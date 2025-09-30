Kakao (035720.KS) 股票：過去一週下降了 5.85%，因 KakaoTalk 重新設計面臨反彈

TLDRs;

Kakao 股票上週下跌了 5.85%，受到 KakaoTalk 重新設計的反彈和隱私擔憂的打擊。

用戶抱怨新的信息流式界面暴露了太多數據，促使 Kakao 恢復舊功能。

Kakao 在移動出行領域也面臨競爭，Uber 推出了競爭對手的叫車會員計劃。

AI 驅動的 ChatGPT 整合可能促進長期增長，但投資者對近期用戶參與度保持謹慎。

韓國互聯網巨頭 Kakao Corp. (035720.KS) 過去一週股價下滑了 5.85%，週一收盤時進一步下降了 1.16%，收於 ₩59,600。

這一下跌發生在公司備受爭議的 KakaoTalk 重新設計引發的反彈聲浪不斷加劇之際，該重新設計引入了信息流式界面，許多用戶批評這種設計具有侵入性，更像是社交媒體平台而非私人通訊工具。

用戶抗議主要集中在隱私和可用性問題上。批評者認為這次更新暴露了太多個人信息，同時削弱了應用程式作為通訊服務的核心功能。Kakao 此後宣布計劃撤回幾項變更，包括將受歡迎的「好友」標籤恢復到原來的格式，並允許用戶在新舊顯示風格之間切換。

市場影響和投資者情緒

Kakao Corp. (035720.KS)

投資者對這場風波反應謹慎，分析師表示，雖然 Kakao 的快速回應可能會限制聲譽損害，但這一事件突顯了在飽和的數字生態系統中用戶信任的脆弱性。

股價承受壓力不僅是因為用戶不滿，還因為在通訊和移動出行服務領域的競爭日益加劇。Kakao Mobility 最近推出了付費會員計劃，

Kakao T Members，為乘客和車主提供特權。但隨著 Uber 宣布以相同價格推出競爭對手的「Uber One」會員計劃，投資者擔心叫車領域的利潤壓力可能會加劇。

Kakao 與 ChatGPT 的 AI 賭注

增添另一層複雜性的是，Kakao 同時嘗試對其旗艦平台進行大膽的重塑。就在上週，該公司透露 ChatGPT 將從十月開始直接整合到 KakaoTalk 中。這標誌著該應用程式最雄心勃勃的升級之一，表明 Kakao 有更廣泛的野心，希望發展成為多功能的「超級應用」。

CEO 鄭信雅將這種整合描述為「關鍵時刻」，承諾用戶可以無縫訪問 Kakao 更廣泛的生態系統，從預訂和贈禮到音樂串流。OpenAI 高管也呼應了這種樂觀情緒，稱這一舉措是將世界級 AI 融入韓國日常生活的決定性一步。

儘管引起了轟動，分析師警告 AI 轉型不會立即抵消用戶參與度的短期下降。根據 Mobile Index 數據，2021 年至 2025 年間，KakaoTalk 的平均使用時間下降了 16%，凸顯了 Kakao 數字改革背後的緊迫性。

復甦還是長期掙扎？

KakaoTalk 仍擁有近 4900 萬月活躍用戶，有效覆蓋了韓國人口。然而，該平台在每用戶使用時間方面正在輸給 YouTube 和 Instagram 等全球玩家。

重新設計引發的反彈，加上移動出行和電子商務領域競爭的加劇，突顯了 Kakao 必須在創新和用戶滿意度之間走的鋼絲。

股票是否穩定將取決於兩個因素：Kakao 如何順利管理不受歡迎設計元素的回滾，以及其 AI 驅動的轉型能否重新點燃用戶忠誠度並帶來新的變現流。目前，投資者保持警惕，因為該公司在修復國內信任和追求雄心勃勃的全球 AI 抱負之間尋找平衡。

