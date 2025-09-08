交易所DEX+
日本在強勁消費支出下調高第二季度 GDP 估計

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:34
日本提高第二季度GDP估計值，因為家庭支出增加且企業持續投資，顯示國內需求比預期更強勁。

內閣府早前報告經濟僅增長了0.1%，但新數據顯示實際增長了2.2%。這一更強勁的增長表明，儘管面臨高通脹、勞動力短缺和美國關稅壓力，全球第四大經濟體仍然表現良好。

家庭支出增強後政府提高GDP數據

私人消費增加了0.4%，相比首次估計的0.2%有所提高。這表明該國經濟高度依賴家庭支出，因為家庭在商品、服務和休閒活動上的花費比先前報告所顯示的更多。

報告還顯示，資本支出增加了0.6%，低於最初估計的1.3%。這證明企業在支出方面更為謹慎，而家庭則放寬了錢包。

但即使企業支出下降，更強勁的消費者需求使整體國內生產總值按季度比較增加了0.5%。這高於政策制定者和分析師最初認為的0.3%估計值。

新數據表明，經濟實力來自日本國內而非出口。淨出口佔GDP增長的0.3%，而國內支出貢獻了0.2%。與第一份報告相比，庫存也沒有顯示收縮。

經濟學家將增長與工資上漲和國內需求聯繫起來。7月份，名義工資（不隨通脹變化）七個月來增長最快，而實際工資（考慮到物價上漲）也略有改善。這給家庭提供了更多購買力。

經濟學家將增長與工資上漲和國內需求聯繫起來

日本銀行一直試圖引導國家經濟走出數十年的低通脹，這些新統計數據似乎帶來了一絲希望。經濟學家表示，該國以前多年來依賴海外市場，使其容易受到全球貿易衝擊的影響，尤其是來自美國關稅的衝擊。然而，修訂後的數據創造了一個循環，即更高的收入鼓勵家庭購買更多商品和服務，反過來，公司在提高價格方面更有信心。

農林中金研究所首席經濟學家南武志表示，最新報告顯示"工資增長和價格上漲的正向循環，正如日本銀行所預期的那樣。"他還表示，由於經濟似乎能夠在沒有太多貨幣支持的情況下維持增長，中央銀行可能很快會提高利率。

日本銀行因維持低利率並嚴重依賴大規模債券購買來穩定經濟而多年來受到批評。然而，銀行官員回應稱，他們需要更強勁的國內需求證據才能使利率正常化。

然而，即使國內需求改善，經濟學家對外部環境變得更加困難仍持謹慎態度。他們警告稱，如果全球增長放緩和貿易緊張等外部風險繼續增加壓力，日本的復甦可能會短暫。

經濟學家認為，由於貿易數據中已經明顯的外部風險，日本要完全擺脫對海外需求的依賴將極為困難。7月份對美國的出口比去年同期降低了10%以上。汽車和汽車零部件，作為日本工業基礎的基石和就業的關鍵來源，是受影響最大的行業。

儘管日本和美國在7月簽署了一項降低汽車和其他產品關稅的貿易協議，分析師仍然懷疑這是否足以緩解美國貿易關稅的更大影響。

日本政治也曾有過更好的日子，首相石破茂在選舉挫折後宣布辭職，大多數人將此歸咎於生活成本上升。這使得許多家庭即使在工資增加的情況下仍然掙扎。

如果您正在閱讀這篇文章，您已經領先一步。請繼續關注我們的通訊。

Source: https://www.cryptopolitan.com/japan-raises-q2-gdp-estimate/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

