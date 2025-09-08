交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
《最後儀式》主演派翠克·威爾森相信超自然現象嗎？這篇文章發表在BitcoinEthereumNews.com。派翠克·威爾森、班·哈迪和薇拉·法米嘉在《厲陰宅：最後儀式》中。華納兄弟影業/新線影業 在五部《厲陰宅》電影宇宙中飾演艾德·華倫長達12年後，派翠克·威爾森對超自然現象的看法是否有所改變？威爾森當然再次與薇拉·法米嘉（飾演艾德的妻子兼惡魔學家蘿琳·華倫）合作，出演《厲陰宅：最後儀式》，該片在週末於影院取得了轟動性的開局，國內票房估計達到了8300萬美元。Forbes《厲陰宅：最後儀式》片尾和片尾後彩蛋，解釋由Tim Lammers 威爾森和法米嘉首次在2013年恐怖片《厲陰宅》中飾演艾德和蘿琳·華倫，隨後在2016年的《厲陰宅2》和2021年的《厲陰宅3：是惡魔逼我的》中再次出演這些角色。在第二部和第三部《厲陰宅》電影之間，威爾森和法米嘉在2019年的《厲陰宅》電影宇宙外傳《安娜貝爾回家》中飾演了艾德和蘿琳·華倫。在二月份為他的電影《婚姻中的米勒一家》進行的Zoom對話中，威爾森反思了他在《厲陰宅》電影中的工作，以及這是否改變了他在2012年首次飾演艾德·華倫之前對超自然現象的看法。"我感覺我已經見過很多，聽過很多，當然，你會遇到粉絲說，'你知道，這也發生在我身上，'我不禁通過我的艾德·華倫的眼睛來看待它——不是艾德·華倫——而是我的艾德·華倫，"威爾森說。"我覺得如果我學到了什麼，那就是沒有什麼能讓我震驚。因為我讀過的東西，無論是某人的事實還是他們的觀點，如果有人說'我看到了這個'或'我看到了那個'，超自然世界中的任何事情都不會讓我震驚。"Forbes《厲陰宅：...《最後儀式》主演派翠克·威爾森相信超自然現象嗎？這篇文章發表在BitcoinEthereumNews.com。派翠克·威爾森、班·哈迪和薇拉·法米嘉在《厲陰宅：最後儀式》中。華納兄弟影業/新線影業 在五部《厲陰宅》電影宇宙中飾演艾德·華倫長達12年後，派翠克·威爾森對超自然現象的看法是否有所改變？威爾森當然再次與薇拉·法米嘉（飾演艾德的妻子兼惡魔學家蘿琳·華倫）合作，出演《厲陰宅：最後儀式》，該片在週末於影院取得了轟動性的開局，國內票房估計達到了8300萬美元。Forbes《厲陰宅：最後儀式》片尾和片尾後彩蛋，解釋由Tim Lammers 威爾森和法米嘉首次在2013年恐怖片《厲陰宅》中飾演艾德和蘿琳·華倫，隨後在2016年的《厲陰宅2》和2021年的《厲陰宅3：是惡魔逼我的》中再次出演這些角色。在第二部和第三部《厲陰宅》電影之間，威爾森和法米嘉在2019年的《厲陰宅》電影宇宙外傳《安娜貝爾回家》中飾演了艾德和蘿琳·華倫。在二月份為他的電影《婚姻中的米勒一家》進行的Zoom對話中，威爾森反思了他在《厲陰宅》電影中的工作，以及這是否改變了他在2012年首次飾演艾德·華倫之前對超自然現象的看法。"我感覺我已經見過很多，聽過很多，當然，你會遇到粉絲說，'你知道，這也發生在我身上，'我不禁通過我的艾德·華倫的眼睛來看待它——不是艾德·華倫——而是我的艾德·華倫，"威爾森說。"我覺得如果我學到了什麼，那就是沒有什麼能讓我震驚。因為我讀過的東西，無論是某人的事實還是他們的觀點，如果有人說'我看到了這個'或'我看到了那個'，超自然世界中的任何事情都不會讓我震驚。"Forbes《厲陰宅：...

《最後儀式》主演 Patrick Wilson 相信超自然現象嗎？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:52
Threshold
T$0.0127-0.78%
COM
COM$0.005901-7.81%
League of Traders
LOT$0.01247-2.65%
Wink
LIKE$0.005361+8.87%
Line Protocol
LINE$0.0000309+55.27%
Starpower
STAR$0.12192-1.18%

Patrick Wilson、Ben Hardy和Vera Farmiga在《厲陰宅：最終儀式》中。

華納兄弟影業/新線影業

在五部《厲陰宅電影宇宙》電影中飾演Ed Warren長達12年後，Patrick Wilson對超自然現象的看法是否有所改變？

當然，Wilson再次與飾演Ed妻子兼驅魔學家Lorraine Warren的Vera Farmiga合作，出演《厲陰宅：最終儀式》。該片在週末於影院取得了驚人的開局，國內票房估計達到了8300萬美元。

Forbes《厲陰宅：最終儀式》片尾和片尾後彩蛋解析作者：Tim Lammers

Wilson和Farmiga首次在2013年恐怖片《厲陰宅》中飾演Ed和Lorraine Warren，隨後在2016年的《厲陰宅2》和2021年的《厲陰宅3：是惡魔逼我的》中繼續扮演這些角色。在第二部和第三部《厲陰宅》電影之間，Wilson和Farmiga在2019年的《厲陰宅電影宇宙》衍生作品《安娜貝爾回家囉》中再次飾演Ed和Lorraine Warren。

在二月份為他的電影《婚姻中的米勒一家》進行的Zoom對話中，Wilson反思了他在《厲陰宅》電影中的工作，以及這是否改變了他在2012年首次飾演Ed Warren之前對超自然現象的看法。

「我感覺我已經見過很多，聽過很多，當然，你會遇到粉絲說，『你知道，這也發生在我身上，』我不禁通過我的Ed Warren的眼睛來看待這些——不是Ed Warren本人——而是我飾演的Ed Warren，」Wilson說。「我覺得如果我學到了什麼，那就是沒有什麼能讓我感到震驚。因為我讀過的東西，無論是某人的事實還是他們的觀點，如果有人說『我看到了這個』或『我看到了那個』，超自然世界中的任何事情都不會讓我感到震驚。」

Forbes《厲陰宅：最終儀式》何時會上線串流平台？作者：Tim Lammers

因此，Wilson表示，他不會對任何聲稱經歷過超自然事件的人做出判斷。

「我認為我學到的最重要的事情之一可能是，我不會對[人們聲稱的事情]做出任何判斷，

因為我認為無論某人正在經歷什麼，或者他們想像出來的，或者是精神疾病，或者是惡魔，這真的無關緊要，最終結果都是一樣的，」Wilson解釋道。「讓我們嘗試達到一個和平與舒適的狀態。

「不是說我以前是個很愛評判的人，但你可能會走向另一個極端。你可能會拍完這些電影後說，『天啊，這完全是胡說八道，我一點都不相信，』但我不會那樣，」Wilson補充道。「我仍然對[一切]持開放態度，最終結果仍然是一樣的，即沒有什麼能讓我感到震驚，而且最終這真的無關緊要。世界上有太多無法解釋的事情。」

Forbes恐怖片《武器》本週新上線串流平台作者：Tim Lammers

事實上，就在我們的Zoom對話之前，Wilson經歷了一些無法解釋的事情。

「今天早上我在想我的牙醫，心想，『我好久沒去看牙醫了。我在英國待了好幾個月』，突然間，在和你進行Zoom通話之前，我真的收到了我牙醫的簡訊，」Wilson說。「我已經八個月沒有給我的牙醫發簡訊了，而今天早上我想，『我得去看牙醫了！』然後我就收到了簡訊。這其中有什麼含義嗎？我想，『為什麼？為什麼是今天？』我認為世界上確實存在另一種力量。」

Patrick Wilson會邀請安娜貝爾娃娃過夜嗎？

由Michael Chaves執導的《厲陰宅：最終儀式》故事始於1964年，年輕的Ed和Lorraine Warren（由Orion Smith和Madison Lawlor飾演）通過一面被詛咒的鏡子首次遭遇惡魔存在。當懷孕九個月的Lorraine觸摸鏡子時，她被驚嚇得開始分娩，在一次驚險的生產後生下了他們的女兒Judy。

電影隨後轉到1986年，由於Ed的心臟虛弱，Warren夫婦不再進行超自然調查。

Forbes《厲陰宅：最終儀式》是最後一部《厲陰宅》電影嗎？這裡有壞消息和好消息作者：Tim Lammers

但當這對夫婦22年前遇到的鏡子出現在賓夕法尼亞州的一個家中，惡魔靈體正在折磨Smurl家族時，Warren夫婦別無選擇，只能介入，因為這次鬧鬼事件已經吸引了他們現已成年的女兒Judy（Mia Tomlinson飾演）前往該住所，而Lorraine感覺到她正處於嚴重危險之中。

《厲陰宅：最終儀式》還由Ben Hardy飾演Judy的男友Tony Spera，Steve Coulter飾演Gordon神父，Elliot Cowan飾演Jack Smurl，以及Rebecca Calder飾演Janet Smurl。

此外，《厲陰宅：最終儀式》還回顧了《厲陰宅電影宇宙》中最著名的兩個被詛咒物品——惡魔修女Valak和被惡魔附身的安娜貝爾娃娃。

Forbes恐怖驚悚片《28年後》確定Netflix上線日期作者：Tim Lammers

說到恐怖物品，Wilson會邀請《厲陰宅》電影中的安娜貝爾娃娃——不是真實的那個——來家裡過夜嗎？答案可能會讓你感到驚訝。

「哦，是的，我絕對會邀請安娜貝爾過來。是的，這些東西都不會嚇到我。我覺得這可能是無知或傲慢，兩者之間的界限非常細微，」Wilson笑著說。「我基本上會在我家裡放一個文物室，因為我要麼太蠢，要麼太有技巧，所以是的，我絕對會把那個娃娃放在我家裡。」

《厲陰宅：最終儀式》評級為R級，現正在全國各地影院上映。

Forbes《厲陰宅》房屋與Warren超自然博物館開放預訂過夜體驗作者：Tim Lammers

來源：https://www.forbes.com/sites/timlammers/2025/09/07/does-conjuring-last-rites-star-patrick-wilson-believe-in-the-paranormal/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,354.09
$104,354.09$104,354.09

-0.66%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,531.03
$3,531.03$3,531.03

+0.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.41
$162.41$162.41

-2.33%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4365
$2.4365$2.4365

-3.66%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17671
$0.17671$0.17671

-1.40%