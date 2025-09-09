機構投資者拋售 Ethereum (ETH)，買入 Bitcoin 和這兩種山寨幣！以下是最新關鍵數據！

雖然一些分析師正在等待美聯儲降息決定以促使比特幣上漲，但一些分析師認為美聯儲的利率決定不足以推動BTC。
分析師表示，現貨ETF資金流入需要轉為正值才能實現上漲，CoinShares發布了其每週加密貨幣報告，稱上週出現了3.52億美元的資金流出。
以太坊出現最大突破！
查看個別加密貨幣基金時，可以看到大部分資金流出發生在以太坊。
比特幣(BTC)經歷了5240億美元的資金流入，而以太坊(ETH)則經歷了9.12億美元的資金流出。
當我們查看其他山寨幣時，XRP經歷了1470萬美元的資金流入，Solana(SOL)1610萬美元，以及Chainlink(LINK)100萬美元。
查看區域基金流入和流出情況時，美國以4.4億美元的資金流出排名第一。
美國之後，瑞典經歷了1350萬美元的資金流出。
面對這些資金流出，德國經歷了8510萬美元的資金流入，香港則有370萬美元。
*這不是投資建議。
來源：https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/