機構現在控制近四分之一的可用 Bitcoin 供應量

BitcoinTreasuries的最新數據揭示了Bitcoin所有權在機構間的高度集中程度。

根據數據顯示，約374萬BTC——接近流通中所有幣的18%——現在掌握在公司、基金、政府和其他組織手中。

最大份額屬於ETF和上市公司，自美國今年早些時候批准現貨Bitcoin ETF以來，它們迅速擴大了持有量。總共有332個實體已知持有儲備：192家上市公司、44個基金、68家私人公司、13個政府、11個DeFi項目，以及4個主要託管機構或交易所。

可用供應量的份額

當考慮到那些可能永遠不會流動的幣——包括估計由中本聰挖出的110萬BTC和高達370萬被認為已丟失的幣——機構持有量更接近有效供應量的23-25%。

全球分佈

美國領先，有118個實體報告持有Bitcoin儲備。加拿大以43個實體緊隨其後，然後是英國(21)、日本(12)和香港(12)。這些國家共同主導了Bitcoin機構採用的格局，無論是通過企業財庫還是金融產品。

不斷增長的影響力

機構持有量的急劇增加與兩個趨勢同時發生：主要市場中受監管ETF的出現，以及數字資產財庫公司的崛起，這些公司以企業處理現金的方式管理加密貨幣儲備。這一轉變在2025年加速了，進一步鞏固了Bitcoin作為全球金融戰略資產的角色。

隨著近四分之一的流動供應量現在掌握在機構手中，Bitcoin的軌跡越來越與公司、基金甚至政府的策略相關聯——這引發了關於這個生態系統究竟有多去中心化的新問題。

