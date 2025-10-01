\ 成功需要時間這個想法是你曾經相信過的最大謊言。

認為你的生活必須沿著一條直線，從現在到未來，一步一步地爬行，這種想法是荒謬的。

今天，我將證明這一點。

這是你的死亡系列的第2集，在這個系列中，你將殺死那個默認出生、被他人塑造的自己，並按照自己的規則設計一種存在。

\

我們都被訓練相信好事情「需要時間」。我過去常告訴自己：6個月後，經過足夠的練習，我終於會感到自信。我從未質疑過這點...因為每個人都這麼說。

我們被教導這應該是緩慢的。

這意味著成功來得快的想法...實際上會讓你感到內疚。好像你沒有賺到它。

環顧四周。這種想法無處不在。

你告訴自己：「我退休後就會快樂」，好像喜悅只有在等待40年後才會解鎖。你說：「愛情會在適當的時候到來」，好像日曆決定了你何時值得擁有連結。

這就是線性時間的陷阱。我們甚至不去質疑它。我們只是接受這條從現在到未來的直線，總是把我們想要的生活推遲到以後。這是一種制約。它讓我們陷入困境。

就在那時我意識到...也許問題不在我。也許時間本身的整個故事是有缺陷的。我挖掘得越深，看到的越多...物理學、量子學、神經科學。它們都同意：線性時間是一種幻覺。

所以...我殺死了它。

比喻上是這樣...但在實踐中也是如此。我殺死了那個說我想成為的人總是在遠方的故事。我不再等待日曆的許可。我決定必須是現在。

我殺死了那個認為我想成為的人只存在於未來的信念。

拆解線性時間的幻覺

時間是一條直線的想法：過去、現在、未來，是有缺陷的。讓我們通過幾個例子來分析它：

1. 愛因斯坦（相對論）

愛因斯坦證明時間不是絕對的。它會彎曲。如果你以接近光速飛行或坐在黑洞旁邊，相比地球上的人，你的時間會變慢。 這意味著沒有一個單一的、普遍的時鐘為我們所有人計時。時間是靈活的。它是相對的。

所以即使物理學也承認時間不是一條直線。它取決於你在哪裡以及你移動的速度。

2. 量子（觀察者效應 + 逆因果）

在量子層面，粒子不會停留在一個地方。它們以概率形式存在（同時有多種結果），直到被觀察。當你觀察它們的那一刻，你將這些可能性崩塌成一個現實。 一些實驗甚至表明未來的測量可以影響過去的狀態。這完全顛覆了時間箭頭的概念。

你的未來可以回響到你的過去。時間不僅僅是向前→它在所有方向上都是糾纏的。

3. 神經科學（記憶與想像）

你的大腦使用完全相同的神經迴路來記憶過去和想像未來。事實上，它無法區分一個想像的時刻和你實際經歷的時刻。這就是為什麼當你回憶痛苦的記憶時，它會再次感覺真實。也是為什麼對未來的生動視覺化會讓你感覺它已經發生。在你的頭腦中，過去和未來實際上是同一個過程。

愛因斯坦彎曲了時間。量子物理學粉碎了它。神經科學模糊了它。

那麼為什麼還要活得像它仍然是一條直線？

我們中的一些人已經理解了這一點...我們只是錯過了跡象。

我最喜歡的播客叫做*Founders*，由David Senra主持。這個人做的是閱讀歷史上最偉大企業家的傳記，然後將它們濃縮成一小時的談話。

我聽了所有399集。基本上，在歷史上最偉大的建設者頭腦中度過了400多個小時。

這是他們每一個人身上的第一個共同模式：他們在成為之前就已經成為了：

Jeff Bezos在Amazon只是一家塵土飛揚的網上書店時，就表現得像它將成為世界上最大的公司。

Elon Musk在SpaceX仍在發射台上爆炸時就稱自己為「火箭人」。

Kanye在獲得Grammy獎之前就宣稱自己是最偉大的。

但不僅僅是他們。

Walt Disney帶著人們穿過加州阿納海姆的空地，描述著迪士尼樂園的遊樂設施，好像它已經建成了一樣。

David Ogilvy在擁有客戶支持之前很久就寫下了關於成為世界上最好的廣告公司的宣言。

Estee Lauder在還在發放免費樣品時就表現得像她經營著一個全球帝國。

Enzo Ferrari在任何人關心之前就談論Ferrari好像它是不朽的。

Steve Jobs用他們稱之為「現實扭曲場」的東西推動他的團隊。他迫使他們表現得好像iPhone已經存在，而他們的工作只是趕上來。

-

他們都沒有被困在線性時間中。

線性時間說：一步一步來，從A到Z，爬上梯子，等待你的回合。但這些人並沒有浪費精力在如何上。他們對什麼有絕對的清晰度，而如何做則被迫趕上。

這就是關鍵：清晰度壓縮時間。

所以問題是：你如何壓縮時間？你不能只是知道這一點...你需要一個工具來實現它。

過去幾個月我一直對此著迷。這就是為什麼我創建了雙重記錄日記。它是殺死線性時間的手術刀。

讓我詳細解釋它是如何工作的，以及你如何自己使用它。任何日記本都適用於此。

雙重記錄日記

\ 線性時間是這樣運作的：

\

\ 你有你自己，記錄著你今天想做的事情。也許你甚至敢於寫下你有一天想做的事情。

你想賺多少錢

你想感覺多麼自信

你想訪問哪個其他國家

箭頭的另一端是未來的你。這個未來的你不是現在的你，它是一種希望，一種可能發生的事情，你為之祈禱。它感覺遙遠、虛假、想像。

你試過了。有用嗎？有點...不太有。對吧？

-

這是重新設計。我稱之為建築時間。

\

\ 你不是坐在現在祈求未來。你壓縮了這個差距。你將未來拉到今天。你現在就體現它。當我說體現時，我指的是在你的身體中。感受它。活在其中。將它接入。

這個工具就是雙重記錄日記。把它看作是一種設計用來殺死線性時間的武器。

\

\

系統

你的日記朝兩個方向運行 — 從前到後，從後到前。每天四頁。兩頁從開始，兩頁從結尾。你總是朝著中間工作。當你在中間相遇時，你的生活會變得如此不同，以至於你周圍的人會認為你出賣了靈魂。

第1天：第1、2、100、99頁。

第2天：第3、4、98、97頁。



你明白了。不可避免地，現在和未來會相撞。

過程：

假設日記有100頁。這意味著第1天，你將在第1、2、100、99頁上寫。第2天將是第3、4、98和97頁。依此類推。

步驟1：建築師頁

這是你開始的地方。你想像未來的某一天。這可能是一周後，一個月後，一年後。這並不重要。重要的是你思考那一天，我希望你寫下4件事：

什麼：

你發生了什麼？你在YouTube上獲得了10萬訂閱者嗎？你達到了每月5萬美元的收入嗎？把它寫下來。

何時/何地：

這是什麼日期？你現在在哪裡？也許你在巴厘島的夢想別墅裡。盡可能生動地描述場景。是日出時分嗎？是否有微風吹動著白色半透明的窗簾，一些微風在你睜開眼睛時拂過你的臉頰？你是否聞到你的女傭正在準備的咖啡烘焙的香味？當你起床伸展時，你看到什麼？誰還在床上睡覺？

數字：

讓我們專注於這裡的數字，並看到它們。描述在你的銀行賬戶、社交媒體賬戶上看到它們。要非常具體。

感受：

由於你的大腦實際上正在經歷並記錄那一刻，你必須專注於那些感受，這樣你的身體才能將其記錄為情感記憶。這非常重要，如果你不這樣做，什麼都不會起作用。

之前