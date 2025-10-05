最後 48 小時：XRP Tundra 預售承諾為早期加密貨幣投資者帶來 Ethereum 式回報

這篇文章「最後48小時：XRP Tundra預售承諾為早期加密貨幣投資者帶來類似Ethereum的回報」首次發表於Coinpedia Fintech News

Ethereum的早期投資者常被視為加密貨幣歷史上最幸運的一群。在2014年的首次代幣發行(ICO)中，ETH的價格約為每枚$0.31，首12小時內售出超過700萬枚ETH。到2017年Ethereum達到第一個重要高峰時，這些ICO分配的價值已經增加了數千倍。在銷售期間投入$500的資金在短短三年內價值就增加到超過$100萬，而堅持持有的長期投資者隨著ETH攀升至$4,800以上，獲得了更為驚人的收益。

XRP Tundra正吸引著類似的關注。隨著第5階段接近尾聲，這次預售提供明確的發行估值、雙代幣機制和質押權利，共同創造出讓人想起Ethereum早期優勢的條件。對於希望在上市前確保持倉的投資者來說，時間正在緊縮。

兩種代幣，一次購買

Ethereum推出時只有單一代幣，而Tundra提供雙重曝光。每次購買都會獲得TUNDRA-S（基於Solana的實用和收益代幣），以及免費的TUNDRA-X（XRPL治理和儲備資產）。

在第5階段，TUNDRA-S的價格為$0.091，買家還將獲得15%的代幣獎勵。每筆交易還會提供價值$0.0455的免費TUNDRA-X。在上市時，價值將大幅鎖定在更高水平：TUNDRA-S為$2.50，TUNDRA-X為$1.25。這種倍數定義了預售的吸引力，呼應了Ethereum從低於一美元的代幣到建立財富的早期軌跡。

DAMM V2：守護發行

Ethereum的成功並未使其在形成期免受波動影響。XRP Tundra通過Meteora的DAMM V2流動性池直接將韌性融入其發行中。這些池應用動態費用，初始接近50%並隨時間降低，防止機器人和早期拋售。

流動性頭寸被代幣化為NFT，為提供者提供靈活性並確保透明度。永久流動性鎖定保證深度，交易產生的費用被重新導向到Cryo Vault質押獎勵中。這將可能是投機性的波動轉變為參與者價值的長期強化。

XRP終於獲得原生收益

XRP長期以來一直是支付和結算的領導者，但持有者缺乏一個關鍵選項：鏈上收益。XRP Tundra通過建立在XRPL上的質押機制Cryo Vaults解決了這個問題。投資者將能夠鎖定XRP 7至90天，獎勵由Frost Keys（可提高APY或減少鎖定時間的NFT）增強。在最大條件下，年收益率可達到30%。

質押功能尚未上線，但參與預售可確保獲得保證的金庫訪問權。由於Cryo Vaults容量有限，早期買家可以確保在更廣泛需求之前進入收益系統。

通過驗證實現透明度

對於預售投資者來說，安全性與定價同樣重要。XRP Tundra已經接受了Cyberscope、Solidproof和Freshcoins的獨立審計。團隊身份也已通過Vital Block KYC確認。

這些公開文件提供了保證，證明Tundra背後的合約、代幣經濟學和團隊已經過審查——這是Ethereum最早期缺乏的一種問責水平。

建立在明確結果上的預售

Ethereum的崛起展示了當代幣經濟學與早期參與相結合時可能實現的成果。XRP Tundra的預售提供類似的機制：固定發行價格、雙代幣分配和保證的質押權利，創造可衡量的結果而非投機。

包括Crypto Infinity在內的獨立報導已經強調了預售在市場反彈之外創造財富的能力。隨著第5階段接近結束，投資者面臨著有限的時間窗口，可以在代幣重新估值至發行水平之前以預售價格確保分配。

在下一階段前確保您的金庫訪問權

Ethereum的早期支持者通過結構化的入場點建立了財富。XRP Tundra現在提供了一個可比較的機會——雙代幣、質押權利和固定發行定價。隨著第5階段接近尾聲，分配有限。探索預售，查看審計報告，並預留您的Cryo Vault訪問權。

網站：https://www.xrptundra.com/

Medium：https://medium.com/@xrptundra

Telegram：https://t.me/xrptundra

X：https://x.com/Xrptundra



聯繫人：Tim Fénix，contact@xrptundra.com