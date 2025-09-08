交易所DEX+
Cardano 價格是否處於轉折點？分析師預測長期目標

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:58
Cardano 已經在廣泛的範圍內鞏固多年。在此期間，該代幣持續形成更高的低點，交易者表示這種模式反映了潛在的強勢。

現在，根據分析師的觀點，考慮到最近的收益，該幣正在關注雄心勃勃的週期目標。

截至發稿時，Cardano (ADA) 交易價格接近 $0.84。該代幣一天內上漲了 2.31%，一週內上漲了 2.56%。

月度收益達到了 4.84%，分析師表示長期預測仍指向未來幾年 $9 至 $12 之間的雄心勃勃的週期目標。

Cardano 價格展現結構韌性

一位名為 @GunsRoses1987 的交易者表示，ADA 圖表並不像投機性拉升。相反，他將這種結構描述為為更長期上漲做準備。

他補充說，雖然在漲勢期間通常會出現獲利了結，但更大的技術設置看起來具有建設性。

市場技術分析師經常將這種設置比作彈簧線圈。在一個決定性的移動釋放之前，壓力緩慢積累。

如果買家在更高時間框架內持續施壓，這種解釋將 Cardano 置於潛在的轉折點。

來源：X

分析師為 ADA 價格設定週期目標

如果突破展開，分析師為 ADA 價格確定了多年目標。他們根據更廣泛的市場條件，概述了 $9 至 $12 之間的水平。

這些預測假設區塊鏈應用程式穩定採用，並且數字資產的市值擴大。

一些分析師還將預期與 Cardano 的潛在市場份額聯繫起來。他們建議該代幣可能佔據加密貨幣總市場的 5% 以上。

如果未來十年總市值達到數萬億美元，這樣的份額可能支持遠高於當前範圍的估值。

這些目標預計不會在幾個月內實現。分析師將它們描述為週期目標，意味著它們可能需要數年時間。

從歷史上看，數字資產在長期多年的擴張和收縮階段中移動。

遵循這一框架的交易者預計 Cardano 的下一個擴張週期將推向預測範圍的上限。

在撰寫本文時，ADA 價格約為 $0.84。動量指標，如相對強弱指數 (RSI)，處於中性狀態。

交易量保持適中。分析師表示，確認更廣泛的結構轉變需要更強的資金流入和在更高時間框架上的決定性收盤。

長期投資者策略和未來展望

Cardano 的投資者基礎與短期交易者不同地看待該代幣。許多人採用了美元成本平均策略，在下跌期間穩定積累。

這種方法通過分散購買時間來減少波動性的影響。一些投資者在生態系統內部進行多元化投資。

Cardano 原生代幣 (CNT) 項目提供了與網絡擴張相關的機會。

將部分持有資產分配到這些資產中，可以接觸到在平台上構建的去中心化應用程式。

基本面為案例增加了另一層。分析師指出了持續的開發活動和社區參與。

他們表示，即使步伐仍然緩慢，這些元素也支持了潛在採用的框架。

懷疑者繼續質疑執行速度，但升級和項目啟動的數據表明穩定進展。

展望未來，當前的焦點仍然是 ADA 能否維持最近的收益並在短期波動之外建立動力。

分析師認為，資金流入的恢復，結合生態系統的增長，可能會強化早期預測中概述的長期目標。

從長遠來看，技術定位、生態系統擴張和宏觀資金流動的結合將塑造結果。

如果採用增加，資金轉向區塊鏈網絡，ADA 可能會與分析師概述的更高目標一致。

目前，該代幣仍遠低於接近 $3.10 的歷史高點，但顯示出結構韌性的跡象。

來源：https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/07/is-cardano-price-at-a-turning-point-analysts-project-long-term-targets/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

