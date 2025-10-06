交易所DEX+
牛市回歸了嗎？Bitcoin 在宏觀信號浪潮中飆升

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 08:04
比特幣價格上漲上週，攀升了12.14%，抹去了乏善可陳的9月份的虧損。雖然從7月到9月主要是山寨幣推動了重大漲勢，但這次牛市是由比特幣領導的。

在同一時期，主要山寨幣如以太坊（ETH）和索拉納（SOL）分別錄得較為溫和的12.90%和13.24%的漲幅。

牛市原因：政府關閉、就業和美聯儲

上週漲勢的關鍵因素是美國政府關閉，這始於週三東部標準時間午夜。在關閉期間，美國政府僱員停止工作，政府無法使用其預算。這包括聯邦僱員薪資和其他政府支出。

市場參與者將這種情況視為經濟不確定性的重要來源，認為這將促使美聯儲在10月底即將舉行的FOMC會議上降息。

根據CME集團的FedWatch工具，9月30日美國10月降息的可能性約為89%。然而，在當天下午晚些時候確認政府關閉後，這一可能性激增到了98%。在那一刻，一直在112,000美元水平附近交易的比特幣開始了快速上升。

疲弱的就業數據也助推了比特幣的牛市。週三，美國ADP就業報告9月份數據為-32,000，遠低於市場預期的+50,000。這些數據支持了美國勞動力市場正在下行的觀點。

根據FedWatch，市場現在預計到明年6月將有四次額外降息。自關閉開始以來，美國共和黨已表示將在此期間裁減更多聯邦僱員。

這一舉措被視為是完成唐納德·特朗普總統在其任期內未能實現的聯邦僱員裁減的嘗試。如果這一嘗試成功，美國失業率（目前為4.3%）可能會顯著上升。隨著非農就業人數已經在減弱，失業率上升可能迫使美聯儲進行額外降息。

日本政治也發揮作用

週五，高市早苗當選日本自民黨總裁，很可能成為首相。她預計將啟動削弱日元的政策。

雖然她的前任岸田文雄一直在考慮提高利率以對抗通脹，但高市的政策預計將導致貨幣政策寬鬆。在這一背景下，比特幣價格在週末短暫突破了125,500美元，創下了歷史新高。

總之，比特幣價格牛市源於市場參與者迅速根據未來預期採取行動。他們預計全球流動性在不久的將來將進一步寬鬆。然而，預測如果美國政府關閉持續，市場情緒將如何變化是困難的。

美國財政部週一和週二的債券拍賣將是本週最有趣的事件。在這兩天，財政部將發行2490億美元的短期債券。根據過去的先例，這些拍賣可能會儘管關閉仍然進行。

這將在沒有政府支出的情況下顯著限制市場的剩餘流動性。比特幣價格在短短三天內上漲了超過10%。在短期流動性緊縮的情況下，它能否繼續上漲仍有待觀察。

關注鮑威爾週四的講話

本週議程上有許多宏觀指標。週一，會議委員會的就業趨勢指數將發布。

週二將帶來紐約聯儲的消費者預期調查。週三，計劃發布9月FOMC會議紀要和美國10年期國債拍賣。

週四，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾將發表講話，同時還有美國30年期國債拍賣。其他幾位美聯儲官員也計劃發表公開演講。然而，這些事件不太可能動搖市場對10月降息的強烈預期。

相反，美國國會與政府關閉相關的臨時措施可能會影響市場。特朗普政府裁減聯邦僱員的方式也可能成為波動性的來源。希望投資者有一個盈利的一週。

來源：https://beincrypto.com/is-the-bull-run-back-bitcoin-soars-on-a-wave-of-macro-signals/

