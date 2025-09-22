交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Biller Genie執行長Thomas Aronica將加密貨幣視為金融軌道不可避免的演進，他的公司最終需要支援這一發展。Biller Genie執行長Thomas Aronica將加密貨幣視為金融軌道不可避免的演進，他的公司最終需要支援這一發展。

專訪 | Biller Genie 執行長著眼於區塊鏈驅動的發票系統

作者：Crypto.news
2025/09/22 02:00

Biller Genie執行長Thomas Aronica將加密貨幣視為金融軌道不可避免的演進，他的公司最終需要支持這一趨勢。

雖然這個B2B SaaS平台尚未整合加密貨幣，但Aronica在最近的問答中告訴我，像USDC這樣的穩定幣可能很快就能實現工資、佣金和供應商支付的即時結算。長期來看，他設想區塊鏈將重塑發票系統本身，例如用分散式帳本取代電子郵件往來，讓每個參與方都能即時查看——他相信隨著採用率和監管趕上技術潛力，這種轉變將會到來。

以下訪談已經過編輯以提高清晰度。

加密貨幣對Biller Genie有什麼影響？

Aronica: 我們已經探索了整合方案，並且肯定有前進的道路。未來，我們可能會支持即時加密貨幣支付，並結算為法定貨幣。從像USDC這樣採用率持續增長的穩定幣開始，不僅為買家-供應商支付開闢機會，還可以用加密貨幣支付佣金和工資。

除了支付之外，我認為區塊鏈本身具有巨大潛力。如果你將加密貨幣作為支付軌道與區塊鏈作為技術分開來看，你可以想像一個所有發票都存在於區塊鏈上的世界。不必來回發送PDF並擔心版本控制，每個人都可以共享同一個分散式帳本，實現即時可見性。我相信這樣的未來非常可能實現。

不過，加密貨幣似乎對聯邦政策產生了相當大的影響，而這個行業的實用性卻很小。上一次有人用加密貨幣訂購披薩是什麼時候？

Aronica: 這回歸到需求驅動發明。如果你看看其他地區，比如亞太地區或歐盟，餐廳的非接觸式支付——他們將機器帶到餐桌——已經存在15年了。我們在COVID期間才得到它，因為人們不想接觸任何東西。Apple Pay也是如此。就在三四年前，它在美國並不普及，因為消費者沒有使用它，而商家不想花錢升級。

波動性不會阻礙實用性嗎？

Aronica: 我認為這是一個典型的雞和蛋的問題。企業主、軟件提供商，甚至包括我們，都沒有全力投資建設加密貨幣支付軌道，因為採用仍然謹慎。但當我詢問人們是否會使用它時，答案通常是肯定的。

有多種方法可以解決波動性問題。穩定幣完全消除了這種擔憂，即使是像Bitcoin (BTC)或XRP (XRP)這樣波動較大的幣種，你也可以創建下車坡道，實時以現金結算交易。這消除了接收支付的企業的風險。

對我來說，這與其說是關於技術，不如說是關於優先考慮人們要求我們建設的25件事。加密貨幣肯定有一席之地，而且不斷增加的立法和監管關注反映了不斷增長的採用率。我們仍處於這種支付形式的早期階段，但今天已經存在解決波動性的方案——圍繞交換和遣返這些資產正在出現一個全新的世界。

Biller Genie的客戶是否要求加密貨幣？

Aronica: 我們確實聽到這方面的需求——來自分銷合作夥伴和用戶——但這是機會性的。我們並沒有主動調查這一點，而且目前，這還不足以成為我們關注的重點。我們有大量需要優先考慮的機會，加密貨幣只是其中之一。如果你考慮支付方式，當我進入這個行業時，我們正試圖讓餐廳從現金轉向卡片。在過去的15年裡，主要是卡片與卡片之間的競爭——一場向下競爭。

現在，我們正進入一個新階段：卡片與其他軌道的競爭，包括加密貨幣。我們並不試圖說服已經接受加密貨幣的企業使用我們的服務。有數萬家信用卡和電子支付提供商，所以即使一兩個競爭對手提供加密貨幣軌道，也不會造成壓倒性影響。我們不急於成為第一個行動者；我們專注於幫助教育市場。目前，在這個領域變得高度競爭之前，仍然需要進行大量的教育工作。

在紅旗或壓力點方面，什麼讓你夜不能寐？

Aronica: 主要的壓力是滿足需求。我們已經建立了一個強大的解決方案，人們喜歡它並從中受益，但我一直擔心我們無法足夠快地幫助足夠多的人。挑戰在於擴大規模以滿足市場需求，這樣我們才能做一些真正特別的事情。任何不足都會讓我們感覺未能達到執行目標。我們現在的重點是繼續我們正在做的事情，做得非常好，並確保在這個過程中讓人們感到滿意。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.709-5.44%
Union
U$0.006097-1.21%
Index Cooperative
INDEX$0.882+0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-57.58%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,445.47
$104,445.47$104,445.47

-0.58%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,553.04
$3,553.04$3,553.04

+0.95%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.72
$163.72$163.72

-1.54%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4643
$2.4643$2.4643

-2.56%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17790
$0.17790$0.17790

-0.74%