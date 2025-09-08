Lady Gaga 將 MTV VMAs 年度藝人獎獻給未婚夫和粉絲

Lady Gaga 於 2025 年 9 月 7 日在紐約埃爾蒙特的 UBS 競技場舉行的 2025 MTV 音樂錄影帶大獎中接受年度藝人獎。 Getty Images for MTV

Lady Gaga 在 2025 年 MTV 音樂錄影帶大獎接受年度藝人獎時，在她的獲獎感言中向一些特別的人表達了她的讚賞。

Gaga 在週日由 LL Cool J 主持的 MTV VMAs 上短暫現身。在頒獎典禮開始時，在 Doja Cat 和 Kenny G 表演完《Jealous Type》後，音樂人 Lenny Kravitz 向 Gaga 頒發了當晚的第一個獎項。

「準備這場表演時，我想到贏得今晚這個獎項對我意味著什麼，我無法開始告訴你們這對我意味著什麼，」Gaga 在紐約埃爾蒙特的 UBS 競技場舞台上讀著準備好的演講稿說道。「我思考了作為一名藝術家獲得獎勵意味著什麼，為已經如此有價值的事情獲得獎勵。」

「成為一名藝術家是嘗試連接世界各地人們靈魂的努力，」這位《Abracadabra》歌手繼續說道。「成為一名藝術家是一種紀律，一種旨在觸及某人內心並在那裡生根，提醒他們去夢想的技藝。成為一名藝術家是一種責任，讓觀眾在任何時刻微笑、舞蹈、哭泣、釋放。這是建立理解和慶祝社區的一種方式。」

Lady Gaga 在 2025 年 MTV 音樂錄影帶大獎後台擺姿勢。 Kevin Mazur/Getty Images for MTV

Gaga 在粉絲投票的獎項中擊敗了 Bad Bunny、Beyoncé、Kendrick Lamar、Morgan Wallen、Taylor Swift 和 The Weeknd。她也是今年 VMAs 獲得最多提名的藝人，共有 12 項提名。在她的演講中，她為粉絲們送上了一些鼓勵的話語。

「我希望當你們在日常生活的混亂中前行時，能記住你生活中藝術的重要性，你可以依靠自己和你的簡單技能來保持完整，」她說。「你的排練、你的紀律、你的技藝因其熱情而值得獲得獎勵。你穿越生活的方式是標誌性的、罕見的——它完全屬於你自己。」

「我將這個獎項獻給觀眾，」Gaga 補充道。「你們，你們非常值得擁有一個閃耀的舞台，我給予你們所有的掌聲。謝謝你們，Little Monsters，我的粉絲們，一直支持我，一直支持我內心的怪獸。」

在結束演講之前，Gaga 向她的未婚夫 Michael Polansky 致敬，她與他在 2024 年訂婚。Polansky 被列為 Gaga 於三月發行的《Mayhem》專輯的執行製作人和作詞人。

「對於我在所有事情上的夥伴，Michael，今年與你一起創作是一個美麗、美麗的夢想，你一直是我每一步的夥伴，」她說。「我也將這個獎項獻給你，我的愛。」

「我希望我能留下來觀看所有這些精彩的表演，但我必須回到麥迪遜廣場花園，」Gaga 總結道，指的是她今晚在紐約市競技場作為她 Mayhem Ball 巡演的一部分的音樂會。

雖然 Gaga 沒有留下來參加 VMAs 的剩餘部分，但她還在 MSG 預先錄製的環節中表演了《Abracadabra》和她最近發行的歌曲《The Dead Dance》。《The Dead Dance》收錄在 Netflix 熱門劇集《Wednesday》第二季的原聲帶中，Gaga 在劇中還飾演了一個名為 Rosaline Rotwood 的新角色。