見過很多，聽過很多，當然，你會遇到粉絲說，『你知道，這也發生在我身上，』我不禁通過我的Ed Warren的眼睛來看待這些——不是Ed Warren本人——而是我飾演的Ed Warren，」Wilson說。「我覺得如果我學到了什麼，那就是沒有什麼能讓我感到震驚。因為我讀過的東西，無論是某人的事實還是他們的觀點，如果有人說『我看到了這個』或『我看到了那個』，超自然世界中的任何事情都不會讓我感到震驚。」

因此，Wilson表示，他不會對任何聲稱經歷過超自然事件的人做出判斷。

「我認為我學到的最重要的事情之一可能是，我不會對[人們聲稱的事情]做出任何判斷，

因為我認為無論某人正在經歷什麼，或者他們想像出來的，或者是精神疾病，或者是惡魔，這真的無關緊要，最終結果都是一樣的，」Wilson解釋道。「讓我們嘗試達到一個和平與舒適的狀態。

「不是說我以前是個很愛評判的人，但你可能會走向另一個極端。你可能會拍完這些電影後說，『天啊，這完全是胡說八道，我一點都不相信，』但我不會那樣，」Wilson補充道。「我仍然對[一切]持開放態度，最終結果仍然是一樣的，即沒有什麼能讓我感到震驚，而且最終這真的無關緊要。世界上有太多無法解釋的事情。」

事實上，就在我們的Zoom對話之前，Wilson經歷了一些無法解釋的事情。

「今天早上我在想我的牙醫，心想，『我好久沒去看牙醫了。我在英國待了好幾個月』，突然間，在和你進行Zoom通話之前，我真的收到了我牙醫的簡訊，」Wilson說。「我已經八個月沒有給我的牙醫發簡訊了，而今天早上我想，『我得去看牙醫了！』然後我就收到了簡訊。這其中有什麼含義嗎？我想，『為什麼？為什麼是今天？』我認為世界上確實存在另一種力量。」

Patrick Wilson會邀請安娜貝爾娃娃過夜嗎？

由Michael Chaves執導的《厲陰宅：最終儀式》故事始於1964年，年輕的Ed和Lorraine Warren（由Orion Smith和Madison Lawlor飾演）通過一面被詛咒的鏡子首次遭遇惡魔存在。當懷孕九個月的Lorraine觸摸鏡子時，她被驚嚇得開始分娩，在一次驚險的生產後生下了他們的女兒Judy。

電影隨後轉到1986年，由於Ed的心臟虛弱，Warren夫婦不再進行超自然調查。

但當這對夫婦22年前遇到的鏡子出現在賓夕法尼亞州的一個家中，惡魔靈體正在折磨Smurl家族時，Warren夫婦別無選擇，只能介入，因為這次鬧鬼事件已經吸引了他們現已成年的女兒Judy（Mia Tomlinson飾演）前往該住所，而Lorraine感覺到她正處於嚴重危險之中。

《厲陰宅：最終儀式》還由Ben Hardy飾演Judy的男友Tony Spera，Steve Coulter飾演Gordon神父，Elliot Cowan飾演Jack Smurl，以及Rebecca Calder飾演Janet Smurl。

此外，《厲陰宅：最終儀式》還回顧了《厲陰宅電影宇宙》中最著名的兩個被詛咒物品——惡魔修女Valak和被惡魔附身的安娜貝爾娃娃。

說到恐怖物品，Wilson會邀請《厲陰宅》電影中的安娜貝爾娃娃——不是真實的那個——來家裡過夜嗎？答案可能會讓你感到驚訝。

「哦，是的，我絕對會邀請安娜貝爾過來。是的，這些東西都不會嚇到我。我覺得這可能是無知或傲慢，兩者之間的界限非常細微，」Wilson笑著說。「我基本上會在我家裡放一個文物室，因為我要麼太蠢，要麼太有技巧，所以是的，我絕對會把那個娃娃放在我家裡。」

《厲陰宅：最終儀式》評級為R級，現正在全國各地影院上映。

