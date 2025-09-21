交易所DEX+
Justin Bieber 的最新 Top 10 熱門歌曲證明他在廣播界的持續影響力

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 21:25
Justin Bieber 的《Daisies》躍升至 Radio Songs 排行榜前 10 名，隨著 Swag II 為他的音樂目錄帶來新的關注，為他的職業生涯再添一首熱門歌曲。英格爾伍德，加利福尼亞州 – 2022 年 2 月 13 日：歌手 Justin Bieber 出席在英格爾伍德 SoFi 體育場舉行的洛杉磯公羊隊對辛辛那提猛虎隊的第 56 屆超級碗比賽。（Kevin C. Cox/Getty Images 攝）

Getty Images

Justin Bieber 最新專輯《Swag》在歌手重新發行豪華版《Swag II》後，在排行榜上反彈並飆升。這個項目本質上是兩張完整專輯的結合，兩個項目的銷售和串流量——尤其是最新版本——幫助它在美國多個排名上攀升。

雖然 Bieber 在《Swag II》中為粉絲帶來了超過 20 首新歌，但在排行榜方面，焦點仍然集中在《Swag》的單曲上。《Daisies》是第一張完整專輯推出的首支宣傳單曲，在多個排行榜上再次上升，並打入多個電台榜單的前 10 名，為 Bieber 贏得了又一首職業生涯熱門歌曲。

Justin Bieber 的《Daisies》打入前 10 名

《Daisies》終於打入 Radio Songs 榜單前 10 名，這是《Billboard》對美國所有電台中最成功歌曲的統計，不分類型或語言。在這一週，《Daisies》從第 11 名上升到了第 7 名。

同一首歌曲也首次進入 Adult Pop Airplay 排行榜的最高層級，從第 11 名上升到了第 9 名，僅比它在 Radio Songs 榜單上的位置低幾個名次。

Justin Bieber 憑藉《Daisies》新增前 10 名熱門歌曲

Bieber 在 Adult Pop Airplay 榜單上收穫了第 15 個里程碑式的前 10 名。這位加拿大流行偶像在 Radio Songs 榜單上的前 10 名數量已增加到了 22 個。他在兩個榜單上都五次登頂，但是不同歌曲組合。

Justin Bieber 的《Daisies》攀升高位

《Daisies》在 Pop Airplay 排行榜上也達到了新高，這是《Billboard》三個流行電台榜單中競爭最激烈的一個，該歌曲從第 5 名小幅上升到了第 4 名。同時，這首歌在 Adult Contemporary 榜單上出現回落，從其歷史最高的第 21 名下降了一個位置。

《Daisies》正處於排行榜上的重要一週，考慮到它面臨來自 Bieber 最新歌曲的激烈競爭，這一成績令人難以置信。隨著這首歌在多個電台排行榜上達到新高點，它也重返 Hot 100 的前 10 名，並在 Streaming Songs 榜單上從第 26 名上升到了第 19 名。

來源：https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/21/justin-biebers-latest-top-10-hit-proves-his-continued-power-at-radio/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

