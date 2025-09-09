交易所DEX+
機構投資者拋售以太坊（ETH），買入比特幣和這兩種山寨幣！以下是最新關鍵數據！ 這篇文章出現在 BitcoinEthereumNews.com。雖然一些分析師正在等待美聯儲降息決定以促使比特幣上漲，但一些分析師認為美聯儲的利率決定不足以推動 BTC。分析師表示，現貨 ETF 資金流入需要轉為正值才能促成上漲，CoinShares 發布了其每週加密貨幣報告，稱上週出現了 3.52 億美元的資金流出。加密貨幣投資產品上週價值減少了 3.52 億美元，交易量降低了 27%，但年初至今的資金流入仍然強勁，達到了 352 億美元。 以太坊出現最大突破！ 查看個別加密貨幣基金時，可以看到大部分資金流出發生在以太坊。比特幣（BTC）經歷了 5.24 億美元的資金流入，而以太坊（ETH）則經歷了 9.12 億美元的資金流出。看其他山寨幣，XRP 經歷了 1,470 萬美元的資金流入，Solana（SOL）1,610 萬美元，以及 Chainlink（LINK）100 萬美元。 "比特幣上週淨流入 5.24 億美元。以太坊上週淨流出 9.12 億美元。過去七個交易日內每天都有資金流出，且跨多個 ETP 發行商。儘管如此，年度資金流入仍然高達 112 億美元。XRP 和 Solana 繼續看到持續的每週資金流入。Solana 在第 21 週總資金流入達到了 11.6 億美元，而 XRP 在同期達到了 12.2 億美元。 查看區域基金流入和流出時，美國以 4.4 億美元的資金流出排名第一。美國之後，瑞典經歷了 1,350 萬美元的資金流出。面對這些資金流出，德國經歷了 8,510 萬美元的資金流入，香港則有 370 萬美元。 *這不是投資建議。立即關注我們的 Telegram 和 Twitter 帳戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！ 來源：https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/

機構投資者拋售 Ethereum (ETH)，買入 Bitcoin 和這兩種山寨幣！以下是最新關鍵數據！

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:59
Solana
SOL$162.14-3.58%
比特幣
BTC$104,344.79-1.76%
RISE
RISE$0.00794-2.31%
瑞波幣
XRP$2.4354-4.44%
COM
COM$0.005908-7.68%
SphereX
HERE$0.000119--%
以太幣
ETH$3,530.01-1.94%

雖然一些分析師正在等待美聯儲降息決定以促使比特幣上漲，但一些分析師認為美聯儲的利率決定不足以推動BTC。

分析師表示，現貨ETF資金流入需要轉為正值才能實現上漲，CoinShares發布了其每週加密貨幣報告，稱上週出現了3.52億美元的資金流出。

以太坊出現最大突破！

查看個別加密貨幣基金時，可以看到大部分資金流出發生在以太坊。

比特幣(BTC)經歷了5240億美元的資金流入，而以太坊(ETH)則經歷了9.12億美元的資金流出。

當我們查看其他山寨幣時，XRP經歷了1470萬美元的資金流入，Solana(SOL)1610萬美元，以及Chainlink(LINK)100萬美元。

查看區域基金流入和流出情況時，美國以4.4億美元的資金流出排名第一。

美國之後，瑞典經歷了1350萬美元的資金流出。

面對這些資金流出，德國經歷了8510萬美元的資金流入，香港則有370萬美元。

*這不是投資建議。

來源：https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

