湖人隊縮減盧卡·東契奇的工作量；JJ雷迪克解釋原因

Luka Doncic沒有參加洛杉磯湖人隊的季前賽首戰。雖然一場表演賽的結果是最不重要的方面，但紫金軍團以103-81輸給了鳳凰城太陽隊。在週五於棕櫚沙漠缺席比賽後，Doncic也不會出戰週日對陣金州勇士隊的客場比賽。

在湖人隊輸給太陽隊後解釋這一決定時，主教練JJ Redick表示："我們將利用下週繼續讓他在身體、精力和所有這些方面保持良好狀態。他在訓練營的前兩天表現很好，[但]強度很大。考慮到他今年夏天的工作量，我認為適當減少一些是有道理的。"

Redick指出，在休賽期轉變為苗條身材後，這位登上《Men's Health》雜誌封面的五屆全明星球員"在身體和心理上都處於極佳狀態"。

洛杉磯的板凳教頭還表示，湖人隊球迷不必等到常規賽開始才能看到這位身材更加精瘦的Doncic上場。"我們的期望[是]Luka將會在季前賽中出場，"Redick說道。

Bronny James在艱難的季前賽首戰後專注於積極面

與Doncic一樣，LeBron James、Marcus Smart、Gabe Vincent和Maxi Kleber也沒有參加湖人隊週五的首場表演賽。這為Bronny James創造了充分的機會。

不幸的是，作為球隊第一波替補陣容的一部分首次上場的他，難以找到自己的節奏。James在場上12投僅1中。他唯一的得分是第三節的一個三分球。他在三分線外的其他七次嘗試都未能命中。

然而，據LakersNation.com的Matthew Valento報導，賽後即將在週一迎來21歲生日的James表示："我覺得那些投籃都挺不錯的。"這位2024年第二輪選秀解釋道："沒有倉促，沒有強迫出手。我的腿部支撐沒有達到我想要的程度，所以很多球都投短了，但大多數都在線上。我覺得我本可以投進那些球。我覺得我選擇了一些好的投籃機會。"

這位前南加州大學的佼佼者拒絕讓那些失誤影響他的信心。他還繼續展示了在控球方面更高的舒適度。這是他在夏季聯賽中展示的成長的延續。

"我確實感到更加自在，特別是在持球時，以及在防守和進攻戰術方面，"James在比賽失利後表示。"但我只是在嘗試適應。仍在摸索自己的方式，並繼續成長。"

這種進步幫助他在罰球線上得到了五分，使他儘管在場上表現掙扎，仍然以八分結束比賽。

值得稱讚的是，正如James所指出的，這些失誤也沒有分散他在防守上的專注力。球場的這一面是湖人隊對他能夠做出貢獻最有信心的地方。

"作為一名球員，他變得更加自在和自信，"Redick表示。"在技巧、閱讀比賽等所有這些方面都有所提高，但在個人訓練和小組環境中提高這些能力與在5對5的比賽中做到這一點有很大區別。...他與一年前相比是一個完全不同的球員。我認為他去年在G聯盟所做的那些事對他在這個水平上比賽的舒適度發展非常重要。"

在湖人隊G聯盟附屬球隊經過一年的顯著成長後，James已經取得了進步，這為他在第二個職業賽季中再次實現有意義的飛躍奠定了基礎。他即將年滿21歲，這反映出他還有多大的上升空間。