Kinto 在宣布其區塊鏈將關閉後下跌了 81%

Kinto 代幣，即 Kinto Network 的治理代幣，在其團隊宣布其以太坊第二層區塊鏈將於九月底關閉後，價格暴跌超過 80%，這是經歷了數月的挫折之後的結果。

Kinto 籌集了 100 萬美元的債務，以在七月份一次行業範圍內的駭客攻擊從協議中竊取了約 577 個以太幣（ETH），價值約 160 萬美元後，恢復其「模組化交易所」的交易。

然而，惡化的市場條件「扼殺了進一步的籌資」，迫使這個加密貨幣項目關閉，Kinto 在週日在 Medium 上發文表示。

這次 160 萬美元的駭客攻擊源於 ERC-1967 Proxy 標準中的安全漏洞——這是一個常見的 OpenZeppelin 程式碼庫，允許智能合約在不更改其地址的情況下進行升級。其他幾個項目也受到了影響。

雖然 Kinto 將失敗歸咎於駭客攻擊和不斷上升的財務壓力，但一位觀察者指出 Kinto 對穩定幣提供的年收益率過高，即使在駭客攻擊後他們正在努力創造收入的時期也是如此。

Kinto 的創始人之一 Ramon Recuero 在四月份指出，K 代幣質押提供了 130% 的 USDC（USDC）年收益率——這是整個 DeFi 領域中最高的收益率之一。其他具有高收益的去中心化金融平台過去也曾經歷過動盪。

該項目建立在 Arbitrum 上並利用以太坊主網進行結算，還提供了蘋果、微軟和英偉達等代幣化股票的交易。

其模組化交易所試圖將中心化交易所的效率與去中心化交易所提供的安全功能相結合。

Kinto 揭示復原計劃

Kinto 表示，所有剩餘資產——包括 80 萬美元的 Uniswap 流動性——將被轉移到基金會保險庫並分配給「冒險」幫助 Kinto 重新啟動的「Phoenix」貸款人。預計他們將收回 76% 的貸款本金。

Kinto 和 Recuero 還為駭客攻擊的受害者設立了「善意補助金」，每個受影響的地址將收到 1,100 美元。Recuero 表示他將貢獻超過 13 萬美元的個人資金提供救濟。

Kinto 表示將繼續恢復丟失的資產，如果恢復的金額超過受害者的金額，將通過 Snapshot（一個通常由去中心化自治組織使用的投票平台）與社區分享。

Kinto 團隊敦促用戶在 9 月 30 日之前提取資產。之後，他們需要通過 Kinto 計劃創建的永久索賠合約來索取任何資產。

Kinto 是 Recuero 的第二個失敗的加密貨幣項目

Kinto 標誌著 Recuero 的第二個關閉的加密貨幣項目，此前 Babylon Finance 在 2022 年 11 月關閉，原因是它在當年早些時候遭受了 340 萬美元的駭客攻擊。

Recuero 當時同樣表示，他的團隊無法「扭轉駭客攻擊造成的負面勢頭」，迫使 Babylon 在公開發布僅六個月後關閉。

K 代幣下跌近 80%

自團隊宣布消息以來，Kinto（K）已暴跌了 81.4% 至 0.46 美元，其市值僅勉強維持在 100 萬美元以上，CoinGecko 數據顯示。

這次下跌發生在 8 月 14 日達到 1,450 萬美元的歷史高點後近一個月。Kinto 代幣僅在四個月前的四月份推出。

自 2025 年 3 月 31 日以來 Kinto 市值的變化。來源：CoinGecko

