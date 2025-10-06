交易所DEX+
在高風險投資組合中 4% 的加密貨幣配置是否可接受？

作者：Crypto Breaking News
2025/10/06 08:18
在高風險投資組合中4%的加密貨幣配置是否可接受？

當然！以下是按要求重寫的文章：

## 摩根士丹利提供多資產投資組合中加密貨幣配置指南

在最近一項突顯數位資產日益被主流接受的舉措中，摩根士丹利發布了關於在多元化投資組合中進行加密貨幣投資的指導方針。這家投資巨頭建議採取謹慎態度，強調適度配置以管理加密貨幣在不斷演變的監管環境和市場動態中固有的波動性。

  • 摩根士丹利建議高風險投資組合中加密貨幣配置最高可達4%。
  • 對於中等風險的平衡增長型投資組合，建議配置2%。
  • 該報告建議專注於財富保值的投資組合零接觸加密貨幣。
  • 機構對加密貨幣的採用持續增長，強化了其作為資產類別的合法性。
  • Bitcoin被認為是數位黃金，在宏觀經濟緊張局勢中創下新的歷史高點。

金融服務巨頭摩根士丹利已發布將加密貨幣納入多資產投資組合的新投資指南。在其十月份全球投資委員會(GIC)報告中，該公司主張採取保守立場，建議投資者考慮適度的配置百分比，以應對潛在的波動性和宏觀經濟不確定性。

分析師建議，以較高風險和較高回報為目標的「機會型增長」投資組合，可將最多4%的資產配置給加密貨幣。同時，「平衡增長」投資組合應將加密貨幣敞口限制在2%，反映出更為溫和的風險方法。對於專注於財富保值或收入的投資組合，指導建議完全排除加密貨幣，理由是在市場壓力下波動性增加和相關性增強的擔憂。該報告警告：

摩根士丹利GIC關於投資組合中加密貨幣最大配置的指導方針。來源：Hunter Horsley

投資公司Bitwise的CEO Hunter Horsley讚揚了該報告的重要性，稱其為「重大」新聞。他強調，摩根士丹利的GIC影響著約16,000名顧問，管理著約2萬億美元的客戶資產，這標誌著加密貨幣在主流投資策略中得到更廣泛的接受。「我們現在正進入主流時代，」Horsley表示。

該報告強調了加密資產持續被機構採用，特別是在主要銀行和金融機構中，這增強了該資產類別的可信度。這一趨勢被視為由大規模投資的增加和監管明確性的提高所推動，為數位市場的進一步資本流入奠定了基礎。

摩根士丹利將Bitcoin描述為數位黃金，同時其達到新的歷史高點

Bitcoin (BTC)仍然處於機構加密貨幣採用的前沿，摩根士丹利將其描述為「一種稀缺資產，類似於數位黃金」。這種加密貨幣繼續吸引主要財政儲備和投資基金，包括交易所交易基金(ETF)，強化了其作為價值儲存的地位。

根據Glassnode的數據，Bitcoin最近飆升至超過125,000美元的新歷史高點。這次漲勢與Bitcoin交易所餘額的顯著下降同時發生，表明這些幣被持有作為長期投資而非交易。這次飆升發生在宏觀經濟動盪的背景下，包括美國政府關閉和通貨膨脹上升，促使投資者湧向被認為是避險資產的選擇。

來自The Kobeissi Letter的市場分析師觀察到，當前的資產流入浪潮是由對通貨膨脹和經濟不確定性的擔憂驅動的，一些人預測Bitcoin可能達到250,000美元的未來目標——這對許多交易者來說是「最佳情況」。

要深入分析Bitcoin的漲勢和更廣泛的加密市場趨勢，請觀看這個專家討論：

在不斷發展的加密貨幣監管和機構接受的環境中，Bitcoin作為數位黃金的敘事得到鞏固，同時市場對基於區塊鏈的資產的興趣隨著宏觀經濟變化而增加。

本文最初發表為《在高風險投資組合中4%的加密貨幣配置是否可接受？》，刊登於Crypto Breaking News——您值得信賴的加密貨幣新聞、Bitcoin新聞和區塊鏈更新來源。

