在美國被監禁，但 Do Kwon 在新加坡面臨新麻煩

Terraform Labs創始人Do Kwon在新加坡關於一套豪華公寓的法律戰中敗訴。他試圖收回1400萬美元的付款，這些款項在2023年購買交易破裂時被沒收。

這次失敗對這位備受爭議的創始人來說是另一次挫折，儘管這並非他面臨的最嚴峻的法律挑戰。不過，這1400萬美元本可以幫助他重建財務狀況或減輕即將到來的罰款。

Do Kwon的新加坡訴訟

自從他的公司在2022年崩潰以來，這位Terraform Labs創始人經歷了許多麻煩。儘管他最初對美國欺詐指控表示無罪，但不到一個月前他同意了與檢察官達成協議。

現在，Do Kwon正面臨另一次挫折，涉及新加坡的一處房產和隨之而來的訴訟：

具體來說，Do Kwon支付了這套新加坡公寓價格的約一半，但交易在2023年開始惡化。儘管嘗試保持合約開放或在銷售截止日期後繼續租賃該房產，Kwon和他的妻子還是在當年7月搬出了。

隨後，開發商收回了公寓並將其賣給了另一位買家。這導致Do Kwon向新加坡高等法院提起訴訟，試圖收回他損失的1400萬美元投資。

開發商則提出了自己的索賠，要求額外一個月的租金和維修費用；Do Kwon顯然已經開始了大規模的裝修。

一系列的失敗

無論如何，雙方都沒有完全滿意。新加坡法院堅決判決Do Kwon敗訴，但表示他沒有任何維修費用的義務。這代表了一系列法律挫折中的一次。

作為他與美國達成認罪協議的一部分，Do Kwon被命令支付超過1900萬美元，而這筆在新加坡的房產押金將佔這筆費用的大部分。

從大局來看，這可能比他即將面臨的監禁判決是個較小的問題，但它仍然反映了他的財務狀況。

儘管在Trump政府期間，許多曾經被行業唾棄的人物重新崛起，但這並不適用於所有人。就目前而言，Do Kwon似乎不會真誠地重返這個行業。