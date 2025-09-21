交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「機構現在控制了近四分之一的可用比特幣供應量」發表於 BitcoinEthereumNews.com。Bitcoin 2025年9月21日 | 11:00 (UTC +8) BitcoinTreasuries 的最新數據揭示了比特幣所有權在機構間的集中程度。根據數據顯示，約 3.74 百萬 BTC — 接近流通中所有幣的 18% — 現在掌握在公司、基金、政府和其他組織手中。最大份額屬於 ETF 和上市公司，自美國今年早些時候批准現貨比特幣 ETF 以來，它們迅速擴大了持有量。總共有 332 個實體已知持有儲備：192 家上市公司、44 個基金、68 家私人公司、13 個政府、11 個 DeFi 項目和 4 個主要託管人或交易所。 可用供應量的份額 當調整那些可能永遠不會流動的幣 — 包括估計由中本聰開採的 1.1 百萬 BTC 和高達 3.7 百萬被認為已丟失的幣 — 機構所有權代表了有效供應量的接近 23-25%。 全球分佈 美國領先，有 118 個實體報告持有比特幣儲備。加拿大次之，有 43 個，其次是英國（21）、日本（12）和香港（12）。這些國家共同主導了比特幣採用的機構格局，無論是通過企業財庫還是金融產品。 不斷增長的影響力 機構所有權的急劇增加與兩個趨勢相吻合：主要市場中受監管的 ETF 的出現，以及數字資產財庫公司的崛起，這些公司以與企業處理現金相同的方式管理加密貨幣儲備。這一轉變在 2025 年加速，進一步鞏固了比特幣作為全球金融中戰略資產的角色。 隨著近四分之一的流動供應量現在掌握在機構手中，比特幣的軌跡越來越與公司、基金甚至政府的策略相關聯 — 這引發了關於生態系統究竟有多去中心化的新問題。 本文提供的信息僅供教育目的使用...這篇文章「機構現在控制了近四分之一的可用比特幣供應量」發表於 BitcoinEthereumNews.com。Bitcoin 2025年9月21日 | 11:00 (UTC +8) BitcoinTreasuries 的最新數據揭示了比特幣所有權在機構間的集中程度。根據數據顯示，約 3.74 百萬 BTC — 接近流通中所有幣的 18% — 現在掌握在公司、基金、政府和其他組織手中。最大份額屬於 ETF 和上市公司，自美國今年早些時候批准現貨比特幣 ETF 以來，它們迅速擴大了持有量。總共有 332 個實體已知持有儲備：192 家上市公司、44 個基金、68 家私人公司、13 個政府、11 個 DeFi 項目和 4 個主要託管人或交易所。 可用供應量的份額 當調整那些可能永遠不會流動的幣 — 包括估計由中本聰開採的 1.1 百萬 BTC 和高達 3.7 百萬被認為已丟失的幣 — 機構所有權代表了有效供應量的接近 23-25%。 全球分佈 美國領先，有 118 個實體報告持有比特幣儲備。加拿大次之，有 43 個，其次是英國（21）、日本（12）和香港（12）。這些國家共同主導了比特幣採用的機構格局，無論是通過企業財庫還是金融產品。 不斷增長的影響力 機構所有權的急劇增加與兩個趨勢相吻合：主要市場中受監管的 ETF 的出現，以及數字資產財庫公司的崛起，這些公司以與企業處理現金相同的方式管理加密貨幣儲備。這一轉變在 2025 年加速，進一步鞏固了比特幣作為全球金融中戰略資產的角色。 隨著近四分之一的流動供應量現在掌握在機構手中，比特幣的軌跡越來越與公司、基金甚至政府的策略相關聯 — 這引發了關於生態系統究竟有多去中心化的新問題。 本文提供的信息僅供教育目的使用...

機構現在控制近四分之一的可用 Bitcoin 供應量

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 16:01
1
1$0,02293-20,02%
Union
U$0,006098-1,11%
比特幣
BTC$104 410-1,67%
RISE
RISE$0,007996-1,56%
Movement
MOVE$0,06199-2,53%
Nowchain
NOW$0,00231+2,66%
Bitcoin
  • 2025年9月21日
  • |
  • 11:00 (UTC +8)

BitcoinTreasuries的最新數據揭示了Bitcoin所有權在機構間的高度集中程度。

根據數據顯示，約374萬BTC——接近流通中所有幣的18%——現在掌握在公司、基金、政府和其他組織手中。

最大份額屬於ETF和上市公司，自美國今年早些時候批准現貨Bitcoin ETF以來，它們迅速擴大了持有量。總共有332個實體已知持有儲備：192家上市公司、44個基金、68家私人公司、13個政府、11個DeFi項目，以及4個主要託管機構或交易所。

可用供應量的份額

當考慮到那些可能永遠不會流動的幣——包括估計由中本聰挖出的110萬BTC和高達370萬被認為已丟失的幣——機構持有量更接近有效供應量的23-25%。

全球分佈

美國領先，有118個實體報告持有Bitcoin儲備。加拿大以43個實體緊隨其後，然後是英國(21)、日本(12)和香港(12)。這些國家共同主導了Bitcoin機構採用的格局，無論是通過企業財庫還是金融產品。

不斷增長的影響力

機構持有量的急劇增加與兩個趨勢同時發生：主要市場中受監管ETF的出現，以及數字資產財庫公司的崛起，這些公司以企業處理現金的方式管理加密貨幣儲備。這一轉變在2025年加速了，進一步鞏固了Bitcoin作為全球金融戰略資產的角色。

隨著近四分之一的流動供應量現在掌握在機構手中，Bitcoin的軌跡越來越與公司、基金甚至政府的策略相關聯——這引發了關於這個生態系統究竟有多去中心化的新問題。

本文提供的信息僅供教育目的，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alexander Zdravkov是一個總是尋找事物背後邏輯的人。他精通德語，在加密貨幣領域擁有超過3年的經驗，他在數字貨幣世界中巧妙地識別新趨勢。無論是提供深入分析還是所有主題的日常報告，他對所做事情的深刻理解和熱情使他成為團隊中的寶貴成員。

相關故事



下一篇文章

來源：https://coindoo.com/institutions-now-control-nearly-a-quarter-of-available-bitcoin-supply/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2,709-5,44%
Union
U$0,006097-1,21%
Index Cooperative
INDEX$0,882+0,11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0,0000095-57,58%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104 410,00
$104 410,00$104 410,00

-0,61%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3 551,45
$3 551,45$3 551,45

+0,90%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,67
$163,67$163,67

-1,57%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4651
$2,4651$2,4651

-2,53%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17790
$0,17790$0,17790

-0,74%