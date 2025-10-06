交易所DEX+
現在投資這3種迷因幣就像在發行時購買柴犬幣（SHIB）

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 03:20
如果你在柴犬幣（SHIB）發行時只投入了100美元，在其巔峰時期，你的投資將會飆升至超過100萬美元。然而，現在投資這3種迷因幣就像在柴犬幣（SHIB）發行時購買一樣。隨著迷因幣熱潮再次升溫，Little Pepe（LILPEPE）、Brett（BRETT）和Bonk（BONK）被譽為下一個大贏家。

Little Pepe（LILPEPE）：新一代迷因幣革命

Little Pepe（LILPEPE）正在成為尋找下一個爆發性漲勢的投資者最強有力的選擇。作為由$LILPEPE代幣驅動的第2層區塊鏈，它結合了低手續費、高速度和純粹的迷因文化能量。與其他僅專注於擴展以太坊的第2層解決方案不同，Little Pepe（LILPEPE）將自己定位為一個真正由社區驅動的迷因優先運動。Little Pepe（LILPEPE）的預售已經證明了其實力。第12階段比預期提前售罄，籌集了25,475,000美元，這證明了壓倒性的需求。目前，預售處於第13階段，代幣價格為0.0022美元。這意味著早期投資者自預售開始以來已經看到了超過2倍的增長。到目前為止，已售出超過161.6億個代幣，CoinMarketCap已經列出了該項目，表明加密貨幣市場內的強烈認可。使Little Pepe（LILPEPE）脫穎而出的是它得到了匿名專家的支持，這些專家之前曾支持過表現最佳的迷因幣。此外，該項目已經通過CertiK的全面審計，安全評分高達95.49%。社區熱度同樣重要。超過73,000人已經參與了從預售階段12到17的持續大型贈品活動。三個最大的買家將分別獲得5、3和2個ETH，15個隨機買家將各獲得0.5個ETH。此外，持有者仍然可以參與777,000美元的大型抽獎活動，其中10名幸運獲獎者將各獲得價值77,000美元的LILPEPE代幣。Little Pepe（LILPEPE）不僅僅是另一種迷因幣。其路線圖專注於長期增長和讓人們參與社區。它有望複製柴犬幣在發行時看到的那種流星般的崛起，使其成為三種即將爆發的迷因幣中的首選。

Brett（BRETT）：Base鏈的迷因之王

Brett（BRETT）是另一種引起嚴重關注的迷因幣，特別是在Base生態系統中。目前交易價格約為0.04088美元，BRETT連續六天上漲，這是一個明確的信號，表明大型投資者正在積累。交易量激增了138%，而社交活動增加了43.8%，所有這些都指向類似於2021年SHIB狂熱的病毒式上漲。使BRETT與眾不同的是它在Base鏈上的定位，該鏈在傳聞中的代幣發布和更廣泛的山寨幣輪動之前正在獲得動力。憑藉renewed能量、強大的社區和不斷增長的興奮感，BRETT被認為是有潛力複製柴犬幣傳奇增長的主要迷因幣之一。

Bonk（BONK）：Solana的迷因動力源

Bonk（BONK）已經在Solana網絡上確立了自己作為領先迷因幣的地位。在24小時內最近上漲3.85%後，價格為0.00001885美元，儘管市場波動更廣泛，BONK仍表現出韌性。在9月回調後，它目前正在關鍵的0.00001900美元支撐區域穩定下來，隨著鯨魚積累，交易量激增至1.87億美元。即將推出的Bonk Income Blast ETF和2025年空投的預告正在提升興奮度，推動X上的BONK提及量達到與SHIB和DOGE相媲美的水平。隨著Solana的反彈和迷因輪動升溫，BONK正在與SHIB的歷史性運行進行比較，這使其轉變為一個萬億美元市值的幣種。

結論

今天，Little Pepe（LILPEPE）、Brett（BRETT）和Bonk（BONK）正在顯示與使SHIB成為傳奇的早期跡象相同的跡象。在這三者中，Little Pepe（LILPEPE）由於其爆炸性的預售增長、安全審計、大規模贈品和使其獲得主流關注的路線圖而領先。

有關Little Pepe（LILPEPE）的更多信息，請訪問以下鏈接：

網站： https://littlepepe.com

白皮書： https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram： https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X： https://x.com/littlepepetoken

來源：https://finbold.com/investing-in-these-3-meme-coins-right-now-is-like-buying-shiba-inu-shib-at-launch/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

