交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《湖人減輕盧卡·東契奇的工作量；JJ雷迪克解釋原因》發表於BitcoinEthereumNews.com。達拉斯，德克薩斯州 – 4月09日：洛杉磯湖人隊的盧卡·東契奇#77在美國航空中心對陣達拉斯獨行俠之前熱身，2025年4月09日，德克薩斯州達拉斯。用戶須知：用戶明確承認並同意，通過下載和/或使用此照片，用戶同意Getty Images許可協議的條款和條件。（照片由Sam Hodde/Getty Images提供）Getty Images 盧卡·東契奇沒有參加洛杉磯湖人隊的季前賽首戰。雖然一場表演賽的結果是最不重要的方面，但紫金軍團以103-81輸給了鳳凰城太陽隊。在週五在棕櫚沙漠的失利後，東契奇也不會出戰週日對陣金州勇士的客場比賽。在湖人隊輸給太陽隊後解釋這一決定時，主教練JJ雷迪克表示："我們將利用下週繼續讓他在身體、精力和所有這些方面保持良好狀態。他在訓練營的前兩天表現很好，[但]強度很大。考慮到他今年夏天的工作量，我認為適當減輕一下是有道理的。" 雷迪克指出，在休賽期轉變為苗條身材後，這位登上《Men's Health》雜誌封面的五屆全明星球員"在身體和精神上都處於極佳狀態"。洛杉磯的板凳教頭還表示，湖人球迷不必等到常規賽開始就能看到這位身材更加精瘦的東契奇上場。"我們的期望[是]盧卡將會在季前賽中出場，"雷迪克說道。 布朗尼·詹姆斯在艱難的季前賽首戰後專注於積極方面 除了東契奇外，勒布朗·詹姆斯、馬庫斯·斯馬特、蓋比·文森特和馬克西·克萊伯...這篇文章《湖人減輕盧卡·東契奇的工作量；JJ雷迪克解釋原因》發表於BitcoinEthereumNews.com。達拉斯，德克薩斯州 – 4月09日：洛杉磯湖人隊的盧卡·東契奇#77在美國航空中心對陣達拉斯獨行俠之前熱身，2025年4月09日，德克薩斯州達拉斯。用戶須知：用戶明確承認並同意，通過下載和/或使用此照片，用戶同意Getty Images許可協議的條款和條件。（照片由Sam Hodde/Getty Images提供）Getty Images 盧卡·東契奇沒有參加洛杉磯湖人隊的季前賽首戰。雖然一場表演賽的結果是最不重要的方面，但紫金軍團以103-81輸給了鳳凰城太陽隊。在週五在棕櫚沙漠的失利後，東契奇也不會出戰週日對陣金州勇士的客場比賽。在湖人隊輸給太陽隊後解釋這一決定時，主教練JJ雷迪克表示："我們將利用下週繼續讓他在身體、精力和所有這些方面保持良好狀態。他在訓練營的前兩天表現很好，[但]強度很大。考慮到他今年夏天的工作量，我認為適當減輕一下是有道理的。" 雷迪克指出，在休賽期轉變為苗條身材後，這位登上《Men's Health》雜誌封面的五屆全明星球員"在身體和精神上都處於極佳狀態"。洛杉磯的板凳教頭還表示，湖人球迷不必等到常規賽開始就能看到這位身材更加精瘦的東契奇上場。"我們的期望[是]盧卡將會在季前賽中出場，"雷迪克說道。 布朗尼·詹姆斯在艱難的季前賽首戰後專注於積極方面 除了東契奇外，勒布朗·詹姆斯、馬庫斯·斯馬特、蓋比·文森特和馬克西·克萊伯...

湖人隊縮減盧卡·東契奇的工作量；JJ雷迪克解釋原因

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 06:11
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
COM
COM$0.006104-6.19%
SQUID MEME
GAME$43.9298-1.91%
Seed.Photo
PHOTO$0.4986-0.91%
Notcoin
NOT$0.000743-2.51%

達拉斯，德克薩斯州 – 2025年4月9日：洛杉磯湖人隊的Luka Doncic #77在美國航空中心對陣達拉斯獨行俠之前熱身，2025年4月9日於德克薩斯州達拉斯。用戶須知：用戶明確承認並同意，通過下載和/或使用此照片，用戶同意Getty Images許可協議的條款和條件。（照片由Sam Hodde/Getty Images提供）

Getty Images

Luka Doncic沒有參加洛杉磯湖人隊的季前賽首戰。雖然一場表演賽的結果是最不重要的方面，但紫金軍團以103-81輸給了鳳凰城太陽隊。在週五於棕櫚沙漠缺席比賽後，Doncic也不會出戰週日對陣金州勇士隊的客場比賽。

在湖人隊輸給太陽隊後解釋這一決定時，主教練JJ Redick表示："我們將利用下週繼續讓他在身體、精力和所有這些方面保持良好狀態。他在訓練營的前兩天表現很好，[但]強度很大。考慮到他今年夏天的工作量，我認為適當減少一些是有道理的。"

Redick指出，在休賽期轉變為苗條身材後，這位登上《Men's Health》雜誌封面的五屆全明星球員"在身體和心理上都處於極佳狀態"。

洛杉磯的板凳教頭還表示，湖人隊球迷不必等到常規賽開始才能看到這位身材更加精瘦的Doncic上場。"我們的期望[是]Luka將會在季前賽中出場，"Redick說道。

Bronny James在艱難的季前賽首戰後專注於積極面

與Doncic一樣，LeBron James、Marcus Smart、Gabe Vincent和Maxi Kleber也沒有參加湖人隊週五的首場表演賽。這為Bronny James創造了充分的機會。

不幸的是，作為球隊第一波替補陣容的一部分首次上場的他，難以找到自己的節奏。James在場上12投僅1中。他唯一的得分是第三節的一個三分球。他在三分線外的其他七次嘗試都未能命中。

然而，據LakersNation.com的Matthew Valento報導，賽後即將在週一迎來21歲生日的James表示："我覺得那些投籃都挺不錯的。"這位2024年第二輪選秀解釋道："沒有倉促，沒有強迫出手。我的腿部支撐沒有達到我想要的程度，所以很多球都投短了，但大多數都在線上。我覺得我本可以投進那些球。我覺得我選擇了一些好的投籃機會。"

這位前南加州大學的佼佼者拒絕讓那些失誤影響他的信心。他還繼續展示了在控球方面更高的舒適度。這是他在夏季聯賽中展示的成長的延續。

"我確實感到更加自在，特別是在持球時，以及在防守和進攻戰術方面，"James在比賽失利後表示。"但我只是在嘗試適應。仍在摸索自己的方式，並繼續成長。"

這種進步幫助他在罰球線上得到了五分，使他儘管在場上表現掙扎，仍然以八分結束比賽。

值得稱讚的是，正如James所指出的，這些失誤也沒有分散他在防守上的專注力。球場的這一面是湖人隊對他能夠做出貢獻最有信心的地方。

"作為一名球員，他變得更加自在和自信，"Redick表示。"在技巧、閱讀比賽等所有這些方面都有所提高，但在個人訓練和小組環境中提高這些能力與在5對5的比賽中做到這一點有很大區別。...他與一年前相比是一個完全不同的球員。我認為他去年在G聯盟所做的那些事對他在這個水平上比賽的舒適度發展非常重要。"

在湖人隊G聯盟附屬球隊經過一年的顯著成長後，James已經取得了進步，這為他在第二個職業賽季中再次實現有意義的飛躍奠定了基礎。他即將年滿21歲，這反映出他還有多大的上升空間。

來源：https://www.forbes.com/sites/bobbykrivitsk/2025/10/05/lakers-scaling-back-luka-doncics-workload-jj-redick-explains-why/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.709-5.44%
Union
U$0.006097-1.21%
Index Cooperative
INDEX$0.882+0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-57.58%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,435.62
$104,435.62$104,435.62

-0.58%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,558.67
$3,558.67$3,558.67

+1.11%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.28
$163.28$163.28

-1.81%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4622
$2.4622$2.4622

-2.64%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17796
$0.17796$0.17796

-0.70%