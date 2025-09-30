介紹 TopNod 錢包 – 透過直覺式自我託管管理賦能 Web3 存取真實世界資產

香港，香港特別行政區，2025年9月30日，Chainwire

為主流採用實體資產代幣化（RWAs）和數位所有權設計的無縫、安全錢包體驗

香港，2025年9月30日（UTC +8）– TopNod，一款讓日常用戶更直觀、安全地擁有數位資產的下一代Web3錢包，已正式進入公開測試階段，提供安全直觀的數位所有權入口。TopNod專為主流採用而打造，旨在簡化對實體資產數位表示（RWAs）的訪問，通過與流行的第三方平台整合，提供管理RWAs、主要代幣和數位資產的無縫方式。憑藉模仿主流網路應用的用戶體驗，TopNod使用戶能夠查看、互動和控制他們的數位資產 — 全部在一個為便利和信任而建的自託管應用程式中。

TopNod作為通往Web3的安全直觀入口。這款錢包源於一個簡單而強大的願景：讓Web3的價值人人可及 — 不受技術複雜性限制。用戶可以通過從Apple或Google商店下載應用程式並使用Apple ID或Google帳戶註冊來快速開始。驗證後，用戶將設置一個簡單的8位數PIN碼 — 簡化錢包訪問、交易批准和帳戶恢復。

TopNod作為一個網關平台，與可信的第三方提供商整合，提供對廣泛數位資產的無縫訪問。這種方法確保了在不斷發展的Web3生態系統中的中立性、靈活性和用戶選擇。通過法幣入口整合，用戶可以通過TopNod的合作機構用當地貨幣交易資產並輕鬆管理它們。該錢包的首次發布覆蓋了100個國家和地區，計劃在不久的將來擴展到全球超過150個市場。

為自託管而建的安全性

安全性是TopNod設計的基礎。作為一個完全去中心化的自託管錢包，TopNod使用戶完全控制他們的數位資產 — 最小化對第三方的依賴並強化財務獨立性。該錢包整合了先進的保護措施，包括加密訪問碼分片、安全記憶融合、AES-256加密和可信執行環境（TEE）保障。這些技術共同確保私鑰在各設備間保持安全，沒有單點故障。TopNod的基礎設施由分佈式高可用系統支持，並通過獨立第三方審計驗證，符合行業領先的加密標準。

TopNod對Web3採取務實和目標導向的方法。它專注於支持由實際價值支持的功能性主流代幣和RWAs。該平台鼓勵長期實用性而非短期波動性，並看到Web3與世界其他地區之間流動性橋接的巨大潛力。憑藉這一願景，TopNod旨在成為現實世界場景與數位未來之間的可信橋樑。

憑藉以用戶為中心的方法和先進技術，TopNod提供了一個無縫的自託管平台，用於管理各種數位資產。在其初始階段，TopNod正在領先網絡如Ethereum、Solana、Plume和Pharos上構建，同時與Ondo Finance、Paxos、Midas、Jupiter、1inch、Alchemy Pay、OSL Pay、CoinGecko和RWA.xyz等項目合作，培育安全直觀的Web3生態系統。通過提供簡化且受保護的數位所有權途徑，TopNod使全球用戶能夠自信地參與不斷發展的數位經濟。

###

關於TopNod

TopNod是一個去中心化的自託管錢包，專注於實體資產的數位版本（RWAs）。TopNod允許用戶通過整合流行第三方平台提供的服務來管理他們的RWAs、主要代幣和穩定幣。它為用戶提供了一個安全直觀的工具，用於查看、管理和與RWAs及其他數位資產互動 — 全部在一個應用程式中，設計得像主流網路應用一樣熟悉且易於使用。欲了解更多信息，請訪問：https://topnod.com/

聯絡新聞聯絡人WinnieKW.Li@edelman.com

免責聲明：這是一份贊助新聞稿，僅供參考。它不反映Crypto Daily的觀點，也不打算用作法律、稅務、投資或財務建議。