Kevin Durant 找回近十年前以 650 美元購買的 Bitcoin，現在價值增加了超過 17,700%

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 00:40
NBA前鋒Kevin Durant在被鎖定Coinbase帳戶近十年後，終於重新獲得了他的Bitcoin存取權。在這段時間內，BTC價格上漲了超過17,700%。

「我們已經解決了這個問題。帳戶恢復完成，」Coinbase執行長Brian Armstrong在X上發文回應關於Durant存取問題的熱門推文。

這次恢復發生在Durant和他的商業夥伴Rich Kleiman在CNBC的Game Plan會議上討論帳戶被鎖定問題的幾天後。「這只是一個我們尚未能夠解決的流程，」Kleiman說。不過，他指出，「Bitcoin價格持續上漲...所以，我的意思是，這只對我們有利。」

Durant在2016年從當時的金州勇士隊友那裡聽說Bitcoin後購買了這種加密貨幣。當時，Bitcoin交易價格在360美元至1,000美元之間，據估計Durant以每枚約650美元的價格購入。

根據CoinMarketCap數據，Bitcoin現在的價格徘徊在116,000美元附近。Durant和Kleiman都沒有透露他持有的數量。

Durant和Kleiman是Coinbase的投資者，並通過他們的媒體平台Boardroom推廣該公司。

這一事件發生之際，一些Coinbase用戶的不滿情緒正在增加，他們聲稱在恢復帳戶存取權或獲得客戶支援方面遇到了類似問題。Armstrong在社交媒體上承認了這些批評，表示公司正「高度關注」改善客戶支援服務。

來源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decade

