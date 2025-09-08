Kinto 價格下滑了 85% 隨著專案宣布關閉

以太坊 Layer-2 專案 Kinto 將於本月關閉，此前 7 月份的一次重大漏洞攻擊耗盡了其儲備資金，導致團隊無法獲得新的資金支持。

摘要 在宣布關閉後，Kinto 價格已降低了超過 80%，此前 7 月份的漏洞攻擊導致 577 ETH 被盜。

Phoenix 貸款人將收回約 76% 的資金，而黑客攻擊受害者有資格獲得 1,100 美元的善意補助金。

提款將持續開放至 9 月 30 日，10 月份計劃推出以太坊索賠合約和 ERA 空投。

9 月 7 日（UTC +8），Kinto 在 X 平台上宣布將於 9 月 30 日停止運營，此前 7 月份的漏洞攻擊導致約 577 ETH（價值 190 萬美元）被盜，使團隊無法在財務上恢復。

這一宣布引發了市場波動，該專案的 K 代幣在過去 24 小時內下滑了 85%，過去一個月已降低了 94%。

從漏洞攻擊到關閉

此事件源於 ERC-1967 Proxy 標準中的一個漏洞，這是一個廣泛使用的 OpenZeppelin 代碼庫，用於可升級智能合約。攻擊者在 Arbitrum (ARB) 上鑄造了 110,000 個假 Kinto 代幣，並用它們從 Uniswap (UNI) 流動性池和 Morpho (MORPHO) 借貸金庫中竊取資金。

通過其「Phoenix 計劃」，Kinto 籌集了 100 萬美元的債務並恢復交易以穩定運營。然而，不斷增加的債務、疲弱的市場條件以及投資者信心的喪失證明是無法克服的。籌資努力已經停滯，團隊成員自 7 月以來未獲得薪資。

Kinto 的償還計劃和下一步

Kinto 表示已將約 80 萬美元的剩餘資產整合到一個由基金會控制的保險箱中。這些資金將首先分配給 Phoenix 貸款人，預計他們將收回約 76% 的本金。

Morpho 上的黑客攻擊受害者將從 Kinto 創始人 Ramon Recuero 個人資助的 55,000 美元善意補助金中每人獲得最多 1,100 美元。如果成功從被盜的以太坊 (ETH) 中追回額外資金，這些資金將返還給受害者，然後通過 Snapshot 投票與社區共享。

用戶可以在 9 月 30 日之前從 Kinto 的 Layer-2 中提取資產。之後，一個索賠合約將於 10 月在以太坊主網上部署，允許用戶恢復餘額。計劃中的 ERA 空投仍將於 10 月 15 日分發。

DeFi 的警示故事

Kinto 的關閉只是 Layer-2 和 DeFi 專案面臨風險的又一個例子，特別是那些依賴可升級智能合約的專案。這次漏洞攻擊引發了對更嚴格安全措施、更好的資金保護和可持續收益模型的新一輪呼籲。

對於 Kinto 來說，結束伴隨著盡力償還的努力。「我們將負責任地關閉，今天返還我們能返還的，明天繼續為追回資金而戰，」團隊在 X 上寫道。