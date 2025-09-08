Kinto 價格在 7 月駭客事件未完結的故事中暴跌 85%

Kinto (K) 宣布關閉，此前未能從一系列打擊中恢復，包括 100 萬美元的債務負擔和 7 月漏洞利用的持續影響。

這一消息引發了大規模拋售，K 代幣在過去 24 小時內暴跌近 85%。

Kinto 關閉：用戶需要知道的一切

這個 DeFi 項目在 X (Twitter) 上發布的聲明中透露了這一決定，承認已經用盡了所有可能的繼續經營途徑。由於所有努力都證明無效，現在正在進行有序的清盤。

該項目強調，用戶仍可以在 9 月 30 日前提取他們的資產。同時，Phoenix 貸款人將收回約 76% 的本金。

受 7 月漏洞利用影響最嚴重的 Morpho 受害者，每人可以從創始人設立的善意基金中申領最多 1,100 美元。

該項目強調，雖然其錢包、Layer-2 基礎設施和核心系統從未被駭，但 7 月的 CPIMP 代理漏洞利用耗盡了 577 ETH。據報導，這迫使 Kinto 在絕望中試圖恢復時增加債務。

這一事件導致 K 價格在 7 月 10 日下跌了超過 90%。自宣布關閉以來，Kinto 生態系統的動力代幣已降低了超過 85%。

Kinto (K) 價格表現。來源：TradingView

市場條件加上新的負債，最終扼殺了其進一步籌資的機會。

用戶在提款困難中需要做什麼

突然關閉引發了一些用戶的強烈反對，一些人抨擊這個 Ethereum L2 在賺錢後就清盤。

然而，Kinto 堅稱團隊和投資者都沒有解鎖任何代幣，反駁了關閉是拉盤的說法。

其他用戶呼籲給予提取資產的寬限，因此 Kinto 敦促用戶向客戶支持提交協助請求。

據報導，安全研究人員仍在追蹤被盜的 577 ETH，Kinto 承諾任何恢復的資金將首先用於受害者。

一個永久索賠合約也預計將在 10 月初處理未完成的提款和還款。

在這種背景下，Kinto 已開始將剩餘資產中約 80 萬美元整合到一個基金會 SAFE 中。據稱，所有資金都被指定用於償還債權人和受害者。

儘管正在清盤，該項目也確認待定的 ERA 加密貨幣空投仍將在 10 月分發。

雖然 Kinto 堅稱正在負責任地關閉，但這次崩潰是早期 DeFi 項目脆弱性的鮮明提醒。