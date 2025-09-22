專訪 | Biller Genie 執行長著眼於區塊鏈驅動的發票系統

Biller Genie執行長Thomas Aronica將加密貨幣視為金融軌道不可避免的演進，他的公司最終需要支持這一趨勢。

雖然這個B2B SaaS平台尚未整合加密貨幣，但Aronica在最近的問答中告訴我，像USDC這樣的穩定幣可能很快就能實現工資、佣金和供應商支付的即時結算。長期來看，他設想區塊鏈將重塑發票系統本身，例如用分散式帳本取代電子郵件往來，讓每個參與方都能即時查看——他相信隨著採用率和監管趕上技術潛力，這種轉變將會到來。

以下訪談已經過編輯以提高清晰度。

加密貨幣對Biller Genie有什麼影響？

Aronica: 我們已經探索了整合方案，並且肯定有前進的道路。未來，我們可能會支持即時加密貨幣支付，並結算為法定貨幣。從像USDC這樣採用率持續增長的穩定幣開始，不僅為買家-供應商支付開闢機會，還可以用加密貨幣支付佣金和工資。

除了支付之外，我認為區塊鏈本身具有巨大潛力。如果你將加密貨幣作為支付軌道與區塊鏈作為技術分開來看，你可以想像一個所有發票都存在於區塊鏈上的世界。不必來回發送PDF並擔心版本控制，每個人都可以共享同一個分散式帳本，實現即時可見性。我相信這樣的未來非常可能實現。

不過，加密貨幣似乎對聯邦政策產生了相當大的影響，而這個行業的實用性卻很小。上一次有人用加密貨幣訂購披薩是什麼時候？

Aronica: 這回歸到需求驅動發明。如果你看看其他地區，比如亞太地區或歐盟，餐廳的非接觸式支付——他們將機器帶到餐桌——已經存在15年了。我們在COVID期間才得到它，因為人們不想接觸任何東西。Apple Pay也是如此。就在三四年前，它在美國並不普及，因為消費者沒有使用它，而商家不想花錢升級。

波動性不會阻礙實用性嗎？

Aronica: 我認為這是一個典型的雞和蛋的問題。企業主、軟件提供商，甚至包括我們，都沒有全力投資建設加密貨幣支付軌道，因為採用仍然謹慎。但當我詢問人們是否會使用它時，答案通常是肯定的。

有多種方法可以解決波動性問題。穩定幣完全消除了這種擔憂，即使是像Bitcoin (BTC)或XRP (XRP)這樣波動較大的幣種，你也可以創建下車坡道，實時以現金結算交易。這消除了接收支付的企業的風險。

對我來說，這與其說是關於技術，不如說是關於優先考慮人們要求我們建設的25件事。加密貨幣肯定有一席之地，而且不斷增加的立法和監管關注反映了不斷增長的採用率。我們仍處於這種支付形式的早期階段，但今天已經存在解決波動性的方案——圍繞交換和遣返這些資產正在出現一個全新的世界。

Biller Genie的客戶是否要求加密貨幣？

Aronica: 我們確實聽到這方面的需求——來自分銷合作夥伴和用戶——但這是機會性的。我們並沒有主動調查這一點，而且目前，這還不足以成為我們關注的重點。我們有大量需要優先考慮的機會，加密貨幣只是其中之一。如果你考慮支付方式，當我進入這個行業時，我們正試圖讓餐廳從現金轉向卡片。在過去的15年裡，主要是卡片與卡片之間的競爭——一場向下競爭。

現在，我們正進入一個新階段：卡片與其他軌道的競爭，包括加密貨幣。我們並不試圖說服已經接受加密貨幣的企業使用我們的服務。有數萬家信用卡和電子支付提供商，所以即使一兩個競爭對手提供加密貨幣軌道，也不會造成壓倒性影響。我們不急於成為第一個行動者；我們專注於幫助教育市場。目前，在這個領域變得高度競爭之前，仍然需要進行大量的教育工作。

在紅旗或壓力點方面，什麼讓你夜不能寐？

Aronica: 主要的壓力是滿足需求。我們已經建立了一個強大的解決方案，人們喜歡它並從中受益，但我一直擔心我們無法足夠快地幫助足夠多的人。挑戰在於擴大規模以滿足市場需求，這樣我們才能做一些真正特別的事情。任何不足都會讓我們感覺未能達到執行目標。我們現在的重點是繼續我們正在做的事情，做得非常好，並確保在這個過程中讓人們感到滿意。