交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
介紹 TopNod 錢包 – 透過直覺式自我託管管理賦能 Web3 存取真實世界資產介紹 TopNod 錢包 – 透過直覺式自我託管管理賦能 Web3 存取真實世界資產

介紹 TopNod 錢包 – 透過直覺式自我託管管理賦能 Web3 存取真實世界資產

作者：Cryptodaily
2025/09/30 14:09
Ambire Wallet
WALLET$0.01963-2.58%
RealLink
REAL$0.06775-3.69%

香港，香港特別行政區，2025年9月30日，Chainwire

為主流採用實體資產代幣化（RWAs）和數位所有權設計的無縫、安全錢包體驗 

香港，2025年9月30日（UTC +8）– TopNod，一款讓日常用戶更直觀、安全地擁有數位資產的下一代Web3錢包，已正式進入公開測試階段，提供安全直觀的數位所有權入口。TopNod專為主流採用而打造，旨在簡化對實體資產數位表示（RWAs）的訪問，通過與流行的第三方平台整合，提供管理RWAs、主要代幣和數位資產的無縫方式。憑藉模仿主流網路應用的用戶體驗，TopNod使用戶能夠查看、互動和控制他們的數位資產 — 全部在一個為便利和信任而建的自託管應用程式中。

TopNod作為通往Web3的安全直觀入口。這款錢包源於一個簡單而強大的願景：讓Web3的價值人人可及 — 不受技術複雜性限制。用戶可以通過從Apple或Google商店下載應用程式並使用Apple ID或Google帳戶註冊來快速開始。驗證後，用戶將設置一個簡單的8位數PIN碼 — 簡化錢包訪問、交易批准和帳戶恢復。

TopNod作為一個網關平台，與可信的第三方提供商整合，提供對廣泛數位資產的無縫訪問。這種方法確保了在不斷發展的Web3生態系統中的中立性、靈活性和用戶選擇。通過法幣入口整合，用戶可以通過TopNod的合作機構用當地貨幣交易資產並輕鬆管理它們。該錢包的首次發布覆蓋了100個國家和地區，計劃在不久的將來擴展到全球超過150個市場。

為自託管而建的安全性

安全性是TopNod設計的基礎。作為一個完全去中心化的自託管錢包，TopNod使用戶完全控制他們的數位資產 — 最小化對第三方的依賴並強化財務獨立性。該錢包整合了先進的保護措施，包括加密訪問碼分片、安全記憶融合、AES-256加密和可信執行環境（TEE）保障。這些技術共同確保私鑰在各設備間保持安全，沒有單點故障。TopNod的基礎設施由分佈式高可用系統支持，並通過獨立第三方審計驗證，符合行業領先的加密標準。

TopNod對Web3採取務實和目標導向的方法。它專注於支持由實際價值支持的功能性主流代幣和RWAs。該平台鼓勵長期實用性而非短期波動性，並看到Web3與世界其他地區之間流動性橋接的巨大潛力。憑藉這一願景，TopNod旨在成為現實世界場景與數位未來之間的可信橋樑。

憑藉以用戶為中心的方法和先進技術，TopNod提供了一個無縫的自託管平台，用於管理各種數位資產。在其初始階段，TopNod正在領先網絡如Ethereum、Solana、Plume和Pharos上構建，同時與Ondo Finance、Paxos、Midas、Jupiter、1inch、Alchemy Pay、OSL Pay、CoinGecko和RWA.xyz等項目合作，培育安全直觀的Web3生態系統。通過提供簡化且受保護的數位所有權途徑，TopNod使全球用戶能夠自信地參與不斷發展的數位經濟。

###

關於TopNod

TopNod是一個去中心化的自託管錢包，專注於實體資產的數位版本（RWAs）。TopNod允許用戶通過整合流行第三方平台提供的服務來管理他們的RWAs、主要代幣和穩定幣。它為用戶提供了一個安全直觀的工具，用於查看、管理和與RWAs及其他數位資產互動 — 全部在一個應用程式中，設計得像主流網路應用一樣熟悉且易於使用。欲了解更多信息，請訪問：https://topnod.com/

聯絡新聞聯絡人WinnieKW.Li@edelman.com

免責聲明：這是一份贊助新聞稿，僅供參考。它不反映Crypto Daily的觀點，也不打算用作法律、稅務、投資或財務建議。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.709-5.44%
Union
U$0.006097-1.21%
Index Cooperative
INDEX$0.882+0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-57.58%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,442.82
$104,442.82$104,442.82

-0.58%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,553.98
$3,553.98$3,553.98

+0.97%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.76
$163.76$163.76

-1.52%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4647
$2.4647$2.4647

-2.54%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17798
$0.17798$0.17798

-0.69%