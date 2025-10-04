噴射機助格倫取得首勝；小馬隊、維京人隊大獲全勝

紐約噴射機新任先發四分衛賈斯汀·菲爾茲本賽季已經跑出三次達陣。(AP Photo/Doug Murray) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

紐約噴射機本週末將開始對達拉斯牛仔的三連主場比賽，在對陣匹茲堡和水牛城的主場首秀失利後，這看起來是他們為新任主教練亞倫·格倫贏得首勝的最佳機會。

克里夫蘭布朗隊將在週日於倫敦托特納姆熱刺球場對陣明尼蘇達維京人隊時，推出新秀四分衛迪倫·加布里埃爾。

加布里埃爾將取代老將喬·弗拉科，以振興一支在前四場比賽中僅得53分的進攻陣容。

印第安納波利斯上週在洛杉磯公羊隊結束了三連勝，但本週希望在主場對陣較弱的挑戰者拉斯維加斯突襲者隊時反彈。

達拉斯牛仔(1-2-1)對紐約噴射機(0-4)

週日，FOX，上午1點 ET（UTC +8 週日晚上1點）

噴射機已經將進攻控制權交給了新四分衛賈斯汀·菲爾茲，而他也確實發揮了作用。（抱歉。）在菲爾茲健康出場的兩場比賽中，他總共貢獻了573碼的進攻，其中129碼和三次達陣來自地面進攻。

牛仔隊仍然沒有找到阻止對手的方法。包裝工上週對他們得到了40分，兩週前巨人隊則得到了37分。看起來老鷹隊在賽季揭幕戰中選擇了在濕滑場地上以控球戰術擊敗牛仔隊，而不是在24-20的勝利中大幅拉開比分。

牛仔隊在最近三場比賽中的戰績為1勝1負1平，儘管他們已經失去了108分。

雖然噴射機尚未取勝，但他們在讓分盤上有著令人尊敬的2勝2負戰績，並且在前四場比賽中有三場超過了大小分。達拉斯在最近六場比賽中對讓分盤的戰績為1勝4負1平。

讓分： 牛仔，-1 1/2

獨贏盤： 牛仔 -134，噴射機 +114

總分： -47 1/2

推薦： 噴射機

明尼蘇達維京人(2-2)對克里夫蘭布朗(1-3)

週日，NFL Network，上午9:30 ET（UTC +8 週日晚上9:30）

加布里埃爾並不是這場比賽中唯一的相對新人。卡森·溫茲將為維京人隊連續第三次首發，取代職業生涯一直受到嚴重傷病困擾的J.J.麥卡錫。

克里夫蘭是NFL中唯一一支在前四場比賽中每場得分都少於18分的球隊，這顯然是布朗隊轉向第三輪選秀的加布里埃爾的原因。

但身高5英尺11英寸的加布里埃爾靈活走位對陣明尼蘇達防守協調員布萊恩·弗洛雷斯並不是一個有利的對決。維京人隊在最近八場比賽中至少有兩次擒殺，這是聯盟中最長的連續紀錄。

溫茲的經驗將帶來不同。

布朗隊在最近10場比賽中直接對決為1勝9負，讓分盤為2勝8負。

讓分：維京人 -3 1/2

獨贏盤： 維京人 -188，布朗 -158

總分： -35 1/2

推薦：維京人 -3 1/2

拉斯維加斯突襲者(1-3)對印第安納波利斯小馬(3-1)

週日，FOX，下午1點 ET（UTC +8 週一凌晨1點）

小馬隊教練謝恩·斯泰肯似乎已經解鎖了四分衛丹尼爾·瓊斯的潛力，他在紐約的掙扎看起來越來越多地與他所效力的團隊有關，而非他的能力問題。

小馬隊擁有一位強大的跑動威脅半衛喬納森·泰勒，他已經跑出了聯盟最高的414碼和三次達陣。

這種跑動威脅使瓊斯更容易在場上探索他的選項，新秀緊端泰勒·沃倫與邁克爾·皮特曼一起成為主要目標。

突襲者隊新秀跑衛阿什頓·簡蒂上週有一場突破性的表現，得到了三次達陣，但突襲者隊仍然無法阻止熊隊，後者在最後幾秒鐘封堵了一個射門以保持領先。

吉諾·史密斯在西雅圖為皮特·卡羅爾效力時有過一個不錯的賽季，但他並不可靠。史密斯以七次被攔截在NFL中領先。

讓分： 小馬 -6 1/2

獨贏盤： 小馬 -320，突襲者 +260

總分： 47 1/2

推薦：小馬

上週： 1-2

賽季： 5-9

賠率來自FanDuel