《最後儀式》的票房紀錄毫無道理

厲陰宅：最終儀式「嚇出」（用票房行話來說）了有史以來恐怖電影最佳首映週末之一，全球收入達1.87億美元，幾乎立即使其預算翻了四倍。

它...真的好看嗎？這取決於你問誰，雖然評論家有自己的看法，但觀眾才是最終決定者，我認為這個故事值得詳細說明。我已將厲陰宅宇宙（包括兩組衍生電影）按評分排序，結果顯示，在打破平局後，最終儀式排名最低。但它即將在短時間內成為最賺錢的一部。以下是列表。

厲陰宅 – 86%評論家評分，83%觀眾評分

厲陰宅2 – 80%評論家評分，82%觀眾評分

安娜貝爾：造孽 – 70%評論家評分，68%觀眾評分

安娜貝爾回家 – 64%評論家評分，70%觀眾評分

厲陰宅：是惡魔逼我的 – 56%評論家評分，83%觀眾評分

厲陰宅：最終儀式 – 56%評論家評分，79%觀眾評分

修女2 – 51%評論家評分，72%觀眾評分

安娜貝爾 – 28%評論家評分，35%觀眾評分

修女 – 24%評論家評分，35%觀眾評分

這裡有些有趣的事情值得注意，雖然修女和安娜貝爾的第一部作品在評論家和觀眾中都是災難，但它們的續集大多已經整頓好並製作出了更好的電影。另一個故事是，儘管評論家評分差異很大，相差30%，但所有厲陰宅電影的觀眾評分都在79%到83%之間

現在，讓我們看看票房，暫不考慮最終儀式，因為它才剛開始。這太瘋狂了：

修女 – 3.66億美元

厲陰宅2 – 3.22億美元

厲陰宅 – 3.2億美元

安娜貝爾：造孽 – 3.06億美元

修女2 – 2.61億美元

安娜貝爾 – 2.57億美元

安娜貝爾回家 – 2.31億美元

厲陰宅：是惡魔逼我的 – 2.06億美元

等等，什麼？這個列表很奇怪。你是說在厲陰宅宇宙中所有電影中，最差的一部，修女，收入最高？這首先就很奇怪，其次，收入最低的厲陰宅電影，也就是之前的是惡魔逼我的，評論家和觀眾評分相同，僅比厲陰宅：最終儀式的首映週末高2000萬美元。現在，最終儀式似乎很可能輕鬆達到4億美元或更多，如果做到這點，它將躋身有史以來收入最高的恐怖電影前10名。5億美元將使它進入前5名。

我能想到的唯一解釋是這裡有某種「復仇者聯盟：終局之戰」效應，最終儀式被宣傳為厲陰宅宇宙的最終結局，所有過去的粉絲都想來觀看，即使他們曾經斷斷續續地關注這個系列。考慮到它和其衍生作品賺了多少錢，我實際上不相信這會是最後一部厲陰宅電影，但這是我最好的猜測。

我不明白。我很高興人們喜歡它，但我就是不明白。

